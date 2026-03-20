Una bebida ligera y refrescante, ideal para quienes quieren cuidar su corazón, facilitar la digestión y reponer líquidos después de un día caluroso (Imagen Ilustrativa Infobae).

El agua de coco es valorada por sus cualidades refrescantes y su perfil nutricional, que la convierten en una bebida natural con beneficios para la salud.

Su contenido de electrolitos, vitaminas y compuestos antioxidantes la posiciona como una opción recomendada para hidratar el cuerpo y apoyar diversas funciones orgánicas.

Cada vez más estudios respaldan sus propiedades medicinales y su potencial para contribuir al bienestar general, tal como te contamos a continuación.

El agua de coco es reconocida por su perfil nutricional y sus beneficios para la salud, convirtiéndose en una bebida natural altamente valorada. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cuáles son las propiedades medicinales del agua de coco

De acuerdo con información del Medicar News Today, el agua de coco se ha utilizado tradicionalmente como bebida hidratante y se le atribuyen diversas propiedades medicinales gracias a su composición natural, entre dichos beneficios destacan los siguientes:

Hidratación efectiva: Contiene electrolitos como potasio, sodio, magnesio y calcio, lo que la convierte en una opción útil para reponer líquidos y minerales tras el ejercicio, episodios de diarrea o exposición al calor.

Bajo contenido calórico y sin grasas: Es una bebida ligera, apta para personas que buscan opciones saludables y naturales.

Efecto antioxidante: Aporta compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular provocado por los radicales libres.

Apoyo a la salud cardiovascular: El potasio favorece el control de la presión arterial al contrarrestar los efectos del sodio en el organismo.

Mejora de la función renal: Su consumo moderado puede favorecer la eliminación de toxinas y ayudar a prevenir la formación de cálculos renales, gracias a su aporte de potasio y contenido de agua.

Facilita la digestión: Puede contribuir al equilibrio del sistema digestivo y aliviar molestias leves como la acidez o el malestar estomacal.

El agua de coco es segura para la mayoría de las personas cuando se consume de manera moderada y como parte de una dieta equilibrada.

El potasio del agua de coco favorece el control de la presión arterial y contribuye al bienestar cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir agua de coco para obtener sus propiedades medicinales

Para aprovechar las propiedades medicinales del agua de coco, se recomienda consumirla de manera natural, preferentemente recién extraída del fruto, ya que así mantiene intactos sus nutrientes y electrolitos.

La cantidad ideal varía según las necesidades de hidratación y la actividad física, pero una porción de 200 a 300 mililitros al día resulta suficiente para la mayoría de las personas.

Puede beberse sola, a temperatura ambiente o fría, como sustituto de bebidas azucaradas o energéticas. También es posible incorporarla en batidos de frutas, sopas frías o como base para preparar arroz y otros platos ligeros.

Es importante elegir agua de coco sin azúcares añadidos ni conservantes para obtener el máximo beneficio.

Para obtener mayores beneficios medicinales, se aconseja consumir agua de coco natural, preferiblemente sin azúcares añadidos ni conservantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque es segura para la mayoría de los adultos, su consumo debe moderarse en personas con problemas renales o restricciones en la ingesta de potasio. Ante cualquier duda, conviene consultar con un profesional de la salud.