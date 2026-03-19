México

¿Qué es la Torre Centinela y por qué podría definir las elecciones de 2027 en Chihuahua?

El proyecto de seguridad basado en inteligencia tecnológica en Chihuahua, se perfila como un elemento clave que podría influir en la narrativa política en 2027

Guardar
El proyecto de seguridad basado
El proyecto de seguridad basado en inteligencia tecnológica en Chihuahua, se perfila como un elemento clave que podría influir en la narrativa política en 2027

En el arranque del camino hacia las elecciones de 2027, uno de los elementos que comienza a ganar relevancia en el debate público es la Torre Centinela, una infraestructura impulsada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal que busca consolidarse como el eje de un sistema integral de vigilancia e inteligencia policial.

Lejos de tratarse únicamente de una obra física, el proyecto ha sido concebido como un centro de datos estratégico, capaz de concentrar, procesar y analizar información en tiempo real.

Su operación está vinculada a una red de subcentros regionales, cámaras de videovigilancia, sensores y plataformas tecnológicas que permiten monitorear distintos puntos del estado.

Bajo esta lógica, la Torre Centinela se presenta como el “cerebro” de un modelo de seguridad que apuesta por la coordinación operativa y el análisis de datos para prevenir y combatir el delito.

De proyecto técnico a herramienta política rumbo a 2027

El avance de esta infraestructura coincide con un momento clave en la configuración del escenario político estatal. De cara a 2027, perfiles como Cruz Pérez Cuéllar, Marco Bonilla y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, comienzan a perfilarse como actores centrales.

Sin embargo, a diferencia de los liderazgos tradicionales basados en estructuras partidistas o control territorial, el caso de la Torre Centinela introduce una variable distinta: la seguridad como narrativa política.

Analistas consultados coinciden en que el impacto electoral del proyecto dependerá en gran medida de su percepción pública. Si la ciudadanía asocia la implementación del sistema con una mejora tangible en los niveles de seguridad, el proyecto podría convertirse en un activo político relevante.

La polémica y el debate sobre su efectividad

El proyecto no ha estado exento de cuestionamientos. En su momento, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, puso en duda la utilidad de la Torre Centinela, señalando incertidumbre sobre su impacto real en la reducción de la criminalidad.

Este debate ha sido parte del proceso de posicionamiento del proyecto. Para especialistas en estrategia política, este tipo de controversias pueden jugar un papel clave: obligan a que la obra sea evaluada no solo en términos técnicos, sino también en resultados concretos.

En ese sentido, el desenlace de esta discusión podría inclinar la balanza. Si el sistema logra demostrar eficacia, las críticas iniciales podrían transformarse en un factor que refuerce su legitimidad.

Indicadores delictivos: el respaldo de los datos

Uno de los elementos que fortalece la narrativa en torno a la Torre Centinela es el comportamiento de los indicadores delictivos. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran variaciones a la baja en algunos delitos de alto impacto en Chihuahua.

El origen federal de estas estadísticas otorga un nivel adicional de credibilidad, lo que reduce el margen de disputa política sobre su veracidad.

Para consultores electorales, este punto es estratégico: la posibilidad de vincular resultados medibles con la operación del sistema Centinela puede transformar el proyecto en un símbolo de eficacia gubernamental.

Un modelo con aspiraciones internacionales

El enfoque de seguridad basado en inteligencia tecnológica que plantea la Torre Centinela ha comenzado a compararse con experiencias internacionales, como el modelo implementado en El Salvador o ciertos esquemas urbanos en Colombia.

Aunque los contextos difieren, la coincidencia radica en el uso de tecnología para anticipar y responder a fenómenos delictivos, pasando de estrategias reactivas a esquemas predictivos.

De consolidarse, Chihuahua podría posicionarse como un referente regional en este tipo de modelos, lo que incrementaría el peso político del proyecto.

El factor decisivo: la percepción ciudadana

A medida que se acerca 2027, el papel de la Torre Centinela dependerá no solo de su operación técnica, sino de la forma en que sea interpretada por la ciudadanía.

En un estado donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones, los proyectos que logran sintetizar tecnología, resultados y narrativa pueden influir en las preferencias electorales.

Por ahora, el proceso político sigue abierto. No obstante, con la Torre Centinela en su fase final de construcción y el sistema de seguridad entrando en una nueva etapa operativa, su impacto podría convertirse en uno de los factores más determinantes en la contienda por el gobierno de Chihuahua en 2027.

Temas Relacionados

Torre CentinelaChihuahuaElecciones 2027Secretaría de Seguridad Públicapolítica mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Hoy No Circula del 20 de marzo: qué autos descansan en el Valle de México y de Toluca

Conozca si su vehículo puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,según las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula del 20

Quién es Mónica Zambada Niebla, hija de “El Mayo” detenida y liberada en Sinaloa

Autoridades mexicanas aseguraron que la mujer no tenía “relación con actividades delictivas”

Quién es Mónica Zambada Niebla,

Una mujer cayó desde el piso 10 de un edificio en Paseo de la Reforma CDMX: falleció en el lugar

Elementos de la SSC resguardaron el lugar para que médicos forenses hicieran el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones del incidente

Una mujer cayó desde el

“Por supuesto que regresaría a México”: Jaime Camil revela que sí volvería a vivir en el país

El actor habló la importancia del trabajo y cómo evalúa las oportunidades en Latinoamérica y Estados Unidos

“Por supuesto que regresaría a

“No soy un hombre corrupto”, dice Pío López Obrador tras ser absuelto por el Tribunal Electoral

El TEPFJ aseguró que las grabaciones no tienen carga probatoria por lo que rechazó reabrir el caso que involucraba al hermano del ex presidente Andrés Manuel López Obrador

“No soy un hombre corrupto”,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Mónica Zambada, hija

Quién es Mónica Zambada, hija de “El Mayo” detenida y liberada en Sinaloa

Caro Quintero busca acuerdo de culpabilidad con Fiscalía de EEUU, revela su defensa

¡Que siempre sí! Marina y Harfuch admiten detención y liberación de la hija de El Mayo Zambada en Sinaloa: abaten a 11 criminales

Avanza proceso contra Caro Quintero: el juicio arrancará en 2027 y se descarta la pena de muerte

¿No es El Mencho? Quién es el verdadero padre de Juan Carlos Valencia González, nuevo líder del CJNG

ENTRETENIMIENTO

“Por supuesto que regresaría a

“Por supuesto que regresaría a México”: Jaime Camil revela que sí volvería a vivir en el país

Super Junior llega a los cines de CDMX: esta es la fecha y horario para disfrutar el Super Show 10

GranDiosas Invicto llegará con gran concierto en la CDMX con estrellas del pop

¿Quién es la madre de Santiago? El hijo de Jorge Salinas que heredó su galanura y roba miradas

Paty Manterola dedica nueva canción a su esposo y revela el secreto de su matrimonio sólido

DEPORTES

EN VIVO México vs Panamá:

EN VIVO México vs Panamá: la Selección Sub-17 obtiene su segunda victoria en el torneo

Martín Anselmi compara a los futbolistas mexicanos y argentinos: “Hay que trabajar mucho en la formación”

¿Mal ambiente en Cadillac? Expiloto arremete contra Checo Pérez y lo acusa de “maniobras malas” contra Bottas

Octagón presume fallos a su favor por su personaje en disputa con AAA: “Esa máscara sí me corresponde”

Pumas vs América: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario