México

PRI explica el significado de un ‘Defensor de México’ rumbo a las elecciones del 2027

El Partido Revolucionario Institucional apuesta por respaldar a sectores que han sido afectados por decisiones gubernamentales

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(Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)
(Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) difundió la definición de lo que considera ser un “Defensor de México”, una figura que, de acuerdo con el partido, implica señalar las fallas del gobierno actual y respaldar a diversos sectores de la sociedad.

Desde su cuenta oficial en la red social X, el PRI compartió un documento donde señala que ser defensor significa acompañar a la clase trabajadora, a las madres buscadoras, a jóvenes que no encuentran oportunidades laborales y a personas que enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud y medicamentos.

El mensaje también incluye la defensa de campesinos, pescadores y padres de familia que enfrentan problemas económicos, así como de quienes viven en condiciones de inseguridad o carecen de prestaciones laborales. Asimismo, plantea la protección del medio ambiente ante decisiones que, según el partido, afectan los recursos naturales y a las comunidades.

En el posicionamiento se menciona además el respaldo a madres que sostienen a sus familias, así como a maestros, enfermeras, científicos, deportistas y artistas que, según el PRI, han sido impactados por decisiones gubernamentales consideradas erráticas. También se señala que pequeños y medianos empresarios enfrentan incertidumbre y falta de apoyo, mientras que la inversión es castigada.

La figura de Defensor de
La figura de Defensor de México, impulsada por el PRI, destaca el respaldo a trabajadores, madres buscadoras y jóvenes sin oportunidades laborales. | (Crédito: X(@PRI_Nacional)

Esta definición surge tras la creación del grupo denominado “Defensores de México”, una estructura política anunciada por el PRI con la intención de movilizar a perfiles políticos con experiencia y a ciudadanos simpatizantes del partido rumbo a las elecciones de 2027.

De acuerdo con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la misión de este colectivo es “defender a México de un gobierno empeñado en debilitar al Estado, confrontar a la sociedad y poner en riesgo el futuro de la nación”, lo que, afirmó, representa una responsabilidad histórica para el partido.

La iniciativa también convoca a ciudadanos, líderes de organizaciones y figuras locales a sumarse cuando cuenten con reconocimiento público y condiciones de competitividad electoral.

Como parte de esta estrategia, Moreno adelantó que el partido ya perfila posibles candidaturas para las gubernaturas en 2027. Durante la presentación del grupo, el dirigente señaló que el PRI no esperará a los tiempos políticos que otros partidos prevén para iniciar el trabajo territorial de cara a los próximos comicios.

En este contexto, la coordinación de la Red Ciudadana para la Defensa de México fue asignada a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien en años recientes enfrentó prisión preventiva por su presunta relación con el caso conocido como la “Estafa Maestra”.

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