Las jacarandas comienzan a teñir la CDMX: estos son los mejores lugares para tomar fotos

En avenidas y colonias tradicionales, extensos corredores morados atraen a quienes buscan la oportunidad de capturar la esencia primaveral característica de estos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la primavera se anuncia en la Ciudad de México con el florecimiento de las jacarandas, que tiñen de violeta calles, parques y avenidas.

Las jacarandas, que pueden alcanzar hasta diez metros de altura y vivir medio siglo, no son originarias del país, pero han encontrado en la ciudad un hábitat ideal, convirtiéndose en un símbolo de identidad para la capital.

Mientras el florecimiento alcanza su máxima intensidad entre marzo y abril, la combinación entre naturaleza y arquitectura ofrece paisajes ideales, especialmente apreciados por quienes disfrutan de la fotografía y los paseos al aire libre. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Este fenómeno transforma el paisaje urbano y convierte a la CDMX en un destino ideal para quienes buscan capturar imágenes únicas de la temporada. A continuación, descubre los sitios más emblemáticos y consejos para aprovechar al máximo la floración de las jacarandas en la ciudad.

Paseos emblemáticos: Reforma, Chapultepec y el Centro

La Ciudad de México ofrece varios recorridos donde las jacarandas se convierten en protagonistas del entorno urbano. En estos lugares, la combinación de naturaleza y arquitectura crea escenarios perfectos para la fotografía y el paseo.

Paseo de la Reforma: entre la Fuente de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, los camellones y banquetas se cubren de pétalos morados, creando una alfombra natural.

Bosque de Chapultepec: senderos, jardines y camellones en los alrededores del bosque lucen copas floridas, ideales para caminatas y fotos.

Centro Histórico: la Alameda Central, Avenida Juárez y los alrededores del Palacio de Bellas Artes destacan por el contraste entre arquitectura histórica y flores violetas.

Miradores panorámicos: terrazas y miradores en la zona, como el Café de la Gran Ciudad, permiten observar desde lo alto el paisaje teñido de morado.

Paseos por Paseo de la Reforma, Chapultepec y el Centro Histórico destacan por la combinación de arquitectura histórica y flores violetas. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Estos puntos invitan a recorrer el corazón de la ciudad y a disfrutar de una experiencia visual que solo ocurre una vez al año.

Colonias y barrios: Condesa, Polanco y Coyoacán

Más allá del Centro Histórico, diversos barrios y colonias de la ciudad ofrecen escenarios espectaculares que resaltan el color y la tranquilidad de la temporada de jacarandas.

Avenida Horacio en Polanco: filas de jacarandas forman túneles naturales que transforman la avenida en un corredor morado.

Condesa: el Parque México, Parque España y la Calle Veracruz son puntos preferidos para sesiones fotográficas y paseos rodeados de arquitectura art déco.

Coyoacán y San Rafael: calles arboladas y plazas donde el color de las jacarandas crea ambientes pintorescos y menos concurridos.

Ciudad Universitaria: la explanada de Rectoría y otras áreas del campus de la UNAM destacan por la abundancia de árboles en flor.

Avenida Horacio en Polanco y la Ciudad Universitaria de la UNAM sobresalen por abundantes corredores de jacarandas en plena floración. (X/ @webcamsdemexico)

Estos lugares ofrecen alternativas para quienes buscan capturar la esencia de la primavera en entornos diversos y llenos de historia.

Recomendaciones para disfrutar y fotografiar las jacarandas

Aprovechar la temporada de jacarandas requiere conocer algunos consejos clave para obtener las mejores imágenes y experiencias.

Hora dorada: los especialistas sugieren visitar estos puntos poco después del amanecer o antes del atardecer, cuando la luz cálida resalta el color lila de las flores.

Terrazas y rooftops: espacios como la Terraza Cha Cha Chá o el Cityzen Rooftop Kitchen ofrecen vistas únicas de las copas moradas sobre el paisaje urbano.

Calendario: la floración suele alcanzar su máximo esplendor entre marzo y abril, aunque algunos árboles pueden adelantarse o retrasarse según el clima.

Ambiente: caminar por las zonas de jacarandas permite disfrutar del aroma, la sombra y el ambiente tranquilo que caracteriza esta época del año.

Miradores y terrazas, como el Café de la Gran Ciudad, brindan vistas panorámicas inigualables al paisaje morado de la CDMX. (X/ @turismocdmx)

De esta manera, la temporada de jacarandas es una invitación a redescubrir la Ciudad de México, a recorrer sus calles y a inmortalizar en imágenes uno de los espectáculos naturales más emblemáticos de la capital.