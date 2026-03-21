Esta es la ruta del desfile de "Catrinas Mundialistas" en CDMX

Mega Procesión de las Catrinas anuncia evento especial rumbo al Mundial 2026. Foto: (Gemini IA Ilustrativa)

La Ciudad de México se prepara para recibir el mega desfile de “Catrinas Mundialistas” el próximo 22 de marzo, con un recorrido que irá desde el Ángel de la Independencia hasta la explanada de Bellas Artes.

El evento, enmarcado en las actividades rumbo al Mundial 2026, reunirá cientos de catrinas caracterizadas con motivos futbolísticos y colores nacionales sobre el Paseo de la Reforma, de acuerdo con información.

Así es la ruta del desfile

La ruta del desfile iniciará en el Ángel de la Independencia, avanzará sobre Avenida Paseo de la Reforma y llegará hasta la explanada de Bellas Artes, atravesando puntos emblemáticos del centro de la ciudad.

Un grupo de artistas especializados ofrecerá maquillajes a partir de las 8:00 de la mañana.

La procesión recorrerá una de las avenidas más importantes de la capital, lo que ocasionará cortes viales y la implementación de alternativas para los automovilistas.

En el trayecto, las catrinas pasarán por sitios como Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier, lo que implica afectaciones en varias vialidades de la zona centro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recomendó a los ciudadanos tomar precauciones y consultar las alternativas viales difundidas en redes oficiales, como se observa en la imagen difundida por las autoridades capitalinas.

Así es la ruta del desfile. (X/@OVIALCDMX)

La celebración fusiona dos elementos representativos de la cultura mexicana: la tradición de las catrinas y la pasión nacional por el fútbol, en anticipación al Mundial 2026.

Las autoridades responsables del evento destacaron que el evento también busca promover la convivencia familiar y la identidad nacional a través de expresiones artísticas y deportivas.

El desfile de “Catrinas Mundialistas” se suma a las actividades culturales y deportivas que posicionan a la capital mexicana como una de las sedes del próximo Mundial, según se reportó.

El evento contará con la participación de diversas agrupaciones y artistas que darán vida a la emblemática figura creada por José Guadalupe Posada, reinterpretada en clave futbolística.

El muralista Diego Rivera consolidó la imagen de La Catrina al inmortalizarla en su obra “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”, donde la retrató con un sombrero elegante y vestimenta refinada.

El origen de esta figura central en la procesión temática se remonta a principios del siglo XX, cuando el grabador mexicano José Guadalupe Posada la creó bajo el nombre de “La Calavera Garbancera”.

Posada elaboró este personaje como crítica social hacia quienes negaban sus raíces indígenas y buscaban adoptar costumbres europeas. Desde entonces, la catrina se ha convertido en el eje visual de numerosas celebraciones mexicanas.

Las autoridades de la Ciudad de México invitaron a los asistentes a seguir las recomendaciones de seguridad y a disfrutar de la procesión, que promete ser un espectáculo visual sobre la principal arteria de la metrópoli.