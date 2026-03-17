SAT reporta ingresos por 1.12 billones de pesos en el primer bimestre de 2026, superando lo previsto por el Gobierno Federal

El SAT reporta que los ingresos del Gobierno Federal alcanzaron 1.12 billones de pesos en el primer bimestre de 2026, superando lo previsto por la Ley de Ingresos y mostrando un crecimiento en la recaudación tributaria.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, entre enero y febrero de 2026, los ingresos del Gobierno Federal alcanzaron 1 billón 124 mil 620 millones de pesos. Esta cifra representa un crecimiento real de 1.6% en comparación con el mismo periodo de 2025.

En términos nominales, el incremento fue de 59 mil 183 millones de pesos respecto a lo reportado en el segundo mes del año anterior, lo que confirma una tendencia de aumento en la captación de recursos públicos al inicio del ejercicio fiscal.

Recaudación tributaria concentra la mayor parte de ingresos

Dentro del total de ingresos, la recaudación tributaria se mantuvo como el principal componente.

Durante el primer bimestre de 2026, el cobro de impuestos sumó 1 billón 21 mil 843 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento real de 2.6% anual.

Entre enero y febrero de 2026, la recaudación tributaria creció 2.6% real, impulsando los ingresos del Gobierno Federal a niveles superiores a los estimados por el Congreso.

Este resultado significó un aumento nominal de 63 mil 426 millones de pesos frente al mismo periodo de 2025, lo que evidencia un mayor flujo de recursos provenientes del sistema tributario.

Ingresos superan lo aprobado por el Congreso

El SAT detalló que los ingresos totales del Gobierno Federal superaron en 102.7% lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación 2026 para el periodo enero-febrero.

En el caso de la recaudación tributaria, el nivel de cumplimiento fue de 102.4%, lo que indica que los ingresos obtenidos por impuestos también rebasaron las estimaciones aprobadas por el Congreso de la Unión.

Este comportamiento sugiere que la captación de recursos fue mayor a la prevista en la planeación fiscal del año.

Factores detrás del aumento en la recaudación

De acuerdo con la autoridad fiscal, el crecimiento de los ingresos está asociado a mejoras en la eficiencia recaudatoria, sin que se hayan realizado aumentos en las tasas impositivas.

El crecimiento en la recaudación se atribuye a una mayor eficiencia fiscal, fortalecimiento de auditorías y control de operaciones aduaneras. (Procuraduría Federal del Consumidor/Facebook)

Entre los factores que contribuyeron a este resultado se encuentran:

Fortalecimiento de auditorías y vigilancia a contribuyentes

Uso de herramientas tecnológicas para detectar inconsistencias fiscales

Mayor control en operaciones aduaneras

Acciones para combatir la evasión fiscal y prácticas indebidas

Incremento en el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales

Estas acciones forman parte de la estrategia del SAT para ampliar la base de contribuyentes y mejorar la captación de ingresos.

¿Qué significa el crecimiento en ingresos tributarios?

El incremento real de 2.6% en la recaudación tributaria implica que el Gobierno Federal está obteniendo más recursos por concepto de impuestos, una vez descontado el efecto de la inflación.

En términos prácticos, esto refleja una mayor eficiencia en la administración tributaria y en la fiscalización, así como un mejor cumplimiento por parte de los contribuyentes.

Además, este tipo de crecimiento permite fortalecer las finanzas públicas sin necesidad de crear nuevos impuestos o modificar los existentes.

El incremento en la recaudación refleja una mayor eficiencia fiscal y un mejor cumplimiento de los contribuyentes, sin necesidad de aumentar impuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en el gasto público y finanzas del país

El aumento en los ingresos federales amplía la disponibilidad de recursos para financiar programas sociales, proyectos de infraestructura, servicios públicos y otras obligaciones del Estado.

Un mayor nivel de recaudación también contribuye a mantener estabilidad en las finanzas públicas, al reducir la dependencia de ingresos extraordinarios o endeudamiento.

SAT reafirma estrategia de recaudación

En su comunicado, el SAT indicó que continuará implementando mecanismos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y mantener una atención cercana a los contribuyentes.

“Se reafirma el compromiso de fortalecer la recaudación mediante mecanismos que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales”, señaló el organismo.

Los resultados del primer bimestre de 2026 muestran que los ingresos del Gobierno Federal se ubicaron por encima de lo previsto, en un contexto de fortalecimiento de la recaudación tributaria.