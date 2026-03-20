México

Christian Nodal responde a críticas y se autodenomina “chaparrito, infiel entaconado” en show

El cantante ha sido objeto de burlas y memes por el uso de botas con tacón alto

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El cantante ha sido objeto
El cantante ha sido objeto de burlas y memes por el uso de botas con tacón alto. ( Crédito: Santiago Covarrubias)

El pasado domingo 15 de marzo, Christian Nodal ofreció un concierto en el Estado de México y dedicó un mensaje especial a su público femenino, generando reacciones tanto en el recinto como en redes sociales. El cantante mexicano, conocido por su estilo y presencia en la música regional, se dirigió a las asistentes con palabras que no pasaron desapercibidas.

Durante la presentación, Nodal agradeció al público su asistencia y se refirió a la dedicación de varias de las mujeres que acudieron al evento. “Se nota que le metieron mucho amor y tiempo al outfit para verse tan preciosas. Para ver a su chaparrito infiel entaconado”, expresó el artista sonorense en tono de broma.

Tras esa declaración, interpretó el tema “Dime cómo quieres”, lo que provocó risas en el público presente y comentarios variados en plataformas digitales.

Las redes sociales reflejaron la diversidad de opiniones sobre el comentario del sonorense. Algunos usuarios adoptaron un tono crítico y lo calificaron de “cínico”, mientras que otros lo tomaron como parte de su característico humor. Cabe recordar que el cantante ha sido objeto de burlas y memes por el uso de botas con tacón alto, especialmente desde finales de 2025, cuando su estilo de calzado originó bromas sobre si los tacones pertenecían a Ángela Aguilar.

El cantante ha sido objeto de burlas y memes por el uso de botas con tacón alto.

Horas después del concierto, Christian Nodal abordó ante los medios la situación legal que enfrenta con Cazzu, madre de su hija en común. El intérprete explicó: “Yo, la verdad, todo el tema de mi hija, lo estoy reservando para lo que ella decida ser de grande, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener 100 por ciento mi apoyo, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible, en redes”. El cantante agregó: “De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”.

El propio Nodal indicó que la demanda ya fue aceptada en México y próximamente avanzará en Argentina. Explicó que el objetivo también es establecer de manera definitiva los términos de la manutención de la hija que comparte con la artista argentina. Este proceso ha sumado un nuevo capítulo a la relación entre ambos músicos y mantiene la atención de sus seguidores.

El cantante sonorense agradeció con
El cantante sonorense agradeció con humor a las mujeres presentes en su concierto en el Estado de México. (Foto: Michael Tran / AFP)

Reacciones en redes sociales al comentario de Nodal

  • “Cree que es chistoso”
  • “O sea que si ven los comentarios de las redes”
  • “Le faltó decir mi Espóngela”
  • “Por fin aceptó la infidelidad”
  • “El alma enamorada”
  • “El ex de Cazzu”
  • “Faltó decir falto decir ‘soy un mal padre’”
  • “¿No que no ve las redes?”

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