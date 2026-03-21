México

¿Qué pasará con el precio de la gasolina en 2026? Hacienda afirma que se mantendrán estímulos fiscales

Hacienda afirmó en la 89 Convención Bancaria que no habrá aumentos

Guardar
(Foto: REUTERS/Henry Romero)
(Foto: REUTERS/Henry Romero)

El precio de la gasolina no incrementará este año, destacó Edgar Amador, Secretario de Hacienda y Crédito Público, pues se pretende que con esta medida se proteja el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

En la conferencia en la 89 Convención Bancaria, el funcionario explicó que estamos frente a una estrategia transparente, pues activar los estímulos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) tiene el propósito de que el sector público corra con el alza del precio del petróleo. “Hay un esfuerzo fiscal, porque tenemos menos IEPS”, expresó Amador.

“Por el otro lado, como Pemex consolida en el balance público y Pemex recibe más ingresos por mayores precios de petróleo, al final tenemos un efecto relativamente neutro como fue en el 2022 donde tuvimos un efecto neutro”, puntualizó el Secretario de Hacienda.

(Foto: REUTERS/Daniel Becerril)
(Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Van por reducir comisiones en uso de tarjetas

Amador resaltó que la economía mexicana presenta indicadores sólidos y que el Producto Interno Bruto podría crecer cerca del 3% hacia finales de año, apoyado en un paquete importante de inversiones, la digitalización y el incremento del crédito en relación al Producto Interno Bruto (PIB). Según el funcionario, los bancos ratificaron ante la presidenta su compromiso de impulsar el crédito y avanzar en la reducción de costos asociados a servicios financieros.

A la par de mantener un balance en el precio de la gasolina para fortalecer la economía mexicana, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) comentó que una nueva práctica que impulsarán de manera obligatoria será eliminar temporalmente la comisión bancaria por uso de tarjetas en la compra de gasolina para contribuir al esfuerzo oficial.

Este ajuste impactará de forma directa al sector gasolinero y a los consumidores, y se enmarca en un mandato presidencial orientado a reducir los costos operativos no solo para usuarios y tarjetahabientes, sino también para comerciantes afectados por las comisiones existentes.

El funcionario precisó que el compromiso de los bancos incluye no sólo la expansión del crédito, sino también la baja en las comisiones sobre transacciones de tarjetas, reafirmando la intención de respaldar al sector gasolinero mientras se mantienen los precios de los combustibles.

El precio promedio nacional de
El precio promedio nacional de gasolina regular en México al 14 de diciembre de 2025 se ubicó en 23.59 pesos por litro, según Profeco. Crédito: REUTERS/Raquel Cunha

Una máxima en los precios

En línea con estos cambios, y como parte de los esfuerzos por mitigar el impacto de la volatilidad en los precios, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó a principios de 2025, junto a representantes del sector empresarial, un acuerdo para fijar un límite máximo a la gasolina magna, estableciendo que no supere los 24 pesos por litro.

El aumento y la actualización diaria de los precios de gasolina tienen consecuencias directas en la economía nacional, ya que los combustibles representan un componente determinante en la formación de la inflación. La variación en los costos impacta de manera inmediata tanto en el transporte de bienes y servicios como en el gasto cotidiano de millones de mexicanos.

Temas Relacionados

gasolinaSecretaría de Hacienda y Crédito Públicomexico-noticias

Más Noticias

Hace falta seguridad en México para tener crecimiento económico, argumenta Kenia López Rabadán ante banqueros

La presidenta de San Lázaro participó en un evento de la Asociación Mexicana de Bancos en el marco de la 89 Convención Bancaria

Hace falta seguridad en México

El Zócalo se convierte en una pista gigante: todos los horarios del Cuarto Gran Baile de Sonideras y Sonideros

La Ciudad de México se prepara para recibir la primavera de 2026 con una oferta cultural y musical extensa

El Zócalo se convierte en

Así reaccionó Álvaro Fidalgo a su posible debut con México ante Portugal

El mediocampista se estrenaría con la Selección Mexicana en un momento dorado, tras anotar su primer gol en LaLiga y debutar con el Real Betis en la Europa League

Así reaccionó Álvaro Fidalgo a

Las hijas del narco: crímenes de capos como El Mayo Zambada, El Chapo y El Mencho persiguen a sus descendientes

Solo el líder del CJNG previó que sus hijos tuvieran la nacionalidad estadounidense de los tres narcotraficantes mexicanos

Las hijas del narco: crímenes

Cédula profesional: en qué trámites oficiales será rechazado este documento desde 2026

Esta medida buscaría fortalecer la seguridad y unificar procesos administrativos bajo una sola identidad biométrica

Cédula profesional: en qué trámites
MÁS NOTICIAS

NARCO

Las hijas del narco: crímenes

Las hijas del narco: crímenes de capos como El Mayo Zambada, El Chapo y El Mencho persiguen a sus descendientes

Del CJNG a la Familia Michoacana: así es como “El Custodio” vendía drogas en un penal de Edomex antes de ser detenido

Operativo Enjambre en Michoacán: estos son los funcionarios detenidos por presuntos vínculos con el CJNG

“Es un grupo con alta peligrosidad”: Harfuch advierte que pese a muerte de El Mencho, el CJNG mantiene operaciones en todo el país

Multas y arrestos: las consecuencias de interpretar narcocorridos en Mazatlán, advierte Sindicato de Músicos previo a Semana Santa

ENTRETENIMIENTO

Kim Shantal revela las razones

Kim Shantal revela las razones por las que aceptó pelear con Lupita Villalobos en Supernova Génesis 2026

Hombres G anuncia 2 fechas más en el Auditorio Nacional: esto cuestan los boletos

Romeo Santos y Prince Royce anuncian gira en México: fechas, ciudades y venta de boletos

Mario Domm exhibe a Samo en pleno concierto de Camila por ausentarse: “Es la segunda vez que nos deja plantón”

“Mi no lugar”, el documental que pone rostro a la explotación infantil en el campo mexicano

DEPORTES

Así reaccionó Álvaro Fidalgo a

Así reaccionó Álvaro Fidalgo a su posible debut con México ante Portugal

¿Raúl Jiménez en Japón?: El delantero levanta rumores con enigmático mensaje en redes

La Hormiga’ González, goleador de Chivas, revela su situación sentimental

¿Por qué Paulinho no fue convocado para enfrentar a México? DT de Portugal confiesa el motivo

Estas son las estrellas de Portugal que sí jugarán contra México en el Estadio Azteca