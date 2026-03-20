Memes, tendencias y la obsesión por “Body to Body”: así reaccionaron las ARMY mexicanas al regreso de BTS

El álbum Arirang de BTS rompió récords desde su preventa y dominó tendencias en México, (Jovani Pérez/Infobae)

El regreso de BTS con su álbum “Arirang” la noche del jueves desató una ola de reacciones entre las fans mexicanas, que inundaron las redes sociales con memes, tendencias y mensajes de expectativa ante la llegada del grupo a la Ciudad de México para dar una serie de conciertos en mayo.

El grupo surcoreano marcó su primer regreso tras cumplir el servicio militar obligatorio, por lo que la conversación en X (antes Twitter) y otras redes evidenció la fuerza y creatividad de la comunidad ARMY mexicana, que convirtió el lanzamiento del disco y el anuncio de la gira en un fenómeno viral.

El simbolismo de “Arirang” y la narrativa de madurez

La icónica banda de K-pop BTS se presenta en una producción oficial en vivo, ahora disponible para streaming exclusivamente en Netflix. (Infobae)

El álbum “Arirang” contó con la producción de figuras como Diplo, El Guincho, Mike WiLL Made-It, Kevin Parker (Tame Impala) y Ryan Tedder, además de la participación activa de los siete integrantes de BTS, quienes aparecen acreditados en todos los temas. El líder RM figura como coautor en todas las canciones salvo en una interludio, mientras que Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook sumaron aportes en la creación de diversas pistas. Este involucramiento es muestra de la evolución artística y el control creativo del grupo en su regreso.

El disco registró cuatro millones de copias vendidas en preventa antes de su lanzamiento, una cifra que representa el 71% del álbum más vendido de 2024 (“The Tortured Poets Department” de Taylor Swift, con 5,6 millones de unidades).

BTS vuelve con ARIRANG: fecha, horarios y más sobre el álbum (Créditos: BIGHIT)

El título “Arirang” alude a una canción folclórica coreana considerada un símbolo nacional y de identidad para Corea del Sur. Un tráiler animado difundido antes del lanzamiento mostró la historia de estudiantes coreanos cuya interpretación de “Arirang” fue grabada en Washington en 1896, enlazando el pasado del país asiático con el presente global del grupo. La discográfica BigHit Music definió el álbum como “una sincera representación de sus corazones y sus almas” y como una “carta de amor a su país natal”, en palabras de Jeff Benjamin, columnista de Billboard.

El sencillo principal, “SWIM”, aborda la determinación de avanzar pese a las adversidades, mientras que la narrativa general del disco refleja la transición de los integrantes de BTS hacia una etapa adulta, tras cumplir el servicio militar.

Las redes y el streaming, territorio ARMY

Tendencias en X México sobre BTS. (Capturas de pantalla)

Tendencias en X México sobre BTS. (Capturas de pantalla)

En las horas posteriores al estreno de “Arirang”, los términos vinculados a BTS dominaron las tendencias de X en México. Hashtags como #BTS_ARIRANG, “BTS IS BACK” y “RETURN OF THE KINGS” ocuparon los puestos más altos, a los que también se sumaron los títulos de canciones del álbum y los nombres de los integrantes.

“Body to Body”, una de las pistas del nuevo disco, se consolidó de inmediato como favorita entre las ARMY mexicanas, generando diversos memes y manifestando el anhelo de poder escucharla en vivo en su gira por el Foro GNP Seguros.

Los post en redes también se enfocaron en la logística de escuchar el álbum en repetición para sumar reproducciones: “Hoy no se duerme hermanas, hoy se rompen récords”, compartió una usuaria acompañando la frase con capturas de varios dispositivos transmitiendo simultáneamente.

Número 1 en México

BTS número 1 en YouTube México (Captura de pantalla)

La plataforma YouTube reportó que “SWIM” alcanzó el primer lugar en la lista de música más popular en México, superando a artistas nacionales.

