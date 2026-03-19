México

Se descarrila tren de carga en Aguascalientes: reportan un migrante muerto y cinco heridos

Autoridades municipales arribaron al lugar para resguardar la zona y trabajar en las labores de rescate, pues reportaron la desaparición de dos personas

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Se descarriló un tren de
Se descarriló un tren de carga en Aguascalientes, provocó la muerte de un migrante (Captura redes X/ @ismael_duenas)

Un tren de carga se descarriló en Aguascalientes y dejó como saldo la muerte de un migrante, además de al menos cinco heridos de gravedad. El accidente ferroviario ocurrió la mañana del jueves 19 de marzo en la comunidad Estación de Chora, municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.

Autoridades de distintos niveles acordonaron la zona y desplegaron un operativo de búsqueda y rescate, pues además de las personas heridas también se reportó la desaparición de dos personas.

El tren, operado por Ferromex, transportaba carbón desde San Francisco de los Romo con destino a Coahuila. Al menos 10 de sus vagones se salieron de las vías frente al restaurante Estación Agrosutti, lo que causó pánico entre los presentes y daños en la estructura del local.

Entre las víctimas confirmadas se encuentra un joven hondureño de unos 20 años, mientras que los cinco migrantes heridos, de nacionalidades hondureña y venezolana, fueron trasladados a hospitales de Aguascalientes.

Migrantes muertos y heridos tras el descarrilamiento de un tren de carga

(X/ @24_morelos)
(X/ @24_morelos)

Según las primeras informaciones, las personas desaparecidas serían también de origen hondureño. Las autoridades activaron los protocolos de rescate y atención médica ante el saldo de víctimas, mientras la búsqueda de los desaparecidos mantiene en alerta a los equipos en el lugar del incidente.

Las investigaciones preliminares señalan el “robo de durmientes” como una posible causa del accidente, ya que este delito debilita la infraestructura ferroviaria. No se descarta, sin embargo, que pudiera haber influido alguna “falla mecánica” o problemas estructurales en los rieles. Peritos de Ferromex y maquinaria pesada trabajan en la remoción de entre diez y hasta 24 vagones, según las estimaciones iniciales.

Respuesta de autoridades y rescate en Aguascalientes

El descarrilamiento activó una rápida movilización de autoridades estatales, federales y municipales, además de la participación del Instituto Nacional de Migración (INM). La fiscalía local puso en marcha los procedimientos para identificar a las víctimas y realizar el levantamiento del cuerpo. Paralelamente, el INM verificó la situación migratoria de los sobrevivientes. Las labores para retirar los vagones accidentados y localizar a los desaparecidos se prolongan, mientras los equipos de rescate priorizan la seguridad en la zona afectada.

La búsqueda de las dos personas desaparecidas sigue activa bajo toneladas de material granulado, lo que mantiene a los rescatistas enfocados en las labores a contrarreloj.

En el sitio se encuentran presentes elementos de diversas instancias, incluyendo el Ejército, la Guardia Nacional, Protección Civil y el Instituto Nacional de Migración, cuya participación busca determinar la situación migratoria de los afectados. De acuerdo con los testimonios recabados, los lesionados y la persona fallecida refirieron ser originarios de Honduras, aunque dicha información se mantiene como indicativa hasta que las autoridades migratorias la confirmen oficialmente.

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