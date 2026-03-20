México

La Mañanera de Sheinbaum hoy viernes 20 de marzo: homicidios dolosos reportan una reducción del 79% en Quintana Roo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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En pocas líneas:

14:14 hsHoy

Paquetes turísticos durante Semana Santa 2026

Óscar David Lozano Águila, director del Tren Maya, informó sobre los paquetes turísticos de Semana Samanta en los Hoteles Mundo Maya, los cuales incluyen:

  • Vuelo redondo
  • Hospedaje
  • Actividades
  • Alimentos
  • Transporte
14:02 hsHoy

Anuncian la construcción de la nueva torre de especialidades del Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez” del IMSS Bienestar.

13:57 hsHoy

Reportan disminución del 79% en homicidios dolosos en Quintana Roo: Harfuch

Omar García Harfuch aseguró que se han detenido a 3 mil 219 personas, así como la incautación 2 toneladas de drogas y 573 armas de fuego, desde el comienzo del sexenio de Claudia Sheinbaum. Estas acciones han dado como resultado la reducción del 79% en el promedio diario de homicidios dolosos en Quintana Roo.

Por otro lado, las extorsiones reportaron una baja del 45% en el estado.

13:44 hsHoy

Anuncian la finalización de la nueva terminal aérea del Aeropuerto Internacional de Cancún.

13:39 hsHoy

Inversión extranjera en Quintana Roo

Durante 2025 Quintana Roo registró mil 64 millones de dólares de inversión extranjera directa en turismo, servicios y desarrollo inmobiliario.

13:32 hsHoy

Inicia conferencia matutina

12:46 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este viernes desde Cancún. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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