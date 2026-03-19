Senado llama a dignificar la menopausia desde la salud pública en México

Senadoras y senadores hablaron sobre la necesidad del Estado de garantizar una atención médica integral para las mujeres en todas las etapas de su vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El senador José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud, hizo un llamado a transformar la narrativa en torno al climaterio, la perimenopausia y la menopausia, con el objetivo de dignificar estas etapas en la vida de las mujeres mediante una atención integral, prioritaria y con enfoque humano.

Durante la inauguración del conversatorio “Abordaje Médico Integral del Climaterio: Perimenopausia y Menopausia”, el legislador subrayó que uno de los principales problemas no son únicamente los síntomas físicos, sino el silencio que históricamente ha rodeado estos procesos. Señaló que, por décadas, la atención a la salud femenina se ha enfocado principalmente en la etapa reproductiva, dejando en segundo plano el bienestar en etapas posteriores, lo que hace urgente replantear el enfoque institucional.

La Comisión de Salud discutió y presentó iniciativas para fortalecer el sistema de salud a favor de las mujeres en la etapa de la menopausia. Foto: (Senado de la República)

Cruz Castellanos destacó que un abordaje adecuado debe ir más allá del tratamiento clínico tradicional. Explicó que la atención integral del climaterio debe contemplar, además de la terapia hormonal cuando sea necesaria, el acompañamiento psicológico, la promoción de hábitos saludables y el acceso oportuno a servicios de salud de calidad. Asimismo, enfatizó la importancia de capacitar al personal médico para brindar atención libre de prejuicios y sin minimizar los malestares que experimentan las mujeres.

En este contexto, resaltó la iniciativa para declarar el 18 de octubre como el Día Nacional de la Salud en la Menopausia, como parte de una estrategia para visibilizar esta etapa y promover políticas públicas que fortalezcan la atención desde el primer nivel de salud. El senador subrayó que estas acciones también deben enfocarse en la prevención de enfermedades crónicas asociadas, como la osteoporosis, la diabetes y los padecimientos cardiovasculares.

Por su parte, la senadora Maki Esther Domínguez explicó que existen distintos tipos de menopausia: la natural, derivada de la disminución de estrógenos, y la inducida, que puede ocurrir tras intervenciones quirúrgicas como la extirpación de ovarios o tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia. Indicó que hasta el 80 por ciento de las mujeres presentan síntomas durante esta etapa, aunque cerca del 40 por ciento no ha recibido orientación médica, lo que evidencia una brecha importante en el acceso a la información y a los servicios de salud.

Además de la menopausia, el Senado defendió que dicha etapita también implica situaciones sociales y culturales que rodean a las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El senador Emmanuel Reyes Carmona señaló que el climaterio debe entenderse no solo como un proceso biológico, sino como una etapa con implicaciones físicas, metabólicas y sociales. En ese sentido, afirmó que hablar de menopausia no representa un final, sino el inicio de una nueva etapa que requiere acompañamiento y comprensión tanto del sistema de salud como del entorno social.

A su vez, la senadora Lizeth Sánchez García destacó que la propuesta del Día Nacional busca enviar un mensaje claro a millones de mujeres sobre la importancia de su salud. No obstante, advirtió que el verdadero reto radica en garantizar atención médica efectiva, información clara y acompañamiento sin estigmas, considerando que no todas las mujeres viven esta etapa de la misma manera y que persisten desigualdades en el acceso a los servicios.

Finalmente, José Alberto Díaz Quiñones, presidente de la Asociación Mexicana de Salud Pública, subrayó la necesidad de impulsar una agenda que reconozca la salud de las mujeres a lo largo de toda su vida, evitando enfoques fragmentados. Coincidió en que es fundamental construir una nueva narrativa que dignifique el climaterio y avanzar hacia un modelo integral con perspectiva de género, basado en derechos y centrado en las personas.