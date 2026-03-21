El Zócalo se convierte en una pista gigante: todos los horarios del Cuarto Gran Baile de Sonideras y Sonideros

Según el programa difundido por la Secretaría de Cultura, el Zócalo iniciará actividades a las 11:30 con Sensación Barranco y cerrará a la 1:00 de la madrugada con Sonido Cóndor.

Este gran baile en la Plaza de la Constitución contempla los siguientes horarios:

11:30 a 12 horas - Sensación Barranco

12 a 12:30 horas - Sonido Nueva Sensación + Cali All Starz

12:30 a 13 horas - Sonido Kanela

13 a 13:30 horas - Sonido Fostermanía

13:30 a 14 horas - Sonido Superestrella

14 a 14:30 horas - Sonido Rumbero

14:30 a 15 horas - Alis Pedraza La Sabanera

15 a 15:45 horas - El Junior Ritmo y Sorpresa

15:45 a 16:30 - Sonido Gatubela

16:30 a 17:15 - Sonido 69, El Sonido del Amor

17:15 a 18 horas - Sonido Errestar

18 a 19 horas - Sonido Retro

19 a 20 horas - Sonido Fiesta Tropical El Toluco

20 a 21 horas - Sonido Bongonee

21 a 22 horas - Sonido Gallito

22 a 23 horas - Solsalsita La Chaparrita del sabor

23 a 1 horas - Sonido Cóndor

Además, hay actividades programadas para los alrededores de nuestro Centro Histórico en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, el Kiosko Alameda Central, Balcón del Museo del Estanquillo ¡y otras partes de la CDMX!

(Instagram monumentoalarevolucion)

Más de 60 conciertos y horarios ampliados en museos

El Festival Noche de Primavera marcará el sábado 21 de marzo con diversas actividades en siete escenarios, iniciando a las 11:30 horas y concluyendo hasta la 1 de la madrugada, informó la Secretaría de Cultura a través de un comunicado oficial. Además de conciertos que recorrerán géneros y nacionalidades múltiples, la celebración sumará horarios extendidos y actividades especiales en museos, consolidando al corazón de la capital como el epicentro de la vida cultural ese día.

Entre los distintivos de este año, destaca la ampliación del programa nocturno: la presencia de nombres internacionales como Los Lobos (Estados Unidos), Black Pantera (Colombia) y Potochkine (Francia), así como un rave con participación europea y africana que se extenderá hasta las 4 de la madrugada en La Cañada en Los Dinamos, forman parte del cartel más global hasta la fecha. El evento cuenta además con el regreso del 4to Gran Baile de Sonideras y Sonideros en el Zócalo capitalino, en lo que ya es una de sus tradiciones más esperadas.

La estructura de la jornada permite recorrer desde presentaciones matutinas en el Zócalo hasta sesiones nocturnas y madrugadas en puntos icónicos como el Monumento a la Revolución, la Plaza Manuel Tolsá, el Kiosko Alameda Central, la Terraza del Museo del Estanquillo, el Monumento a Beethoven y La Cañada. La diversidad de escenarios responde a la vocación incluyente y plural del festival, permitiendo que cada público encuentre su espacio y su ritmo durante el evento, que se extenderá durante más de 13 horas de programación continua.

¿Qué museos extenderán sus horarios?

Esta es una oportunidad valiosa para poder recorrer la rica oferta de exposiciones que ofrece la ciudad:

Museo del Telégrafo, 10 a 17:30 horas

Museo Inquisición, 19 a 20:15 horas

Ágora Galería del Pueblo, 10 a 17:30 horas

Se realizará el 3er Gran Baile de Sonidero en la Ciudad de México.|Crédito: Cuartoscuro.