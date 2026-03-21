México

SAT intensifica revisión de uso de tarjetas departamentales: esto podría ameritar sanciones

Conoce las razones por las que podrías ser sancionado si eres usuario de estos plásticos

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El SAT analizará el uso
El SAT analizará el uso de tarjetas departamentales como lo hace con las tarjetas de otras entidades bancarias.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) fortalece la vigilancia sobre el uso de tarjetas departamentales en México, en el marco de una estrategia que busca reducir la evasión y reforzar la supervisión de operaciones tributarias mediante el cruce digital de información.

Quienes utilizan plásticos emitidos por tiendas comerciales como Coppel, Liverpool o Suburbia deben tomar en cuenta que: los movimientos realizados con estos instrumentos, aunque no estén asociados a bancos tradicionales, serán evaluados con el mismo rigor que las tarjetas bancarias.

El SAT precisó que las compras efectuadas mediante tarjetas departamentales representan registros financieros válidos que reflejan tanto la capacidad de consumo como el nivel de gasto del contribuyente.

¿Que podría vigilar el SAT?

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un diferencial relevante entre el monto de estos consumos y los ingresos declarados puede originar un proceso de verificación formal. En tal caso, el organismo está facultado para solicitar al usuario documentación que respalde el origen de los recursos y la congruencia entre los movimientos y su situación fiscal.

Uno de los focos de atención serán los patrones inusuales de gasto identificados en sus sistemas de fiscalización, especialmente aquellos que no guardan relación con los niveles de ingresos reportados.

Aunque no todas las operaciones son revisadas automáticamente, el SAT puede intervenir si detecta movimientos atípicos e iniciar un procedimiento de aclaración. En caso de que el contribuyente no acredite debidamente los recursos observados, se impondrán multas proporcionales al monto no justificado, además de actualizaciones y recargos.

La sanción puede escalar si se presume la existencia de ingresos ocultos. En escenarios más graves, la situación podría derivar en el inicio de un proceso por posible defraudación fiscal.

Del mismo modo, el SAT podría intervenir si el uso de la tarjeta es por parte de terceros.

La acción del SAT forma parte de un programa de mayor control y digitalización tributaria, cuyo objetivo es optimizar el cruce de información entre ingresos declarados y consumos efectivos, robusteciendo así los mecanismos para detectar evasión y reforzar la transparencia en las operaciones de los contribuyentes mexicanos.

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