México

El Zócalo se convierte en una pista gigante: todos los horarios del Cuarto Gran Baile de Sonideras y Sonideros

La Ciudad de México se prepara para recibir la primavera de 2026 con una oferta cultural y musical extensa

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Según el programa difundido por la Secretaría de Cultura, el Zócalo iniciará actividades a las 11:30 con Sensación Barranco y cerrará a la 1:00 de la madrugada con Sonido Cóndor.

Este gran baile en la Plaza de la Constitución contempla los siguientes horarios:

  • 11:30 a 12 horas - Sensación Barranco
  • 12 a 12:30 horas - Sonido Nueva Sensación + Cali All Starz
  • 12:30 a 13 horas - Sonido Kanela
  • 13 a 13:30 horas - Sonido Fostermanía
  • 13:30 a 14 horas - Sonido Superestrella
  • 14 a 14:30 horas - Sonido Rumbero
  • 14:30 a 15 horas - Alis Pedraza La Sabanera
  • 15 a 15:45 horas - El Junior Ritmo y Sorpresa
  • 15:45 a 16:30 - Sonido Gatubela
  • 16:30 a 17:15 - Sonido 69, El Sonido del Amor
  • 17:15 a 18 horas - Sonido Errestar
  • 18 a 19 horas - Sonido Retro
  • 19 a 20 horas - Sonido Fiesta Tropical El Toluco
  • 20 a 21 horas - Sonido Bongonee
  • 21 a  22 horas - Sonido Gallito
  • 22 a 23 horas - Solsalsita La Chaparrita del sabor
  • 23 a 1 horas - Sonido Cóndor

Además, hay actividades programadas para los alrededores de nuestro Centro Histórico en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, el Kiosko Alameda Central, Balcón del Museo del Estanquillo ¡y otras partes de la CDMX!

(Instagram monumentoalarevolucion)
(Instagram monumentoalarevolucion)

Más de 60 conciertos y horarios ampliados en museos

El Festival Noche de Primavera marcará el sábado 21 de marzo con diversas actividades en siete escenarios, iniciando a las 11:30 horas y concluyendo hasta la 1 de la madrugada, informó la Secretaría de Cultura a través de un comunicado oficial. Además de conciertos que recorrerán géneros y nacionalidades múltiples, la celebración sumará horarios extendidos y actividades especiales en museos, consolidando al corazón de la capital como el epicentro de la vida cultural ese día.

Entre los distintivos de este año, destaca la ampliación del programa nocturno: la presencia de nombres internacionales como Los Lobos (Estados Unidos), Black Pantera (Colombia) y Potochkine (Francia), así como un rave con participación europea y africana que se extenderá hasta las 4 de la madrugada en La Cañada en Los Dinamos, forman parte del cartel más global hasta la fecha. El evento cuenta además con el regreso del 4to Gran Baile de Sonideras y Sonideros en el Zócalo capitalino, en lo que ya es una de sus tradiciones más esperadas.

La estructura de la jornada permite recorrer desde presentaciones matutinas en el Zócalo hasta sesiones nocturnas y madrugadas en puntos icónicos como el Monumento a la Revolución, la Plaza Manuel Tolsá, el Kiosko Alameda Central, la Terraza del Museo del Estanquillo, el Monumento a Beethoven y La Cañada. La diversidad de escenarios responde a la vocación incluyente y plural del festival, permitiendo que cada público encuentre su espacio y su ritmo durante el evento, que se extenderá durante más de 13 horas de programación continua.

¿Qué museos extenderán sus horarios?

Esta es una oportunidad valiosa para poder recorrer la rica oferta de exposiciones que ofrece la ciudad:

  • Museo del Telégrafo, 10 a 17:30 horas
  • Museo Inquisición, 19 a 20:15 horas
  • Ágora Galería del Pueblo, 10 a 17:30 horas
Se realizará el 3er Gran
Se realizará el 3er Gran Baile de Sonidero en la Ciudad de México.|Crédito: Cuartoscuro.

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