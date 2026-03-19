¿Qué es la Torre Centinela y por qué podría definir las elecciones de 2027 en Chihuahua?

El proyecto de seguridad basado en inteligencia tecnológica en Chihuahua, se perfila como un elemento clave que podría influir en la narrativa política en 2027

En el arranque del camino hacia las elecciones de 2027, uno de los elementos que comienza a ganar relevancia en el debate público es la Torre Centinela, una infraestructura impulsada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal que busca consolidarse como el eje de un sistema integral de vigilancia e inteligencia policial.

Lejos de tratarse únicamente de una obra física, el proyecto ha sido concebido como un centro de datos estratégico, capaz de concentrar, procesar y analizar información en tiempo real.

Su operación está vinculada a una red de subcentros regionales, cámaras de videovigilancia, sensores y plataformas tecnológicas que permiten monitorear distintos puntos del estado.

Bajo esta lógica, la Torre Centinela se presenta como el “cerebro” de un modelo de seguridad que apuesta por la coordinación operativa y el análisis de datos para prevenir y combatir el delito.

De proyecto técnico a herramienta política rumbo a 2027

El avance de esta infraestructura coincide con un momento clave en la configuración del escenario político estatal. De cara a 2027, perfiles como Cruz Pérez Cuéllar, Marco Bonilla y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, comienzan a perfilarse como actores centrales.

Sin embargo, a diferencia de los liderazgos tradicionales basados en estructuras partidistas o control territorial, el caso de la Torre Centinela introduce una variable distinta: la seguridad como narrativa política.

Analistas consultados coinciden en que el impacto electoral del proyecto dependerá en gran medida de su percepción pública. Si la ciudadanía asocia la implementación del sistema con una mejora tangible en los niveles de seguridad, el proyecto podría convertirse en un activo político relevante.

La polémica y el debate sobre su efectividad

El proyecto no ha estado exento de cuestionamientos. En su momento, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, puso en duda la utilidad de la Torre Centinela, señalando incertidumbre sobre su impacto real en la reducción de la criminalidad.

Este debate ha sido parte del proceso de posicionamiento del proyecto. Para especialistas en estrategia política, este tipo de controversias pueden jugar un papel clave: obligan a que la obra sea evaluada no solo en términos técnicos, sino también en resultados concretos.

En ese sentido, el desenlace de esta discusión podría inclinar la balanza. Si el sistema logra demostrar eficacia, las críticas iniciales podrían transformarse en un factor que refuerce su legitimidad.

Indicadores delictivos: el respaldo de los datos

Uno de los elementos que fortalece la narrativa en torno a la Torre Centinela es el comportamiento de los indicadores delictivos. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran variaciones a la baja en algunos delitos de alto impacto en Chihuahua.

El origen federal de estas estadísticas otorga un nivel adicional de credibilidad, lo que reduce el margen de disputa política sobre su veracidad.

Para consultores electorales, este punto es estratégico: la posibilidad de vincular resultados medibles con la operación del sistema Centinela puede transformar el proyecto en un símbolo de eficacia gubernamental.

Un modelo con aspiraciones internacionales

El enfoque de seguridad basado en inteligencia tecnológica que plantea la Torre Centinela ha comenzado a compararse con experiencias internacionales, como el modelo implementado en El Salvador o ciertos esquemas urbanos en Colombia.

Aunque los contextos difieren, la coincidencia radica en el uso de tecnología para anticipar y responder a fenómenos delictivos, pasando de estrategias reactivas a esquemas predictivos.

De consolidarse, Chihuahua podría posicionarse como un referente regional en este tipo de modelos, lo que incrementaría el peso político del proyecto.

El factor decisivo: la percepción ciudadana

A medida que se acerca 2027, el papel de la Torre Centinela dependerá no solo de su operación técnica, sino de la forma en que sea interpretada por la ciudadanía.

En un estado donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones, los proyectos que logran sintetizar tecnología, resultados y narrativa pueden influir en las preferencias electorales.

Por ahora, el proceso político sigue abierto. No obstante, con la Torre Centinela en su fase final de construcción y el sistema de seguridad entrando en una nueva etapa operativa, su impacto podría convertirse en uno de los factores más determinantes en la contienda por el gobierno de Chihuahua en 2027.