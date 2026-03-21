Esto cuesta el boleto más barato para las nuevas fechas de Hombres G en el Auditorio Nacional

Hombres G se prepara para emocionar otra vez a los mexicanos.

La banda española Hombres G anunció la incorporación de dos nuevas fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, luego de agotar el primer show previsto en el mismo recinto como parte de su gira Los mejores años de nuestra vida.

Las presentaciones adicionales se realizarán el 16 y el 18 de octubre de 2026.

La venta de entradas seguirá un esquema escalonado: la preventa exclusiva para tarjetahabientes HSBC Premiere Crédito y Débito inicia el 25 de marzo a las 11:00.

Al día siguiente, a la misma hora, la disponibilidad se amplía para usuarios de tarjetas de crédito y débito HSBC. La venta general está programada para el 27 de marzo, también desde las 11:00 horas, y se habilitará para todo tipo de tarjetas y bancos.

La demanda para estos conciertos responde al interés sostenido de los fanáticos de Hombres G en la capital mexicana, quienes suelen solicitar en vivo éxitos destacados de la agrupación.

La entrada más económica para Hombres G

Los miembros de Hombres G posan en esta imagen.

El boleto más barato para ver a Hombres G en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México cuesta $682 pesos mexicanos y corresponde a la sección PISO 2D, es decir la zona más alta y alejada del escenario.

Entre las ventajas principales de esta zona destaca el precio. Además, la ubicación elevada ofrece una visión panorámica del recinto, lo que facilita apreciar la magnitud del espectáculo, el juego de luces y la producción general.

Por otro lado, la distancia respecto al escenario implica una experiencia auditiva y visual menos inmersiva en comparación con las zonas cercanas.

Los detalles del grupo y su interacción con el público pueden percibirse con menor claridad. Asimismo, la lejanía puede dificultar la conexión emocional, ya que los gestos y expresiones de los artistas se aprecian poco.

Finalmente, algunas personas pueden sentir incomodidad por la altura y la inclinación de las butacas de esta sección, lo que puede afectar la visibilidad si hay asistentes de pie o movimiento constante.

3 canciones de Hombres G que deseamos escuchar en el Auditorio Nacional

Devuélveme a mi chica: Considerada un himno del pop español, esta canción se caracteriza por su energía y es de las más coreadas en los conciertos. La letra narra la historia de un joven despechado que exige la vuelta de su pareja, con un estribillo pegajoso y lleno de humor. Su ritmo y mensaje directo la convirtieron en uno de los temas más emblemáticos de la banda.

Te quiero: Esta balada pop destaca por su sencillez y emotividad. La melodía suave y la letra romántica logran conectar con quienes han experimentado el amor adolescente. Es una de las composiciones más recordadas, frecuentemente solicitada por el público, y ha mantenido su popularidad a lo largo de los años.

Venezia: El tema relata una historia de amor y desamor ambientada en la ciudad italiana. Es reconocible por su intro con coros y su ritmo contagioso. “Venezia” ha sido parte fundamental del repertorio de Hombres G, consolidándose como uno de los temas favoritos en sus presentaciones en vivo.