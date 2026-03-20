México

Edulcorantes light: la dulce amenaza vinculada al cáncer de colon

En 2025, este padecimiento se ubicó en el primer lugar en incidencia entre varones de 30 a 59 años

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Edulcorantes light - crédito Freepik
Edulcorantes light - crédito Freepik

Los edulcorantes artificiales no calóricos son aditivos sintéticos que pueden endulzar alimentos y bebidas cientos de veces más que el azúcar de mesa, sin aportar calorías ni elevar la glucosa en sangre.

Por esta razón, la industria alimentaria mexicana los utiliza en productos etiquetados como “light”, “zero” y “sin azúcar”, así como en alimentos dirigidos a personas con diabetes. Entre los más utilizados figuran la sucralosa, el aspartame y la sacarina.

México lidera el consumo mundial de refrescos y bebidas azucaradas, muchas de las cuales contienen estos aditivos. La aparición de más casos de cáncer de colon en adultos jóvenes ha motivado nuevas líneas de investigación sobre los efectos a largo plazo de la exposición temprana a edulcorantes.

De acuerdo a datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este padecimiento ocupó en 2025 el primer lugar en incidencia entre varones de 30 a 59 años, una franja de edad más joven que la que tradicionalmente presentaba esta enfermedad.

En este contexto, una investigación de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma Mexicana (UNAM) se centra en los posibles efectos del consumo de edulcorantes artificiales no calóricos, en particular la sucralosa, durante el embarazo y la lactancia.

Investigación sobre la sucralosa en la etapa perinatal

Sonia Léon Cabrera, investigadora de la FES Iztacala, lidera un equipo que estudia los efectos de la sucralosa en recién nacidos cuyas madres la consumieron durante la etapa perinatal, que abarca desde la semana 28 de gestación hasta el séptimo día de vida del bebé.

Por otro lado, un estudio realizado en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” demostró que los bebés de madres consumidoras de sucralosa durante el embarazo y la lactancia producían mayores niveles de citocinas proinflamatorias. Otro hallazgo relevante fue la alteración de la microbiota del calostro que habían ingerido, lo que podría afectar la digestión y la inmunidad de los recién nacidos.

Los hallazgos de la investigación
Los hallazgos de la investigación sugieren que las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia también deberían evitar los edulcorantes. (Freepik)

La pregunta central de la investigación, según la académica fue: “¿El consumo de sucralosa durante la etapa perinatal genera cambios sustanciales en el intestino y la respuesta inflamatoria de los recién nacidos que pudieran predisponerlos a desarrollar cáncer de colon en la edad adulta?”

Resultados experimentales y recomendaciones

A nivel global, el cáncer de colon es el tercero más frecuente y el segundo en mortalidad. México registra un aumento de casos entre hombres jóvenes, y también crece la incidencia en mujeres, aunque en ellas otros tipos de cáncer son más habituales en esa franja etaria.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) considera seguro consumir hasta 5 miligramos de sucralosa por kilogramo de peso corporal al día, mientras que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria eleva este límite a 15 miligramos por kilogramo. Léon Cabrera advierte que estos parámetros derivan de estudios realizados hace más de 25 años.

En el laboratorio, los investigadores de la universidad realizaron experimentos en ratonas gestantes y lactantes, administrando sucralosa en cantidades equivalentes a las que consume una mujer embarazada o lactante habituada a bebidas con edulcorantes.

Durante un experimento, los científicos indujeron cáncer de colon en hijos de los animales expuestos o no a sucralosa. Los resultados mostraron que “las crías cuyas mamás consumieron sucralosa durante la etapa perinatal desarrollaron muchos más tumores que las crías cuyas mamás no lo hicieron, debido a que las células inmunitarias cercanas perdieron su capacidad y eficacia para controlar el desarrollo tumoral”, puntualizó Léon Cabrera.

Actualmente, los productos con edulcorantes no calóricos en México advierten que no son recomendables para el consumo infantil. Los hallazgos sugieren que las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia también deberían evitar estos aditivos, dada la posible relación con alteraciones inmunológicas y riesgo de cáncer de colon en la descendencia.

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