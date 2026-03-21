¿Qué pasará con el precio de la gasolina en 2026? Hacienda afirma que se mantendrán estímulos fiscales

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El precio de la gasolina no incrementará este año, destacó Edgar Amador, Secretario de Hacienda y Crédito Público, pues se pretende que con esta medida se proteja el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

En la conferencia en la 89 Convención Bancaria, el funcionario explicó que estamos frente a una estrategia transparente, pues activar los estímulos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) tiene el propósito de que el sector público corra con el alza del precio del petróleo. “Hay un esfuerzo fiscal, porque tenemos menos IEPS”, expresó Amador.

“Por el otro lado, como Pemex consolida en el balance público y Pemex recibe más ingresos por mayores precios de petróleo, al final tenemos un efecto relativamente neutro como fue en el 2022 donde tuvimos un efecto neutro”, puntualizó el Secretario de Hacienda.

(Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Van por reducir comisiones en uso de tarjetas

Amador resaltó que la economía mexicana presenta indicadores sólidos y que el Producto Interno Bruto podría crecer cerca del 3% hacia finales de año, apoyado en un paquete importante de inversiones, la digitalización y el incremento del crédito en relación al Producto Interno Bruto (PIB). Según el funcionario, los bancos ratificaron ante la presidenta su compromiso de impulsar el crédito y avanzar en la reducción de costos asociados a servicios financieros.

A la par de mantener un balance en el precio de la gasolina para fortalecer la economía mexicana, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) comentó que una nueva práctica que impulsarán de manera obligatoria será eliminar temporalmente la comisión bancaria por uso de tarjetas en la compra de gasolina para contribuir al esfuerzo oficial.

Este ajuste impactará de forma directa al sector gasolinero y a los consumidores, y se enmarca en un mandato presidencial orientado a reducir los costos operativos no solo para usuarios y tarjetahabientes, sino también para comerciantes afectados por las comisiones existentes.

El funcionario precisó que el compromiso de los bancos incluye no sólo la expansión del crédito, sino también la baja en las comisiones sobre transacciones de tarjetas, reafirmando la intención de respaldar al sector gasolinero mientras se mantienen los precios de los combustibles.

El precio promedio nacional de gasolina regular en México al 14 de diciembre de 2025 se ubicó en 23.59 pesos por litro, según Profeco. Crédito: REUTERS/Raquel Cunha

Una máxima en los precios

En línea con estos cambios, y como parte de los esfuerzos por mitigar el impacto de la volatilidad en los precios, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó a principios de 2025, junto a representantes del sector empresarial, un acuerdo para fijar un límite máximo a la gasolina magna, estableciendo que no supere los 24 pesos por litro.

El aumento y la actualización diaria de los precios de gasolina tienen consecuencias directas en la economía nacional, ya que los combustibles representan un componente determinante en la formación de la inflación. La variación en los costos impacta de manera inmediata tanto en el transporte de bienes y servicios como en el gasto cotidiano de millones de mexicanos.