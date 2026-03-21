Éstas son las razones por las que grupos criminales de 11 países operan en México, según experto

De acuerdo con una investigación, en la Ciudad de México operan delincuentes de 10 países diferentes. (Foto: @

De acuerdo con una investigación realizada por el académico Víctor Manuel Sánchez Valdés, grupos criminales de 11 países diferentes operan en México.

Gracias a su investigación, Sánchez Valdés pudo realizar un mapa en el que muestra de que nacionalidad son los diversos grupos criminales que operan en las entidades del país.

Por ejemplo, de acuerdo con el mapa de Sánchez, quien es investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Ciudad de México operan grupos criminales de 10 países de los 11 identificados: Rumania, China, Israel, Venezuela, Rusia, El Salvador, Estados Unidos, Colombia, Italia y Canadá.

En contraste, en Oaxaca solo operan grupos delincuenciales de dos países: China y Colombia.

En Guanajuato, que ha destacado por ser un estado con altos niveles de violencia, operan grupos delictivos de cuatro países: Venezuela, El Salvador, Colombia e Italia.

En México operan grupos delictivos de 11 nacionalidades. - crédito Colprensa

En Yucatán se identificaron grupos delictivos de Rumania, El Salvador, Colombia, China y Rusia.

¿Por qué hay grupos delictivos operando en México?

De esta manera, el mapa de Sánchez Valdés muestra de qué países son los grupos delincuenciales que operan en cada entidad del país. En el artículo publicado en la revista Nexos, Sánchez da a conocer seis razones por las que estos grupos delictivos operan en México:

De acuerdo con el investigador, los extranjeros que operan en México son representantes comerciales de organizaciones de otros países que le venden insumos a los a los cárteles mexicanos y, por lo tanto, su presencia en México es para supervisar la logística de entrega. Se pone como ejemplo el caso de Zhi Dong Zhang “Brother Wang”, un ciudadano de origen chino que fue acusado de vender precursores químicos al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación para elaborar drogas sintéticas.

También se menciona que estos delincuentes se encuentran en el país para comprar algunos de los insumos que venden las organizaciones criminales mexicanas, como es el caso de la mafia china dedicada al tráfico de maderas exóticas , y que operan en la selva Lacandona, en especial en Chiapas y Campeche.

Se menciona que estas personas también se encuentran siguiendo a la población migrante de su país de origen , en su tránsito por México, para extorsionarlos . Se señala el caso de la Mara Salvatrucha , quienes vienen de Centroamérica, o el Tren de Aragua , de Venezuela.

En otro punto se explica que también huyeron de sus países de origen y en México encontraron un buen sitio para esconderse , como es el caso de Daniele Pulía , un italiano que formaba parte del Clan Pillera Puntina de la ‘Ndrangheta y que se escondía en la Ciudad de México, donde fue arrestado en 2025.

Otra de las razones es porque participan en una red de lavado de dinero en favor de cárteles mexicanos , como es el caso de la familia Hysa, de Albania, quienes cuentan con casinos, restaurantes, y otros negocios en los que lavan dinero a favor del Cártel de Sinaloa.

La última razón que se menciona es porque han montado una red de estafa o robo, organizada por personas que tienen un mismo origen nacional, como es el caso de los colombianos que operan en las rifas conocidas como gota a gota, que en realidad es una extorsión disfrazada de rifa, en la que las personas se ven obligadas a hacer pagos semanales en favor de los organizadores.

El autor de la investigación, Víctor Manuel Sánchez Valdés, es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, doctor en Políticas Públicas por el CIDE y especialista en temas de seguridad pública.