CNTE protesta en Chichén Itzá: así irrumpieron en la pirámide de Kukulcán

(Foto: Facebook)

Alrededor de 40 integrantes de la CNTE entraron este 20 de marzo de 2026 en Chichén Itzá, ocupando el área frente a El Castillo para exigir jubilaciones dignas. La protesta de los coincidió con la realización de un evento privado que exhibió el trofeo original de la Copa del Mundo de Fútbol, instantes antes en el mismo recinto.

Durante dos horas, los manifestantes corearon consignas como “si no hay solución, no rueda tu balón”, en referencia a la intención de intensificar su movilización durante el Mundial.

El acto ocurrió luego de que autoridades estatales y empresarios, incluido el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, participaran en la actividad vinculada al campeonato, auspiciado por una empresa refresquera y la FIFA.

Se intensifica la tensión entre el gobierno y la CNTE

Los docentes, integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación(CNTE), denunciaron el incumplimiento de la promesa hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum de abrogar la Ley del Issste 2007, advirtiendo que esto pone en riesgo sus condiciones de retiro.

Los líderes sindicales señalaron a la mandataria por evitar el diálogo con el magisterio, negociar solo con sectores empresariales y permitir que Chichén Itzá sea sede de eventos de élite mientras el acceso para poblaciones locales como el pueblo maya permanece restringido.

En la manifestación también se anunció que la falta de atención gubernamental podría derivar en la ampliación del paro o la intensificación de movilizaciones en las próximas semanas, en un contexto donde, según los manifestantes, miles de docentes enfrentan afectaciones en su acceso a servicios de salud.

People walk next to tents, as teachers from the National Coordination of Education Workers (CNTE) gather at the Zocalo, during a planned 72-hour protest against education reforms, in Mexico City, Mexico, March 18, 2026. REUTERS/Henry Romero

Manifestación en lugares emblemáticos

Es importante recordar que esta no sería la primera vez que maestros de la CNTE irrumpen en la zona arqueológica, considerada Patrimonio Mundial.

El año pasado, alrededor de 300 integrantes de la Coordinadora, inconformes con sus condiciones laborales, como forma de protesta, permitieron el acceso gratuito a Chichén Itzá, Ek Balam y Uxmal.

Como parte de las movilizaciones, la CNTE también realizó un paro de actividades de 72 horas en CDMX, con bloqueos en avenidas como Reforma. No obstante, el plantón localizado en el Zócalo empezó a retirarse hoy, sin haberse reunido con la presidenta.

El panorama en estados como Oaxaca y Guerrero es, por otro lado, preocupante, puesto que una ola de violencia ha azotado diversas regiones, afectando no sólo a los maestros, sino a familias, niños, niñas y a la comunidad en general. Se reportó que en el municipio de Juchitán, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, sujetos armados irrumpieron en las instalaciones de un preescolar en pleno festival de primavera, atentando contra la vida de los alumnos y sus familiares.

Las demandas de la CNTE incluyen:

Derogar la Ley del ISSSTE de 2007

Eliminar la Reforma Educativa

Incrementos salariales

Mejorar las condiciones laborales y seguridad