Filete de pescado relleno de camarones: una opción sabrosa y fácil para Semana Santa

El filete de pescado relleno de camarones combina sabores frescos del mar con especias suaves, ideal para Semana Santa y Cuaresma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma fresco a mar y especias suaves puede transformar cualquier mesa de Semana Santa en un recuerdo inolvidable. Su sabor delicado y su presentación vistosa hacen que sea uno de los platos favoritos para quienes buscan algo especial sin complicarse la vida.

En muchas casas latinoamericanas, el plato suele aparecer en la mesa durante Cuaresma, cuando el pescado es protagonista. El toque mexicano lo vuelve aún más sabroso, con ese equilibrio justo entre frescura, texturas y un leve picor.

La receta tradicional latinoamericana destaca por incorporar un toque mexicano con ají verde y especias típicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de filete de pescado relleno de camarones

El filete de pescado relleno de camarones es un plato donde los filetes de pescado blanco se rellenan con una mezcla de camarones salteados y vegetales, se enrollan y se cocinan al horno o sartén, bañados con una salsa suave y fresca. Se destaca por su textura jugosa y el contraste entre el pescado y el relleno marino.

Tiempo de preparación

Total: 45 minutos

Preparación: 25 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

4 filetes de pescado blanco (merluza, lenguado o similar) 200 g de camarones pelados y limpios 1 cebolla chica 1 morrón rojo 2 dientes de ajo 2 cucharadas de aceite de oliva 1 limón (jugo y ralladura) 1 cucharada de perejil fresco picado 1 ají verde chico (opcional, para el toque mexicano) 100 cc de crema de leche Sal y pimienta a gusto 1 pizca de pimentón dulce 1 cucharada de pan rallado

Cómo hacer Filete de pescado relleno de camarones, paso a paso

Precalentar el horno a 180 ℃. Saltear los camarones en una sartén con 1 cucharada de aceite de oliva, 1 diente de ajo picado y una pizca de sal, hasta que cambien de color (2 a 3 minutos). Retirar y picar groseramente. En la misma sartén, agregar la otra cucharada de aceite, la cebolla, el morrón y el ají verde picados. Cocinar hasta que estén tiernos. Incorporar los camarones picados, 1 cucharada de jugo de limón, ralladura de limón, perejil y pimentón. Cocinar 1 minuto más. Apagar el fuego y dejar enfriar. Extender los filetes de pescado sobre una tabla. Salpimentar de ambos lados. Distribuir el relleno de camarones sobre cada filete y enrollar con cuidado. Sostener con palillos si es necesario. Colocar los rollos en una fuente aceitada. Espolvorear con pan rallado y rociar con el resto del jugo de limón. Mezclar la crema de leche con 1 diente de ajo picado y verter sobre los rollos. Llevar al horno 20 minutos, hasta que el pescado esté tierno pero jugoso. Servir caliente, decorando con perejil fresco y rodajas de limón. No sobrecocinar el pescado para evitar que se seque.

El platillo sobresale por su relleno jugoso de camarones salteados y vegetales, envuelto en filetes de pescado blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 240 kcal

Grasas: 10 g

Carbohidratos: 6 g

Proteínas: 28 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. Se puede freezar por 1 mes, aunque conviene consumirlo fresco para mantener la textura del pescado y los camarones.