México

Esto cuesta el boleto más barato para las nuevas fechas de Hombres G en el Auditorio Nacional

La banda española vuelve a la Ciudad de México y esto es lo mínimo que te vas a gastar

Guardar
Hombres G se prepara para
Hombres G se prepara para emocionar otra vez a los mexicanos.

La banda española Hombres G anunció la incorporación de dos nuevas fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, luego de agotar el primer show previsto en el mismo recinto como parte de su gira Los mejores años de nuestra vida.

Las presentaciones adicionales se realizarán el 16 y el 18 de octubre de 2026.

La venta de entradas seguirá un esquema escalonado: la preventa exclusiva para tarjetahabientes HSBC Premiere Crédito y Débito inicia el 25 de marzo a las 11:00.

Al día siguiente, a la misma hora, la disponibilidad se amplía para usuarios de tarjetas de crédito y débito HSBC. La venta general está programada para el 27 de marzo, también desde las 11:00 horas, y se habilitará para todo tipo de tarjetas y bancos.

La demanda para estos conciertos responde al interés sostenido de los fanáticos de Hombres G en la capital mexicana, quienes suelen solicitar en vivo éxitos destacados de la agrupación.

La entrada más económica para Hombres G

Los miembros de Hombres G
Los miembros de Hombres G posan en esta imagen.

El boleto más barato para ver a Hombres G en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México cuesta $682 pesos mexicanos y corresponde a la sección PISO 2D, es decir la zona más alta y alejada del escenario.

Entre las ventajas principales de esta zona destaca el precio. Además, la ubicación elevada ofrece una visión panorámica del recinto, lo que facilita apreciar la magnitud del espectáculo, el juego de luces y la producción general.

Por otro lado, la distancia respecto al escenario implica una experiencia auditiva y visual menos inmersiva en comparación con las zonas cercanas.

Los detalles del grupo y su interacción con el público pueden percibirse con menor claridad. Asimismo, la lejanía puede dificultar la conexión emocional, ya que los gestos y expresiones de los artistas se aprecian poco.

Finalmente, algunas personas pueden sentir incomodidad por la altura y la inclinación de las butacas de esta sección, lo que puede afectar la visibilidad si hay asistentes de pie o movimiento constante.

3 canciones de Hombres G que deseamos escuchar en el Auditorio Nacional

Devuélveme a mi chica: Considerada un himno del pop español, esta canción se caracteriza por su energía y es de las más coreadas en los conciertos. La letra narra la historia de un joven despechado que exige la vuelta de su pareja, con un estribillo pegajoso y lleno de humor. Su ritmo y mensaje directo la convirtieron en uno de los temas más emblemáticos de la banda.

Te quiero: Esta balada pop destaca por su sencillez y emotividad. La melodía suave y la letra romántica logran conectar con quienes han experimentado el amor adolescente. Es una de las composiciones más recordadas, frecuentemente solicitada por el público, y ha mantenido su popularidad a lo largo de los años.

Venezia: El tema relata una historia de amor y desamor ambientada en la ciudad italiana. Es reconocible por su intro con coros y su ritmo contagioso. “Venezia” ha sido parte fundamental del repertorio de Hombres G, consolidándose como uno de los temas favoritos en sus presentaciones en vivo.

Temas Relacionados

Hombres GAuditorio NacionalCDMXmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Día Internacional del Síndrome de Down: cómo brindar un trato digno, de acuerdo al IMSS

Más allá de una conmemoración, hoy busca sembrar conciencia sobre la inclusión efectiva y el respeto en la vida diaria de las personas con esta condición

Día Internacional del Síndrome de

¿A qué refiere el Borrado de mujeres? Término controversial que divide al feminismo

Es un concepto que genera debate entre las distintas corrientes feministas y que actualmente tiene una representación importante en México

¿A qué refiere el Borrado

¿No que era IA? Difunden nuevo video de mujer asoléandose en Palacio Nacional

El nuevo video muestra a una mujer similar a la persona de la primera grabación, sentada en la ventana y viendo su celular

¿No que era IA? Difunden

Lactancia extendida y estabilidad laboral: esta es la reforma que busca combatir los despidos por materidad en México

El colectivo Mexiro A.C. presentó la iniciativa en la Cámara de Diputados y busca que haya condiciones laborales compatibles con la maternidad

Lactancia extendida y estabilidad laboral:

Estaciones del Metrobús fuera de servicio en esta última hora de este 21 de marzo

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Estaciones del Metrobús fuera de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Éstas son las razones por

Éstas son las razones por las que grupos criminales de 11 países operan en México, según experto

Departamento de Justicia de EEUU pide desestimar apelación de García Luna para disminuir su condena

Remolque con autos clásicos que regresaban de exhibición en Cancún es robado por hombres armados en Puebla, ya se recuperó

Mónica Zambada, hija de “El Mayo” Zambada, sigue en la lista negra del Departamento del Tesoro de EEUU por lavado de dinero

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Rayito Colombiano cancela presentaciones tras

Rayito Colombiano cancela presentaciones tras hospitalización de su líder: este es su estado de salud

Las fotos de la exclusiva fiesta de cumpleaños de Aislinn Derbez: mira quiénes asistieron

“Lo que sufrió con esa chamaquita”: Yolanda Andrade lamenta que Julián Figueroa haya estado con Imelda Tuñón

Yolanda Andrade cuestiona la ayuda de Saskia Niño de Rivera a ‘El Beto’: “¿Por qué no le da el dinero de los views?”

ARIRANG de BTS rompe récords históricos en Spotify tras su estreno y Armys mexicanas reaccionan: “Miren lo que logramos”

DEPORTES

“Los que critican no podrían

“Los que critican no podrían hacer nuestro trabajo”: Majo González y Miroslava Montemayor responden a sus haters

Fan sufre brutal caída desde balcón durante entrada de Mr. Iguana en Xalapa, Veracruz: video se vuelve viral

Así fue la actuación de Isaac del Toro en la Milán-San Remo 2026

Guillermo Ochoa celebra su convocatoria a la Selección Mexicana para los partidos ante Portugal y Bélgica

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO: dónde y cuándo ver el Derbi de LaLiga 2026