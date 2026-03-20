La Mañanera de Sheinbaum hoy viernes 20 de marzo: homicidios dolosos reportan una reducción del 79% en Quintana Roo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este viernes desde Cancún. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

Durante 2025 Quintana Roo registró mil 64 millones de dólares de inversión extranjera directa en turismo, servicios y desarrollo inmobiliario.

Por otro lado, las extorsiones reportaron una baja del 45% en el estado.

Omar García Harfuch aseguró que se han detenido a 3 mil 219 personas, así como la incautación 2 toneladas de drogas y 573 armas de fuego, desde el comienzo del sexenio de Claudia Sheinbaum. Estas acciones han dado como resultado la reducción del 79% en el promedio diario de homicidios dolosos en Quintana Roo.

Óscar David Lozano Águila, director del Tren Maya, informó sobre los paquetes turísticos de Semana Samanta en los Hoteles Mundo Maya, los cuales incluyen:

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