México

Servicio suspendido del Tren Ligero por choque en Tlalpan: habilitan transporte alterno de RTP

Se ofrece servicio emergente de Taxqueña a Xochimilco

Guardar
Choque tren ligero CDMX (@STECDMX/X)
Choque tren ligero CDMX (@STECDMX/X)

El servicio del Tren Ligero de la Ciudad de México se encuentra temporalmente suspendido tras un incidente vial registrado sobre Calzada de Tlalpan, a la altura del cruce con Tlalmanalco.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler se impactó contra el muro de contención, lo que provocó daños en la infraestructura eléctrica del sistema.

El percance ocasionó un corte en la catenaria —el sistema de alimentación eléctrica de los trenes— en la zona cercana a la estación Estadio Azteca, lo que obligó a detener por completo la operación del servicio en toda la línea que corre de Taxqueña a Xochimilco.

Autoridades del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informaron que personal técnico ya trabaja en el lugar para evaluar los daños y llevar a cabo las reparaciones necesarias que permitan restablecer el servicio lo antes posible.

Hasta el momento, no se ha precisado el tiempo estimado para la reanudación total de operaciones.

Implementan servicio emergente de RTP

Unidades de RTP dan apoyo
Unidades de RTP dan apoyo de transporte (Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México)

Ante la suspensión, se activó un operativo de transporte emergente con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que brindan servicio gratuito a los usuarios del Tren Ligero en ambos sentidos, cubriendo el trayecto completo entre Taxqueña y Xochimilco.

Alrededor del mediodía, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la CDMX informó que se restableció la operación del Tren Ligero de Xochimilco a Las Torres y pero de ésta a Taxqueña continua con servicio de apoyo de autobuses de RTP, luego de concluir los trabajos de reconexión de la línea.

Este apoyo buscó reducir las afectaciones a miles de usuarios que diariamente utilizan este sistema de transporte, principalmente en las alcaldías del sur de la capital como Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.

Elementos de tránsito y seguridad también se encuentran en la zona para agilizar la circulación vehicular, ya que el accidente generó congestión en uno de los principales ejes viales de la ciudad y se está en espera de los equipos de carga para remover la pesada unidad.

Recomendaciones a usuarios

Cables rotos del tren ligero
Cables rotos del tren ligero tras choque de tráiler (@STECDMX/X)

Las autoridades capitalinas exhortaron a la ciudadanía a tomar previsiones, salir con anticipación y considerar rutas alternas mientras se restablece el servicio del Tren Ligero. Asimismo, se recomienda mantenerse informado a través de canales oficiales para conocer actualizaciones en tiempo real.

El Tren Ligero es una de las opciones de movilidad más utilizadas en el sur de la Ciudad de México, por lo que cualquier interrupción impacta de manera significativa en los tiempos de traslado de la población.

Este tipo de incidentes pone de relieve la importancia de la seguridad vial y el respeto a las normas de tránsito, ya que un accidente puede generar afectaciones no solo a los involucrados, sino a miles de personas que dependen del transporte público.

Por ahora, las labores continúan en la zona afectada, mientras usuarios esperan que el servicio pueda ser restablecido en las próximas horas sin mayores contratiempos.

Temas Relacionados

Tren LigeroTlalpanChoqueSTERTPCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Derrame de petróleo en Veracruz: Pemex reporta limpieza de 88%, pero pobladores denuncian que continúa expandiéndose

Todavía se está investigando el origen de este derrame, sin embargo, las autoridades reportaron desde el 16 de marzo el cierre de actividades de limpieza en el Golfo de México

Derrame de petróleo en Veracruz:

Paty Manterola dedica nueva canción a su esposo y revela el secreto de su matrimonio sólido

La cantante busca conectar con su público a través de la música

Paty Manterola dedica nueva canción

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de marzo: servicio parcial del Tren Ligero tras choque de tráiler

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

México rebasa los 13 mil casos confirmados de sarampión

El virus se ha propagado a 437 municipios, donde se concentra la mayor cantidad de indecencias

México rebasa los 13 mil

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de marzo: sin servicio en varias estaciones las líneas 1 y 4 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina desmiente detención de Mónica

Marina desmiente detención de Mónica Zambada Niebla, hija de El Mayo Zambada

Avanza proceso contra Caro Quintero: el juicio arrancará en 2027 y se descarta la pena de muerte

¿No es El Mencho? Quién es el verdadero padre de Juan Carlos Valencia González, nuevo líder del CJNG

Del hijo del ‘Mayo Zambada’ al ‘Lobo Menor’: cómo Polanco se convirtió en un punto estratégico de narcos en CDMX

Por qué el lugar de nacimiento de Juan Carlos Valencia González, el sucesor de El Mencho en el CJNG, complica su investigacion

ENTRETENIMIENTO

Paty Manterola dedica nueva canción

Paty Manterola dedica nueva canción a su esposo y revela el secreto de su matrimonio sólido

Inesperada reacción de Christian Nodal cuando le gritan por Belinda en pleno escenario se viraliza | VIDEO

¿Cuándo se estrena ‘Los Increíbles 3′ en México? Éste es el día confirmado

Tecate Emblema 2026: consulta aquí el costo de los boletos individuales para el festival en CDMX

Sergio Mayer está considerando organizar un evento al estilo Ring Royale: “A lo mejor invento el mío”

DEPORTES

¿Realmente América disputó su

¿Realmente América disputó su último juego en el Estadio Ciudad de los Deportes? Esto se sabe hasta ahora

Real Betis vs Panathinaikos EN VIVO: dónde y cuándo ver en México el partido de Álvaro Fidalgo en la Europa League

Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: fechas y horarios en los que jugaría México si clasifica al torneo de futbol

¿Se va de AEW? Claudio Castagnoli firma oficialmente con CMLL: fans podrán verlo más en México

Ni Gudiño ni Acevedo: él es el arquero que debería suplir a Malagón en el Mundial 2026 según las estadísticas