México

Cateos en CDMX: autoridades aseguran aparatos electrónicos y 8 toneladas de autopartes presuntamente robados

En un cateo llevado a cabo en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la CDMX, las autoridades aseguraron cinco camiones llenos de aparatos electrónicos presuntamente robados

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Autoridades llevaron a cabo los
Autoridades llevaron a cabo los cateos. (Crédito: Gobierno de la Ciudad de México)

Durante la madrugada de este sábado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia a cargo de Omar García Harfuch, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), llevó a cabo un cateo en una bodega en el que se aseguraron cinco camiones, mismos que fueron llevados a una agencia del Ministerio Público Federal.

El cateo se llevó a cabo en la zona de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en el norte de la Ciudad de México.

De acuerdo con las primeras versiones, en el interior de las cinco unidades había diversos aparatos electrónicos que aparentemente fueron robados y posteriormente llevados a la bodega cateada.

A los cinco camiones se les colocaron sellos de aseguramiento, en el que se lee que el delito por el cual se aseguraron fue por delincuencia organizada.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si por el hecho hay personas detenidas.

En un cateo llevado a
En un cateo llevado a cabo en la alcaldía Cuauhtémoc, se recuperaron 8 toneladas de autopartes. - crédito Secretaría de Seguridad

Aseguran 8 toneladas de autopartes robadas

En otro operativo llevado a cabo en la alcaldía Cuauhtémoc el pasado viernes, se lograron asegurar aproximadamente ocho toneladas de autopartes, así como la detención de cinco personas.

Este forma parte de la estrategia contra el robo de vehículos y autopartes, implementada por el gobierno capitalino, dijo el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Pablo Vázquez Camacho.

Las autoridades dieron a conocer que los operativos se realizaron mediante dos órdenes de cateo ejecutadas en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) con apoyo de instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En los inmuebles se localizaron:

  • Cerca de 8 toneladas de autopartes presuntamente robadas.
  • Alrededor de 100 dosis de droga.
  • Dos placas de circulación con reporte de robo.
  • Dos tarjetas de circulación también reportadas.

Durante el operativo fueron detenidos cinco sujetos que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Las autoridades dijeron que las investigaciones para ubicar a otros posibles puntos vinculados con estas actividades ilegales continúan, en la misma alcaldía y en otros lados.

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