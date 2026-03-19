“No es reforma, es torpeza”, Ricardo Anaya critica el “Plan B” de Sheinbaum

Ricardo Anaya acusa al equipo de la presidenta por errores en la propuesta de reforma al artículo 115 constitucional de México. Crédito: PAN

Ricardo Anaya acusó este 18 de marzo a integrantes del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum de cometer errores graves al proponer en el “Plan B” una reforma al artículo 115 constitucional sobre la cantidad de regidores en los ayuntamientos mexicanos.

Según Ricardo Anaya, el “Plan B” establece que los ayuntamientos tendrán entre siete y quince regidurías. Actualmente, comentó que solo 56 municipios en todo el país cuentan con más de quince regidores, por lo que en esos casos habría que retirar algunos cargos, mientras que en 1 mil 089 municipios se debería aumentar el número de regidores para cumplir el mínimo requerido.

El senador del PAN señaló que esta medida implicaría crear nuevos puestos en una cantidad considerable de municipios.

El senador Ricardo Anaya consideró que los errores de la gente que acompaña a la presidenta Sheinbaum son "para que los corran". Crédito: X/@RicardoAnayaC

Además, Anaya criticó que el artículo transitorio agregado a la propuesta está “redactado con las patas” y se limita a considerar la situación solo hasta la próxima elección. Cerró su intervención afirmando: “Es una torpeza la de la gente que trabaja con la presidenta. De veras está para que los corran hoy mismo”.

En su intervención, la cual fue subida en sus redes sociales, agregó el mensaje: “dicen que van a reducir regidores, pero en realidad los van a multiplicar. No es reforma, es torpeza. Hasta el transitorio está mal hecho. Todo lo hacen mal. Y aún así quieren que el Congreso lo apruebe sin cambiarle una coma.”

Otras voces en el PAN critican la representación municipal planteada en el “Plan B”

Enrique Vargas del Villar, senador del PAN, advirtió que el Plan B de la Reforma Electoral podría reducir la representación democrática en más de 2 mil 400 municipios de México. (especial)

El vicecoordinador en el Senado del PAN, Enrique Vargas del Villar, cuestionó la viabilidad del “Plan B” de la Reforma Electoral promovido por la Presidencia de la República y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al advertir que la iniciativa podría reducir la representación democrática en los más de 2 mil 400 municipios de México.

Según Vargas del Villar, la reducción de sindicaturas y regidurías amenazaría el pluralismo y limitaría la inclusión de minorías en los gobiernos locales. La bancada del PAN, aseguró el legislador, no cederá ante reformas que califica como un retroceso para el equilibrio democrático.

Uno de los datos más notorios en la confrontación sobre la reforma es la diferencia entre la proporción de votos obtenida por Morena en la última elección federal y la cantidad de escaños que ocupa en ambas Cámaras.

De acuerdo con Enrique Vargas, Morena registró el 54% de los votos, pero consiguió cerca del 75% de los espacios legislativos, lo que a su juicio introduce un desequilibrio en la toma de decisiones. Esta brecha, explicó el senador, ha facilitado la aprobación de iniciativas sin contrapesos parlamentarios, con efectos que considera perjudiciales para el país.

En el centro de la controversia se encuentra la propuesta de reducir el número de síndicos y regidores en los municipios, medida que, según Vargas del Villar, no generaría ahorros presupuestarios significativos para los ayuntamientos pero sí impactaría de forma directa en la legitimidad y pluralidad de los cabildos. “Se trata de un atentado a la vida pública del país, al quitar voces y espacios de participación”.