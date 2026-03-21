¿Suben las pensiones del IMSS? Esto dice la Suprema Corte sobre la Ley 73 y el ajuste por inflación

Los recientes criterios de la Suprema Corte han generado dudas entre jubilados del IMSS sobre posibles aumentos en sus pensiones

En las últimas semanas, ha circulado información sobre un supuesto aumento generalizado en las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo el régimen de la Ley 73. Sin embargo, un análisis puntual de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación permite matizar estas versiones y entender su verdadero alcance.

Primero, es importante aclarar que la SCJN no tiene facultades para modificar leyes directamente. Su función consiste en interpretar la Constitución y resolver controversias, lo que puede derivar en jurisprudencia obligatoria o criterios que impacten la forma en que las instituciones aplican la ley.

En este contexto, los recientes fallos no implican una reforma directa a la Ley 73 del IMSS, sino ajustes en su interpretación, particularmente en lo relacionado con el cálculo y actualización de las pensiones.

Ajuste por inflación: un derecho ya existente

Uno de los puntos que más ha generado confusión es el ajuste de las pensiones conforme a la inflación. De acuerdo con la legislación vigente, las pensiones del IMSS ya contemplan actualizaciones periódicas basadas en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Esto significa que los jubilados bajo la Ley 73 no están ante un beneficio nuevo, sino frente a un derecho que ya existía y que, en algunos casos, ha sido motivo de controversia por su correcta aplicación.

Los criterios de la Corte refuerzan la importancia de que estas actualizaciones se realicen adecuadamente, evitando que los pensionados pierdan poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

¿Habrá aumentos en las pensiones?

La respuesta corta es: no de manera generalizada ni automática. Los fallos de la SCJN no establecen un incremento uniforme para todos los pensionados del IMSS.

No obstante, sí pueden derivar en aumentos en casos específicos, principalmente cuando:

Existen errores en el cálculo original de la pensión

No se han aplicado correctamente las actualizaciones por inflación

Se han presentado juicios donde los beneficiarios obtienen resoluciones favorables

En estos escenarios, algunos pensionados podrían ver incrementos significativos en sus ingresos, aunque esto dependerá de cada caso en particular.

Equidad en beneficiarios: un tema en revisión

Otro aspecto que ha generado debate es la distribución de porcentajes entre beneficiarios, como viudas, huérfanos o padres dependientes.

Si bien han existido resoluciones judiciales que cuestionan posibles desigualdades, no hay hasta ahora un criterio general que equipare automáticamente los porcentajes para todos los casos. Las decisiones en este rubro suelen aplicarse de forma individual, tras litigios específicos.

Qué deben hacer los pensionados del IMSS

Ante este panorama, especialistas recomiendan a los pensionados bajo la Ley 73:

Revisar periódicamente sus estados de cuenta

Verificar que los ajustes por inflación se estén aplicando correctamente

Acudir al IMSS en caso de inconsistencias

Considerar asesoría legal si detectan irregularidades en el cálculo de su pensión

En conclusión, aunque los recientes criterios de la SCJN no implican un aumento masivo en las pensiones del IMSS, sí refuerzan derechos clave de los jubilados y abren la posibilidad de ajustes en casos donde existan errores o interpretaciones incorrectas de la ley.