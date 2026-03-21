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¿Por qué las mujeres cargan con mayor estrés financiero? CONDUSEF te lo explica

Contar con hábitos financieros saludables permite reducir la incertidumbre y fortalecer la autonomía económica de las mujeres

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Estrés financiero en mujeres. (Freepik)
Estrés financiero en mujeres. (Freepik)

El estrés financiero es una realidad que afecta a una gran parte de la población, especialmente a las mujeres, de acuerdo a datos publicados en la revista “Proteja su dinero” de CONDUSEF.

Según la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera 2023, el 42 por ciento de las mujeres reportó un nivel alto de preocupación económica, en comparación con solo el 31 por ciento de los hombres.

Esta inestabilidad no se limita a la preocupación por el dinero, sino que también se traduce en síntomas físicos y emocionales como ansiedad, tristeza, frustración, dolores de cabeza, malestares gastrointestinales, cambios en la presión arterial, problemas para dormir y cansancio mental y emocional.

Cuando el agotamiento se acumula, las consecuencias se reflejan en la vida cotidiana: discusiones familiares, tensión en el trabajo y conflictos interpersonales, todo derivado de la incertidumbre sobre si el dinero será suficiente.

¿Por qué las mujeres enfrentan mayor estrés financiero?

Las principales causas que dificultan la estabilidad financiera de las mujeres son:

  • Deudas y falta de ahorro, que limitan la capacidad de respuesta ante imprevistos.
  • Ausencia de planeación financiera clara, como la falta de un presupuesto.
  • Menores ingresos promedio respecto a los hombres, lo que impacta en pensiones y aumenta el riesgo de pobreza.
  • Mayor dedicación a labores domésticas y de cuidado, que limita el desarrollo profesional y la generación de ingresos adicionales.
  • Más presencia en la informalidad, dificultando el acceso al crédito formal y a la protección social.
El estrés financiero no se
El estrés financiero no se limita a la preocupación por el dinero, sino que también se traduce en síntomas físicos y emocionales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo reducir el estrés financiero?

Recuperar el control del dinero es el primer paso para disminuir la ansiedad y la incertidumbre.

1. Prioriza el pago de deudas

  • Elabora una lista de todas tus deudas con saldo, acreedor y tasa de interés.
  • Ordénalas de mayor a menor tasa de interés.
  • Prioriza el pago de la deuda con mayor interés y paga el mínimo en las demás.
  • Repite el proceso hasta liquidarlas.

2. Elabora y revisa tu presupuesto

  • Identifica y elimina gastos innecesarios.
  • Reduce el uso del crédito y prioriza gastos esenciales.
  • Evita los gastos hormiga.
  • Destina parte del ingreso a un fondo de emergencia.

3. Aplica la regla del 50/30/20

  • 50% del ingreso para necesidades básicas.
  • 30% para deseos y estilo de vida.
  • 20% para ahorro e inversión.

4. Observa y ajusta

  • Revisa cada mes en qué se gasta el dinero para identificar áreas de mejora.
  • Realiza ajustes que permitan ahorrar, como preparar alimentos en casa.

Contar con información, herramientas y hábitos financieros saludables permite reducir la incertidumbre y fortalecer la autonomía económica, avanzando hacia una vida con mayor bienestar y seguridad.

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