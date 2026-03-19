Vadhir Derbez lanza convocatoria para encontrar a una mujer pelirroja: “Guapa y con look único”

Vadhir Derbez publica en TikTok una convocatoria para encontrar actriz pelirroja que hable inglés y participe en su cortometraje musical (REUTERS/Ronda Churchill)

Vadhir Derbez, actor y cantante mexicano reconocido por ser hijo de Eugenio Derbez, anunció a través de un video en TikTok la apertura de una convocatoria dirigida a encontrar una mujer pelirroja para participar en un proyecto audiovisual ligado a su carrera musical.

Este llamado, alejado de toda connotación romántica, responde a la necesidad específica de sumar una actriz con perfil internacional a una producción propia, según detalló el artista.

El propio Vadhir Derbez explicó que se encuentra desarrollando un cortometraje que integra su música y está en proceso de selección del elenco, enfatizando que prioriza perfiles muy concretos para lograr el resultado buscado.

El requisito principal para el proyecto audiovisual de Vadhir Derbez es una actriz pelirroja con experiencia frente a la cámara y dominio del idioma inglés

Las características que busca Vadhir en una mujer pelirroja para su próximo proyecto

Según expuso, requiere fundamentalmente de una actriz pelirroja con experiencia frente a la cámara y dominio del inglés, un criterio que ha dificultado la búsqueda y motivó que recurriera directamente a sus seguidores en la red social.

“Necesito una pelirroja… pero no va por ahí. Estoy armando un corto con mi música, está quedando increíble, y justo busco una actriz pelirroja que hable bien inglés. Puede ser modelo, amiga de ustedes… recomiéndenmela”, declaró en TikTok.

El video publicado por Vadhir Derbez provocó un efecto inmediato en redes sociales y se viralizó rápidamente entre sus seguidores, generando rumores y especulaciones sobre el posible trasfondo amoroso del pedido.

La búsqueda de talento internacional forma parte de la estrategia de Vadhir Derbez para consolidar su carrera musical como artista independiente (Foto: Cuartoscuro)

No obstante, el intérprete aclaró de forma categórica que la convocatoria responde a fines profesionales, descartando así toda intención sentimental. El criterio para la selección, detalló, contempla no solo el color de cabello, sino también que la postulante “tenga un look muy único y que hable inglés”.

“Si está muy guapa, tiene un look muy único y que hable inglés… pero si conocen, propónganmela. No solo me digan ‘yo conozco a alguien’, pásenme el Instagram, mándenme todo. Yo ya la rasqué y no encuentro a nadie. Confío en ustedes, mi gente hermosa”.

El actor busca a la protagonista perfecta para su nuevo video

Vadhir Derbez prioriza su carrera musical en su nuevo proyecto audiovisual

El lanzamiento de la convocatoria coincide con una etapa profesional en la que Vadhir Derbez ha expresado su interés por diferenciarse dentro de la dinastía Derbez, apostando a la consolidación de su camino en la industria musical.

Aunque en el pasado ha sido vinculado a figuras como Yass Reyes, Fabiola Guajardo y la cantante estadounidense Olivia Soli, el propio actor y cantante ha dejado en claro que su prioridad está puesta actualmente en la música y en el desarrollo de nuevas propuestas creativas.

Vadhir Derbez aclara en redes sociales que la convocatoria para su cortometraje no tiene ningún trasfondo amoroso, sino fines profesionales (Foto: Instagram/@vadhird)

Hasta el momento, no existen confirmaciones sobre su estado sentimental, más allá de las especulaciones sobre sus relaciones previas. La información más reciente sobre su vida personal subraya que Derbez busca posicionarse en el mundo del canto y la producción musical, sin apartarse por ello de la actuación.