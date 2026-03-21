México

Pemex y Petrobras juntas: esta es la alianza que Lula da Silva propone a Sheinbaum

El mandatario brasileño destacó que la exploración con fines petroleros se realizaría en el Golfo de México

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Lula da Silva aseguró llamara
Lula da Silva aseguró llamara a Sheinbaum para proponerle una alianza entre Petrobras y Pemex. (Presidencia)

Este 20 de marzo de 2026, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dio a conocer que en una llamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le propuso una alianza entre Petroleos Méxicanos (Pemex) y Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), con la finalidad de explorar yacimientos en el Golfo de México.

Lula ofrece ayuda de Petrobras

Pemex podría recibir una gran ayuda de Petrobras”, declaró Lula en un acto, en el que señaló que había llamado a la presidenta mexicana para plantearle la idea, al tiempo que destacaba la dilatada experiencia de Petrobras en la producción de petróleo en aguas profundas frente a trabajadores en las instalaciones de la Refinaria Gabriel Passos.

En el acto para anunciar inversiones en el área de refino, el líder brasileño relató que, a petición de la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, llamó por teléfono a la “compañera Claudia” con el objetivo de analizar una posible asociación con Pemex.

En palabras de Lula, la exploración sería en el Golfo de México, a 2 mil 500 metros de profundidad, donde Petrobras podría aportar una “ayuda muy grandepara trabajar junto con Pemex en la extracción de petróleo, según mencionó el líder brasileño durante la conversación con su homóloga norteamericana.

Claudia Sheinbaum inauguró la
Claudia Sheinbaum inauguró la 89 Convención Bancaria. (Foto: Presidencia)

El gobierno de Sheinbaum busca impulsar al sector energético

El jueves 19 de marzo, la presidenta de México inauguró la 89 Convención Bancaria en Quintana Roo, donde aseguró que su administración prepara un acuerdo de inversión mixta para el sector del gas natural con el propósito de reducir la dependencia exterior del 75 % al 50 %, lo que, según afirmó, representa una oportunidad considerable para el desarrollo del país.

Durante su intervención, la mandataria detalló que entre 2026 y 2030 se destinarán recursos principalmente a seis sectores: energía 54.15%, trenes 15.63%, carreteras 13.94%, puertos 6.48%, salud 6.23% y agua 2.83%.

Al exponer su estrategia, enfatizó el impulso a las fuentes renovables y el crecimiento en gas natural mediante inversiones de la CFE, con la meta de alcanzar 30 mil megavatios adicionales de generación eléctrica para 2030.

La presidenta de México podría visitar Brasil este año

El pasado 10 de marzo, tras sostener un día antes una llamada con el presidente brasileño, Claudia Sheinbaum aceptó la invitación de Luiz Inácio Lula da Silva para realizar una visita oficial a Brasil, que se prevé entre junio y julio de 2026.

Durante la conversación telefónica, ambos mandatarios acordaron fortalecer la cooperación bilateral en áreas como desarrollo económico, educación, ciencia y energía.

La Presidencia de Brasil informó que los gobiernos trabajarán en la definición de la fecha para el encuentro. Sheinbaum señaló que el viaje tiene como objetivo concretar acuerdos específicos, resultado de los avances alcanzados en meses recientes.

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