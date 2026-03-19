Revelan video del momento exacto del incendio en refinería de Dos Bocas, Tabasco

El video muestra el instante en que inicia el incendio en Dos Bocas, en medio de lluvias e inundaciones que provocaron acumulación de hidrocarburos en la zona. (Capturas de pantalla)

Un video difundido este miércoles muestra el momento exacto en el que se originó el incendio registrado el pasado 17 de marzo en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, que dejó cinco personas fallecidas y varios trabajadores atendidos por síntomas de intoxicación.

Las imágenes, captadas por cámaras de vigilancia de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), documentan cómo un vehículo que transportaba a varios empleados cruzó un encharcamiento con residuos aceitosos y, por la fricción, causa el incendio en cuestión de segundos, propagando el fuego por el resto de las instalaciones.

El video corresponde al acceso que conduce al recinto de la ASIPONA, a escasos metros de la garita de Aduanas, entre la terminal portuaria y el área de esferas y tanques de almacenamiento del complejo petrolero.

La grabación aporta nuevos elementos a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República para determinar las causas exactas del siniestro y posibles responsabilidades.

Autoridades dijeron que fue por un rayo

El incendio se desató alrededor de las 6:00 de la mañana, en medio de intensas lluvias asociadas al frente frío número 41, que provocaron el desbordamiento de aguas aceitosas en la zona perimetral del complejo.

Según la versión inicial de Petróleos Mexicanos (Pemex), la fuerte precipitación generó una nube de vapores inflamables que se encendió al contacto con una fuente de calor. Brigadas internas y cuerpos de emergencia lograron sofocar el fuego cerca de dos horas después, en medio de inundaciones y condiciones adversas.

El incidente también reavivó reclamos de habitantes y padres de familia, quienes exigieron reubicar escuelas cercanas a la refinería ante posibles riesgos para la salud, y solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y del titular de la SEP, Mario Delgado, para establecer mesas de diálogo sobre la seguridad en la zona.

El incendio en la Refinería Olmeca dejó un saldo trágico de cinco personas fallecidas.

En respuesta, la secretaria de Educación de Tabasco, Patricia Iparrea Sánchez, atribuyó el siniestro a la caída de un rayo, versión confirmada, aseguró, por el presidente municipal de Paraíso, Alfonso Jesús Baca Sevilla.

Pemex y la Secretaría de Energía informaron que el incidente no dejó daños estructurales en las instalaciones estratégicas y que la operación de la refinería se mantuvo normal.

El saldo del siniestro ascendió a cinco personas fallecidas, cuatro de ellas trabajaban para una empresa externa y una para Pemex. Entre las víctimas se identificó al guardia Fernando Arias. Más de 100 personas fueron atendidas por síntomas de intoxicación, principalmente náuseas, y el olor a hidrocarburo quemado se percibió en la cabecera municipal de Paraíso y comunidades cercanas.

FGR ya investiga

Comunicado de la FGR sobre el incendio en refinería de Dos Bocas en Tabasco. (FGR)

Este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que inició una investigación para esclarecer el incendio ocurrido el martes 17 de marzo en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco.

A través de un comunicado, la FGR dio a conocer que desplegó policías ministeriales al sitio para realizar inspecciones, entrevistar a testigos y recabar grabaciones de cámaras de seguridad.

A la par, intervinieron peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con experiencia en criminalística de campo, fotografía forense, análisis de incendios y explosiones, así como en mecánica y electricidad, con el objetivo de determinar la secuencia y origen del siniestro

La Fiscalía, a cargo de Ernestina Godoy, aseguró que agotará todas las diligencias necesarias para esclarecer las causas que derivaron en la tragedia.