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Sam Smith anuncia residencia de conciertos en el Auditorio Nacional de la CDMX: ¿cuándo, dónde y cómo registrarse para comprar boletos?

El artista británico ofrecerá cuatro presentaciones consecutivas en agosto en la capital del país

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El cantante británico Sam Smith confirmó este viernes una serie de conciertos en la Ciudad de México bajo el concepto de residencia titulada “To Be Free: Mexico City”.

Las presentaciones se realizarán en el Auditorio Nacional durante agosto, como parte de su regreso al país tras su última visita en 2024.

Fechas, preventa y venta de boletos

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Los conciertos están programados para los días lunes 17, martes 18, jueves 20 y viernes 21 de agosto en el Auditorio Nacional.

El anuncio fue realizado por el propio artista a través de sus redes sociales, donde expresó su vínculo con el público mexicano:

“México, ya saben cuánto adoro hacer shows en su hermoso país. Es uno de mis lugares favoritos en el mundo para cantar y compartir música. Va a ser algo muy especial”.

Para acceder a la preventa, los interesados deberán registrarse en el sitio oficial del cantante antes del domingo 22 de marzo a las 23:59 horas (tiempo local). La preventa iniciará el lunes 23 de marzo a las 11:00 horas.

Posteriormente, los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster México con preventa para tarjetahabientes HSBC: el 25 de marzo para clientes Premier (crédito y débito) y el 26 de marzo para tarjetas de crédito y débito. La venta general comenzará el 27 de marzo a las 11:00 horas.

La última vez que Sam Smith visitó CDMX

(REUTERS/Ritzau Scanpix)
(REUTERS/Ritzau Scanpix)

La última presentación de Sam Smith en la Ciudad de México fue en el festival Tecate Emblema 2024, donde ofreció un espectáculo que incluyó temas como Stay With Me, I’m Not The Only One, Too Good At Goodbyes y Unholy.

Durante ese concierto, el artista realizó varios cambios de vestuario y mantuvo cercanía con el público, además de compartir mensajes relacionados con inclusión y diversidad. También recordó el aniversario de su álbum debut al señalar: “Han pasado 10 años desde que salió mi primer álbum”.

Con el anuncio de esta residencia, el cantante regresa a uno de los mercados donde ha mantenido presencia constante.

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