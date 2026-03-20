México

Zoológico de San Juan de Aragón abrirá convocatoria para elegir nombre a jirafa recién nacida

El animal fue rechazado por su madre al nacer, por lo que se activó un protocolo de cuidados permanentes, indicó la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México

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La Sedema invitará a los
La Sedema invitará a los capitalinos a ponerle nombre al ejemplar. Foto: X/@SEDEMA_CDMX.

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) anunció que abrirá una convocatoria para ponerle nombre a la jirafa que acaba de nacer en el Zoológico de San Juan de Aragón en la capital del país.

En octubre de 2025 ocurrió el nacimiento de un macho de jirafa reticulada en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón, de acuerdo con datos de la dependencia capitalina.

Ante esto, la Sedema indicó a través de sus redes sociales oficiales que está en busca de un nombre para este ejemplar.

Por ello, detalló que se realizará una convocatoria para que la población en la Ciudad de México pueda elegir un nombre para la jirafa.

El Bioparque Estrella de Nuevo León mostró al ganador del nombre a la jirafa recién nacida en sus instalaciones, la cual fue en honor a la cantante Taylor Swift. Crédito: Facebook Bioparque Estrella de Monterrey

Aunque no dio la fecha, ni especificó la forma en cómo participará la ciudadanía, detalló mantenerse atentos a sus redes sociales oficiales para saber el procedimiento para elegir un nombre a la jirafa nacida en el Zoológico de San Juan de Aragón.

“Es una jirafa reticulada macho y muy pronto podrás ayudarnos a elegir su nombre. Sigue nuestras redes y participa”, comunicó la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a través de sus redes sociales oficiales.

La Sedema indicó que dará
La Sedema indicó que dará a conocer la convocatoria próximamente a través de sus redes sociales oficiales para normar a la jirafa. Foto: X/@SEDEMA_CDMX.

Historia de Jirafa nacida en octubre de 2025 en Zoológico de San Juan de Aragón en la CDMX

Luego del nacimiento de la jirafa en el Zoológico de San Juan de Aragón en la Ciudad de México el pasado mes de octubre de 2025, la Sedema comunicó la etapa de crianza.

Destacó que criarlo fue todo un desafío cuando nació, debido a que su mamá lo rechazó, lo que puso en riesgo su vida.

Precisó que inmediatamente se activó un protocolo de cuidados permanentes por parte de un equipo especializado en el Zoológico de San Juan de Aragón en la Ciudad de México.

La secretaría local reveló más detalles al momento del nacimiento de la jirafa. Nació con un peso cercano a los 65 kilos y hasta este mes de marzo de 2026 supera los 130 gracias a una alimentación adaptada a sus necesidades nutricionales.

Añadió que la jirafa se reencontró por primera vez con su familia hace unos días y convivieron exitosamente, destacó la dependencia de la Ciudad de México.

La jirafa nació con un
La jirafa nació con un peso cercano a los 65 kilos y hasta este mes de marzo de 2026 supera los 130, indicó Sedema CDMX. Foto: X/@SEDEMA_CDMX.

Jirafas en zoológicos de la CDMX

La presencia de jirafas en los zoológicos de la Ciudad de México cumple un papel relevante para la conservación y la educación ambiental.

Estos espacios contribuyen a la comprensión de la biodiversidad y a la protección de especies vulnerables.

  • Permiten fomentar el aprendizaje sobre la fauna africana entre visitantes de todas las edades.
  • Participan en programas de conservación que ayudan a proteger a especies amenazadas.
  • Facilitan el desarrollo de investigaciones científicas sobre comportamiento y salud animal.
  • Promueven la conciencia ambiental y el respeto hacia la vida silvestre mediante actividades educativas.
La presencia de jirafas en
La presencia de jirafas en los zoológicos de la Ciudad de México cumple un papel relevante para la conservación y la educación ambiental. Foto: CDMX.

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