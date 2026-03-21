Romeo Santos y Prince Royce anuncian gira en México: fechas, ciudades y venta de boletos

La esperada colaboración entre Romeo Santos y Prince Royce llegará a los escenarios mexicanos, donde presentarán lo mejor de sus éxitos junto a las canciones del álbum que los consagró como los reyes de la bachata. (Foto de archivo)

Romeo Santos y Prince Royce, dos de los máximos exponentes de la bachata a nivel internacional, anunciaron una gira conjunta por México que promete ser uno de los eventos musicales más esperados del año.

Bajo el nombre “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”, ambos artistas recorrerán varias ciudades del país para presentar sus éxitos y los temas de su álbum colaborativo, lanzado en 2025.

Music Vibe compartió el avance oficial, anticipando que el tour 'Mejor Tarde Que Nunca' unirá a Romeo Santos y Prince Royce en diferentes escenarios mexicanos. (X/ @Musicvibe_mx)

La gira representa la primera ocasión en la que “El Rey” y “El Príncipe” de la bachata compartirán escenario en México, tras años de carreras paralelas y una supuesta rivalidad. El anuncio generó gran expectativa entre los fanáticos del género, quienes podrán disfrutar de un espectáculo con una producción de máximo nivel.

Fechas y ciudades confirmadas

El recorrido de Romeo Santos y Prince Royce incluye algunas de las plazas más importantes de la República Mexicana. Las presentaciones abarcarán desde el sureste hasta el norte del país, permitiendo que miles de seguidores puedan vivir esta experiencia única.

15 de octubre: Estadio Kukulcán, Mérida

18 de octubre: Estadio Hermanos Serdán, Puebla

20 de octubre: Estadio Corregidora, Querétaro

22 de octubre: Estadio Toluca 80, Toluca

25 y 26 de octubre: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

31 de octubre: Estadio Panamericano, Guadalajara

1 de noviembre: Explanada Poliforum, León

4 de noviembre: Walmart Park, Monterrey

5 de noviembre: Centro de Convenciones, Torreón

El tour incluye presentaciones en recintos emblemáticos como el Palacio de los Deportes y el Estadio Kukulcán, con aforos de miles de personas. (X/ @Musicvibe_mx)

La gira abarca una amplia variedad de recintos, desde estadios hasta auditorios, lo que asegura grandes aforos y un ambiente especial en cada ciudad.

Venta de boletos y precios

La venta de boletos para los conciertos de la gira “Mejor Tarde Que Nunca” se realizará a través de diferentes plataformas, según la ciudad y el recinto. Por ello, los fanáticos deberán estar atentos a las fechas de preventa y venta general para asegurar su lugar.

Preventa bancaria y venta general disponibles en plataformas como Ticketmaster, Funticket y Musicvibe, dependiendo de la ciudad.

Para el Palacio de los Deportes en CDMX , la preventa se abrió el 17 de marzo y la venta general el 18 de marzo.

Los precios varían según la localidad y el recinto, con boletos que van desde los mil 227.50 hasta los 5 mil 691.50 pesos en la Ciudad de México.

El Palacio de los Deportes se plantea como la sede principal de la girA al contar con dos fechar en CDMX. EFE/Orlando Barría

En este sentido, la demanda es alta y se esperan llenos totales, por lo que se recomienda realizar la compra en las primeras horas de venta.

El atractivo de los conciertos y el repertorio esperado

La organización prometió un espectáculo con una producción de primer nivel, banda en vivo y un recorrido por los mayores éxitos de ambos artistas. Además, se presentarán canciones del álbum conjunto Better Late Than Never.

Romeo Santos interpretará éxitos como Propuesta Indecente , Eres Mía e Imitadora .

Prince Royce incluirá temas como Darte un Beso , Corazón sin Cara y La Carretera .

El repertorio también abarcará colaboraciones y temas nuevos como Dardos, surgidos de su disco conjunto.

El repertorio de los conciertos contará con éxitos de Romeo Santos y Prince Royce, así como canciones de su nuevo álbum colaborativo Better Late Than Never. (Foto AP/John Locher, archivo)

De esta manera, la gira representa un momento histórico para la bachata en México y consolida la vigencia de ambos artistas en la escena internacional, con noches que prometen romanticismo, nostalgia y una celebración para los seguidores del género.