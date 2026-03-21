México

Profepa asegura 138 ejemplares de vida silvestre en operativo contra tráfico ilegal en siete estados

Cada ejemplar fue asegurado por las autoridades ambientales para su tratamiento especializado

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Foto: (Profepa)
Foto: (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo un operativo especial para prevenir y combatir el tráfico ilegal de especies en siete entidades del país, logrando el aseguramiento precautorio de 138 ejemplares de vida silvestre.

Las acciones se desarrollaron del 11 al 15 de marzo en los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz y Tabasco, donde participaron inspectores ambientales y elementos de seguridad de distintas corporaciones.

Durante el operativo se implementaron filtros de revisión y retenes carreteros en puntos estratégicos, con la inspección de más de 300 vehículos, embarcaciones y unidades de transporte público. De acuerdo con la Profepa, en Quintana Roo, Veracruz y Tabasco no se detectaron irregularidades, lo que refleja un efecto disuasivo de este tipo de acciones.

Mariana Boy declaró que el
Mariana Boy declaró que el tráfico ilegal daña severamente a los ecosistemas. Foto: (Archivo)

En total, se aseguraron ejemplares de diversas especies, entre ellas aves canoras y de ornato, psitácidos, reptiles, arácnidos y mamíferos. Además de las acciones de inspección, se realizaron operativos preventivos en zonas prioritarias de cacería furtiva, particularmente en Yucatán, así como recorridos de vigilancia en Áreas Naturales Protegidas en Chiapas.

En esta última entidad, las autoridades instalaron cinco filtros de revisión en municipios como Acapetahua, Mazatán y Marqués de Comillas, además de realizar recorridos en las zonas de influencia de las Reservas de la Biosfera La Encrucijada y Montes Azules. Como parte de las acciones, se logró la reintegración a su hábitat de un mono araña (Ateles geoffroyi), así como el traslado de cuatro ejemplares de guacamaya roja a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA).

En Oaxaca, las acciones derivadas de denuncias ciudadanas permitieron detectar irregularidades en el Mercado de Abastos “Margarita Maza de Juárez”, donde se aseguraron 34 ejemplares de fauna, entre ellos tarántulas, escorpiones y serpientes, además de botellas de mezcal que contenían organismos. Asimismo, en la Villa de Zaachila se rescató un caracará que fue enviado a una UMA para su recuperación.

Por su parte, en Yucatán se llevaron a cabo nueve inspecciones en Mérida y sus alrededores, donde se aseguraron 103 ejemplares de vida silvestre, incluidos psitácidos, un venado cola blanca, una tortuga marina y un pecarí de collar, debido a que no se acreditó su legal procedencia ni se contaba con permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Golpe al tráfico de especies:
Golpe al tráfico de especies: Profepa rescata fauna y refuerza vigilancia en el sur del país. Foto: (Profepa)

En Campeche se atendieron denuncias por posesión ilegal de fauna, asegurando un ejemplar de coatí, mientras que en Veracruz y Tabasco se realizaron operativos enfocados en combatir el tráfico de aves psitácidas, sin detectar puntos de venta ilegales.

Las acciones contaron con la participación de 45 inspectores de Profepa y 150 elementos de corporaciones como la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, recorriendo al menos 234 kilómetros en operativos y vigilancia.

La procuradora federal, Mariana Boy Tamborrell, subrayó que el tráfico ilegal de especies representa un grave daño a la biodiversidad y aseguró que estas acciones continuarán de manera permanente. “La vida silvestre se protege, no se comercializa ni se extrae ilegalmente”, afirmó.

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