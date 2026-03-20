México

Yeri Mua canceló toda su gira en México: así puedes obtener tu reembolso

La veracruzana ya no estará en el Auditorio Nacional como estaba previsto

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(Zuri González/Infobae)
(Zuri González/Infobae)

Debido a “complicaciones logísticas imprevistas”, Yeri Mua ha cancelado oficialmente su gira por México y Estados Unidos, incluido el show que tenía preparado para el Auditorio Nacional.

Además del comunicado publicado por Ocesa, Yeri Mua hizo declaraciones directas en sus historias de Instagram, donde aseguró que “el tour no tuvo la respuesta esperada” y lo calificó como un “flop”.

Además, precisó que ya no trabaja con el equipo que anteriormente manejaba su carrera.

Los conciertos afectados son el del Auditorio Nacional de CDMX, el del Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara, el del Auditorio Explanada de Puebla, el de ShowCenter de Monterrey y el de Foro Arpa en Querétaro.

Instrucciones para obtener el reembolso de las entradas

La gira nacional de Yeri
La gira nacional de Yeri Mua incluía presentaciones en Guadalajara, Puebla, Monterrey y Querétaro durante la primavera de 2026 (Ocesa)

Tras la cancelación, la atención de los seguidores se concentra en la recuperación de su dinero.

Si compraste tus boletos en línea, el reembolso será automático y caerá en la tarjeta de crédito que utilizaste. Claro que, dependerá de la institución bancaria los tiempos en los que se verá reflejado.

Por otro lado, si hiciste tu compra en puntos de venta físicos a través de ticketmaster, los reembolsos comenzarán desde el primero de abril y tienes que ir al mismo lugar donde adquiriste las entradas.

Si compraste físicamente por Eticket, debes entrar a la sección “Ayuda” y después “contacto” de la página oficial .

¿Qué dijo Yeri Mua?

La influencer y cantante veracruzana
La influencer y cantante veracruzana anunció que los boletos de sus conciertos serán reembolsados (IG)

La artista precisó que la suspensión responde a “diferentes razones”, entre las que identificó explícitamente el bajo desempeño en ventas y cambios internos en su equipo de trabajo.

El bajo desempeño en ventas,
El bajo desempeño en ventas, junto con cambios en su equipo de trabajo, llevó a Yeri Mua a suspender su tour internacional (IG)

La desvinculación de su grupo laboral previo quedará acompañada por la asunción de su madre como nueva administradora de su carrera, según la declaración difundida por la propia Yeri Mua en Instagram. En palabras de la cantante:

“Cancelé toda mi gira de México y Estados Unidos, incluyendo el Auditorio Nacional. X, varias razones, pero le echaremos la culpa al flop pa’ no enredarnos. El chiste es que ya no se hará el gran evento, jochis. Y pues ya no trabajo con mi antiguo equipo de chamba y asuich”.

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