Servicio suspendido del Tren Ligero por choque en Tlalpan: habilitan transporte alterno de RTP

Choque tren ligero CDMX (@STECDMX/X)

El servicio del Tren Ligero de la Ciudad de México se encuentra temporalmente suspendido tras un incidente vial registrado sobre Calzada de Tlalpan, a la altura del cruce con Tlalmanalco.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler se impactó contra el muro de contención, lo que provocó daños en la infraestructura eléctrica del sistema.

El percance ocasionó un corte en la catenaria —el sistema de alimentación eléctrica de los trenes— en la zona cercana a la estación Estadio Azteca, lo que obligó a detener por completo la operación del servicio en toda la línea que corre de Taxqueña a Xochimilco.

Autoridades del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informaron que personal técnico ya trabaja en el lugar para evaluar los daños y llevar a cabo las reparaciones necesarias que permitan restablecer el servicio lo antes posible.

Hasta el momento, no se ha precisado el tiempo estimado para la reanudación total de operaciones.

Implementan servicio emergente de RTP

Unidades de RTP dan apoyo de transporte (Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México)

Ante la suspensión, se activó un operativo de transporte emergente con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que brindan servicio gratuito a los usuarios del Tren Ligero en ambos sentidos, cubriendo el trayecto completo entre Taxqueña y Xochimilco.

Alrededor del mediodía, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la CDMX informó que se restableció la operación del Tren Ligero de Xochimilco a Las Torres y pero de ésta a Taxqueña continua con servicio de apoyo de autobuses de RTP, luego de concluir los trabajos de reconexión de la línea.

Este apoyo buscó reducir las afectaciones a miles de usuarios que diariamente utilizan este sistema de transporte, principalmente en las alcaldías del sur de la capital como Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.

Elementos de tránsito y seguridad también se encuentran en la zona para agilizar la circulación vehicular, ya que el accidente generó congestión en uno de los principales ejes viales de la ciudad y se está en espera de los equipos de carga para remover la pesada unidad.

Recomendaciones a usuarios

Cables rotos del tren ligero tras choque de tráiler (@STECDMX/X)

Las autoridades capitalinas exhortaron a la ciudadanía a tomar previsiones, salir con anticipación y considerar rutas alternas mientras se restablece el servicio del Tren Ligero. Asimismo, se recomienda mantenerse informado a través de canales oficiales para conocer actualizaciones en tiempo real.

El Tren Ligero es una de las opciones de movilidad más utilizadas en el sur de la Ciudad de México, por lo que cualquier interrupción impacta de manera significativa en los tiempos de traslado de la población.

Este tipo de incidentes pone de relieve la importancia de la seguridad vial y el respeto a las normas de tránsito, ya que un accidente puede generar afectaciones no solo a los involucrados, sino a miles de personas que dependen del transporte público.

Por ahora, las labores continúan en la zona afectada, mientras usuarios esperan que el servicio pueda ser restablecido en las próximas horas sin mayores contratiempos.