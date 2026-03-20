Detienen a mujer policía por filtrar información a grupos criminales en Guanajuato

La servidora pública fue detenida mediante una orden judicial por las investigaciones en su contra. Crédito: Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato

Una integrante de la policía estatal de Guanajuato identificada como Karen Abigail “N” fue detenida tras ser acusada de filtrar información a grupos criminales dedicados al robo de autotransportes en la entidad, según informó la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato (SSPEG) este 19 de marzo.

La captura se produjo tras un cateo en un domicilio en la colonia Pastita, donde la oficial fue descubierta con diversos olecitos, como drogas, un jammer inhibidor de señal y una libreta con anotaciones que podrían ser relevantes en la investigación.

Según el reporte oficial, la acción fue realizada coordinadamente entre elementos de la SSPEG y servidores de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).

Una policía señalada por colaborar con el crimen organizado

La investigación, encabezada por la FGE y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), terminó con la ejecución de una orden de cateo en un domicilio de la colonia Pastita, municipio de Guanajuato.

En el operativo participaron también integrantes de la misma corporación donde laboraba la agente y el Grupo Táctico Regional.

Imágenes del operativo para capturar a Karen Abigail "N". Crédito: SSPEG

Según detalló la Secretaría de Seguridad y Paz, la agente es sospechosa de facilitar información confidencial a un grupo delictivo especializado en el robo de autotransporte dentro del estado.

El comunicado oficial advierte que estos hechos serán esclarecidos por la autoridad conforme avancen las investigaciones y el proceso judicial.

Las pruebas halladas durante el operativo

Durante el cateo, los cuerpos de seguridad encontraron un inhibidor de señal con ocho antenas, dos bolsas antiestáticas para equipo inhibidor, cuatro teléfonos móviles, 50 bolsas tipo ziploc y aproximadamente 500 gramos de metanfetamina, así como una libreta resaltada por fuentes oficiales por contener información relevante para la investigación.

Todos estos elementos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para integrarlos a la carpeta de investigación.

La dependencia subrayó que las acciones en contra de quienes traicionen el deber policial forman parte del funcionamiento de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen, conocida como CONFIA.

Mensaje del secretario de Seguridad tras la detención

El secretario de Seguridad de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, publicó un mensaje en la red social X (antes Twitter), donde aseguró que en el estado no hay espacio para la ilegalidad dentro de las instituciones.

Explicó que, tras una investigación interna, se detectaron indicios de posible colaboración de una integrante de las FSPE con un grupo dedicado al robo de autotransporte, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía y la obtención de una orden judicial.

Fotografía del titular de la SSPEG. Crédito: X - @MauroGonzalezMa

En su mensaje, González Martínez subrayó que este tipo de conductas no solo son ilegales, sino que representan una traición a la confianza ciudadana y al trabajo de quienes cumplen con su deber.

Además, afirmó que quien traiciona la ley, enfrenta la ley.

También resaltó el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y la coordinación institucional para erradicar cualquier espacio a prácticas ilícitas.