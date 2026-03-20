Sheinbaum va por impulsar digitalización de pagos en casetas y gasolineras: esto propuso en la 89 Convención Bancaria

Sheinbaum indicó que busca impulsar la digitalización de la economía. | Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que durante su intervención en la 89 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM) propuso la digitalización de los pagos en casetas y gasolineras en todo el país, como parte de una estrategia para modernizar la economía y reducir el uso de efectivo.

En su conferencia mañanera, desde Cancún, Quintana Roo, la medida explicó que esto surge de acuerdos entre el Banco de México, la Asociación de Bancos de México y la Secretaría de Hacienda, con el objetivo de actualizar y promover aplicaciones como CODI y DIMO, que permiten pagos electrónicos sin comisiones.

Sheinbaum indicó que el avance de la digitalización representa un paso para disminuir el uso de efectivo y aumentar la eficiencia en servicios clave.

“El primero es avanzar hacia los pagos digitales. El mundo entero se mueve hacia allá, disminuir efectivo y hacer los pagos digitales”, puntualizó.

Precisó que existe una aplicación diseñada por el Banco de México llamada CODI y otra llamada DIMO, la cual, a pesar de que no genera comisiones, no ha sido suficientemente difundida.

“Hay un acuerdo para impulsar la modernización de esta aplicación, y facilitar a través del teléfono hacer los pagos de aquellos que tienen cuenta de débito o que tienen tarjeta de crédito”, comentó.

Uno de los compromisos más relevantes es que, antes de finalizar el año, todas las casetas del país operen únicamente con pago digital.

“Ayer planteé que nuestro objetivo es que este año podamos hacer las casetas del país digitales, solamente con pago digital, con su proceso evidentemente de información, esquemas de prepago o directamente con el teléfono, con otras aplicaciones. Esto va a permitir además agilidad en las casetas del país y disminuir efectivo y hacerlas mucho más eficientes”, detalló.

La digitalización también alcanzará a las estaciones de servicio. La presidenta subrayó que la meta es que todos los pagos en gasolineras se realicen de forma electrónica, eliminando comisiones para los usuarios.

“Y también el caso de las gasolineras, avanzar para que todos los pagos sean digitales. Esto tiene grandes ventajas porque no se pagan comisiones. Entonces, si uno va a la gasolinera y, eh, paga con una tarjeta, hay muchas comisiones.

Está la comisión de los bancos y la comisión de quien pone el equipo para poder pagar con tarjeta. A través de estas aplicaciones, la comisión sería cero, de tal manera que el usuario gastaría menos y no necesariamente tener efectivo”, sostuvo Sheinbaum.

La presidenta remarcó que la transición a pagos digitales incluye una campaña de información para garantizar que la población tenga acceso sencillo y sin obstáculos a estos métodos.

“Todo esto, pues incluiría un proceso de información muy grande y de acceso para que no hubiera ningún problema. Eso es lo primero, avanzar en la digitalización de la economía mexicana”, afirmó.

En el mismo marco, Sheinbaum informó que la banca mexicana asumió el compromiso de aumentar el financiamiento al pasar del 38 % al 48 % del PIB para 2030, lo que permitirá facilitar crédito a pequeños y medianos negocios.

“Es decir, en cuatro años avanzar en 10 %, facilitar los créditos a los pequeños, a los medianos negocios. Entonces, esto también es un compromiso muy importante de la banca y eso significa, pues un acuerdo para el desarrollo del país, eh, y la inclusión financiera”, señaló.

La presidenta resaltó que el acuerdo fue resultado de la coordinación entre el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Agencia de Transformación Digital. También subrayó la importancia de que estas iniciativas formen parte de una política pública integral para la modernización económica y la inclusión financiera en México.

Sheinbaum destacó el trabajo conjunto para transformar los sistemas de pago y ampliar las oportunidades de acceso financiero para todos los sectores, a considerar fundamental que la economía mexicana avance en la digitalización de los servicios y que, con estas acciones, se busca reducir costos para los usuarios, agilizar procesos y fortalecer la economía formal.