Además, el tema “SWIM” debutó en la lista de reproducción más grande del país, “Éxitos México”, entrando directamente en el puesto número 1.

(Capturas de pantalla)

BTS aparece también en la portada de la playlist “Novedades Viernes México”, donde “SWIM” ocupa la posición número 1, lo que refuerza el impacto inmediato del grupo en el mercado mexicano y facilita el acceso de millones de oyentes a su nueva música.

Las reacciones de ARMY México

Las reacciones de las ARMY mexicanas fueron variadas, desde mensajes emotivos y agradecimientos, hasta subidos de tono. A continuación, algunos de los comentarios más representativos publicados en X tras el regreso de BTS:

“¿Cómo sobreviviré cuando sea el concierto y vea tremendas canciones en vivo?”

“Y pensar que algunas de esas canciones las voy a escuchar en vivo en mi amado México.”

(Redes sociales)

(Redes sociales)

“TENGO MUCHISIMO QUE DECIR, PERO LAS PALABRA NO SALEN, ES DE VERDAD UN PRIVILEGIO VIVIR ESTO DESPUES DE TODO LO QUE PASAMOS, ES UN PRIVILEGIO SEGUIR AQUI Y NUNCA HABERLOS SOLTADO, AMO CONOCERLOS Y VIVIR ESTA VIDA JUNTO A USTEDES.”

(Redes sociales)

(Redes sociales)

“Lo mal que estoy de que ya quiero que sea mayo, necesito VIVIR todo arirang en la ciudad de México como animal.”

“Hoy no se duerme hermanas hoy se rompen récords! Me la paso a toda madre haciendo stream!”

(Redes sociales)

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“Espero que antes de morir pueda escuchar killin it girl en vivo.”

“FUE MI PRIMER COMEBACK, QUISE DISFRUTARLO, LLORARLO Y GRITARLO. FUE UNA LOCURA AME EL ÁLBUM, NO ME SE EXPRESAR MUCHO PERO SOLO PUEDO DECIR QUE AMO A BTS, AMO SU MÚSICA.”

(Redes sociales)

(Redes sociales)

“Siempre me emociono mucho con los cb, pero éste me rompió el cerebro. Ni siquiera puedo procesarlo. No es un álbum cualquiera, trae un potencial abrumador porque BTS no tuvo miedo de soltar el kpop y desarrollar un sonido nuevo. Eso habla mucho de ellos como artistas y creativos.”

(Redes sociales)

(Redes sociales)

“Una obra de arte, nada más que decir es una obra de arte.”

“Qué fuerte... CD9, mi primera boyband favorita se desintegra y BTS regresa. Dios da, Dios quita... ni modo.”

“Unas horas han pasado y yo ya me sé Body to body y SWIM, verdaderamente este álbum me esta volviendo loca.”

(Redes sociales)

(Redes sociales)

“Regresaron los valores tradicionales de como intercalar videos en yt al hacer stream.”

(Redes sociales)

(Redes sociales)

Expectativa por los conciertos y gestiones para sumar más fechas

La relevancia de México para BTS se refleja en la alta demanda de boletos para los conciertos programados el 7, 9 y 10 de mayo en la Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, la posibilidad de añadir más fechas, petición que el mandatario transmitió a los productores del grupo. “Está haciendo las gestiones, le da mucho gusto que tenga tanta popularidad en México”, declaró Sheinbaum durante una conferencia matutina.

Además, la mandataria extendió una invitación formal para que el presidente surcoreano visite México en septiembre y mencionó la posibilidad de que otros grupos de K-pop también actúen en el país.

Las fans mexicanas desean más fechas de BTS en México. (Zurisaddai González/Infobae)

El regreso de BTS a los escenarios incluye una gira mundial de 34 ciudades, con paradas en Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo y Madrid.

El concierto de regreso en la Plaza Gwanghwamun de Seúl se transmitirá en vivo por Netflix en 190 países, además de presentaciones en Corea del Sur y Tokio que tendrán transmisiones diferidas en cines y en la plataforma Weverse.