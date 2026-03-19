México

“Sin comentarios”: esto dijo Claudia Sheinbaum sobre el regreso de Rosario Robles a la política

La presidenta fue cuestionada sobre la reaparición de la exfuncionaria federal en un evento del PRI

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Sheinbaum reaccionó al regreso de
Sheinbaum reaccionó al regreso de Rosario Robles a la política. | Jovani Pérez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el regreso a la política de Rosario Robles, exfuncionaria federal que fue detenida en 2019 por el caso ‘La Estafa Maestra’ y que ayer fue nombrada ‘coordinadora la defensa ciudadana para México’ en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La mandataria ofreció una breve respuesta ante la pregunta en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, al unicamente decir: “sin comentarios”, mientras sonreía.

Sin embargo, también se posicionó entorno a los perfiles que presentó ayer Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, como aspirantes a diversas candidaturas rumbo a las elecciones del 2027.

“Sin comentarios, pero han sido muy nuevos perfiles”, dijo Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Ayer, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, fue nombrada por Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, como coordinadora de la defensa ciudadana para México.

Robles reapareció en una conferencia del PRI después de cuatro años de haber obtenido libertad provisional, tras pasar tres años en prisión acusada por el desvío de recursos en el caso conocido como la “Estafa Maestra”. Aunque Moreno anunció su nuevo cargo, no se precisaron funciones ni fecha de inicio.

Moreno también informó que las candidaturas del PRI para las elecciones de 2027 estarán abiertas a la ciudadanía, sean militantes o no.

Robles había permanecido alejada de la vida pública desde su detención en 2019, aunque en 2023 fue absuelta de forma definitiva del delito de ejercicio indebido de la función pública.

Tras su absolución, Robles calificó su proceso judicial como una infamia y criticó el uso de las instituciones para venganzas políticas, señalando a Alejandro Gertz Manero, exfiscal general, por persecución.

Robles fue la única exsecretaria de Estado investigada en este caso, aunque nunca se le imputó delito financiero durante su proceso.

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