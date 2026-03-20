México

Tras complicadas cirugías, Alejandra Guzmán anuncia gira por México: fechas y ciudades de “Los Que Nos Quedamos Tour”

Luego de superar intervenciones médicas y un proceso de rehabilitación, la intérprete mexicana reiniciará actividades en las principales arenas del país con su nuevo proyecto musical

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Alejandra Guzmán anuncia su regreso
Alejandra Guzmán anuncia su regreso a los escenarios con la gira Los que nos quedamos Tour tras superar complejas cirugías y recuperación médica

Después de complicadas cirugías y un proceso de recuperación médica, Alejandra Guzmán anuncia su regreso a los escenarios con la gira “Los que nos quedamos Tour” en 2026.

La gira “Los que nos quedamos Tour” responde al deseo de Alejandra Guzmán de retomar la conexión con su público tras superar intervenciones en la columna vertebral, la cadera y la espalda baja. La artista busca confirmar su resiliencia y prolongar una carrera de más de tres décadas, marcada recientemente por dificultades personales y familiares.

A lo largo de su trayectoria, Alejandra Guzmán se ha consolidado como una figura clave de la música pop en español. Desde su debut en 1988 con el tema “Bye Mamá”, ha fusionado estilos como el rock, el pop y la balada, logrando éxitos como “Hacer el amor con otro”, “Eternamente bella” y “Volverte a amar”.

La artista, originaria de la Ciudad de México, suma más de 30 millones de discos vendidos y ha sido reconocida con galardones en los Premios Billboard de la Música Latina, el Premio Lo Nuestro y MTV Latinoamérica, además de certificaciones de Oro, Platino y Multi-Platino. Estas distinciones subrayan su impacto e influencia en la música latinoamericana.

El fallecimiento de Silvia Pinal
El fallecimiento de Silvia Pinal en noviembre de 2024 impactó profundamente a la familia Guzmán, reavivando tensiones y fortaleciendo algunos vínculos (Jesús Avilés/Infobae)

Fechas y detalles de la gira Los que nos quedamos Tour

El “Los que nos quedamos Tour” recorrerá las principales arenas de México en 2026. Alejandra Guzmán actuará el 30 de octubre en la Arena Guadalajara—fecha que sustituye el show originalmente programado para el 13 de marzo; los boletos previamente adquiridos seguirán siendo válidos—, el 27 de noviembre en la Arena CDMX y el 12 de diciembre en la Arena Monterrey.

La venta de boletos para las fechas en Ciudad de México y Monterrey comenzará el 20 de marzo a las 10:00, mediante Superboletos y puntos autorizados. En el caso de Guadalajara, la venta permanece activa desde la reprogramación y los boletos ya comprados mantienen su vigencia.

Recuperación de Alejandra Guzmán y apoyo familiar

El regreso artístico de la cantante está precedido por un periodo de recuperación complicado, tras varias intervenciones médicas. En 2025, Guzmán debió cesar actividades por una cirugía de columna vertebral y nuevas cirugías en cervicales, cadera y espalda baja, relacionadas con una infiltración de biopolímeros realizada en 2009.

La gira Los que nos
La gira Los que nos quedamos Tour iniciará el 30 de octubre de 2026 en la Arena Guadalajara, marcando el reencuentro de Alejandra Guzmán con sus seguidores (Foto Instagram: @laguzman)

La familia Pinal vivió un fuerte impacto con el fallecimiento de Silvia Pinal el 28 de noviembre de 2024 en Ciudad de México. La pérdida agitó tensiones internas y reactivó asuntos patrimoniales, pero también generó unión entre miembros como Stephanie Salas y Alejandra Guzmán.

Stephanie Salas señaló que la distancia con su prima proviene del rumbo independiente de sus vidas y carreras. “No he tenido mucho contacto con ella. Yo espero que esté mejor y le deseo una muy pronta recuperación y un gran año”, expresó acerca del estado de Guzmán. Agregó: “La unión siempre va a estar ahí, pero cada quien hace su vida y sus historias laborales”. Estas declaraciones refuerzan la idea de un lazo familiar que persiste pese a las diferencias.

La hermana de la cantante, Sylvia Pasquel, aportó una visión optimista: “Ya está planeando regresar a sus giras, está aterrizando sus fechas”, dijo al referirse al nuevo tour y al proceso de recuperación de Guzmán tras complicaciones por los biopolímeros.

La rockera se presentará en distintas plazas del país

Fechas para ver a Alejandra Guzmán en “Los Que Nos Quedamos Tour”

  • 01 agosto- Tijuana, B.C.
  • 28 agosto - Querétaro, Qro.
  • 04 septiembre- Puebla, Pue.
  • 12 septiembre - Pachuca, Hgo.
  • 19 septiembre - Veracruz, Ver.
  • 09 octubre - Mérida, Yuc.
  • 30 octubre - Arena Guadalajara
  • 14 noviembre - Acapulco, Gro.
  • 27 noviembre - Arena CDMX
  • 05 diciembre - Villahermosa, Tab.
  • 12 diciembre - Arena Monterrey

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