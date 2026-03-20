La Mañanera de Sheinbaum hoy viernes 20 de marzo: homicidios dolosos reportan una reducción del 79% en Quintana Roo

Óscar David Lozano Águila, director del Tren Maya, informó sobre los paquetes turísticos de Semana Samanta en los Hoteles Mundo Maya, los cuales incluyen:
Omar García Harfuch aseguró que se han detenido a 3 mil 219 personas, así como la incautación 2 toneladas de drogas y 573 armas de fuego, desde el comienzo del sexenio de Claudia Sheinbaum. Estas acciones han dado como resultado la reducción del 79% en el promedio diario de homicidios dolosos en Quintana Roo.
Por otro lado, las extorsiones reportaron una baja del 45% en el estado.
Durante 2025 Quintana Roo registró mil 64 millones de dólares de inversión extranjera directa en turismo, servicios y desarrollo inmobiliario.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este viernes desde Cancún. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.