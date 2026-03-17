Con la misión de salvar al PAN en 2027: este es el gran anunció que podría dar su dirigente Jorge Romero

El PAN anunció que el próximo 21 de marzo presentará una decisión estratégica considerada la más relevante en más de 20 años. (PAN)

El Partido Acción Nacional (PAN) prepara un anuncio que podría marcar una nueva etapa en su estrategia política rumbo a las elecciones de 2027. El dirigente nacional, Jorge Romero, adelantó que el próximo 21 de marzo presentará un mensaje en el que el blanquiazul planteará un retorno a sus orígenes y una apertura más amplia hacia la sociedad.

De acuerdo con lo anticipado por el dirigente en redes sociales, el evento se realizará en la Ciudad de México y reunirá tanto a militantes como a simpatizantes del partido. La dirigencia sostiene que el anuncio implicará una decisión estratégica para fortalecer su presencia electoral en los próximos años.

PAN anuncia decisión estratégica para fortalecer su crecimiento rumbo a 2027

En un comunicado previo, el PAN afirmó que el país enfrenta un contexto complejo marcado por problemas de seguridad, dificultades en el sistema de salud y preocupaciones sobre la concentración del poder político.

El PAN anunció que el próximo 21 de marzo presentará una decisión que su dirigencia califica como histórica para el futuro del partido. Crédito: PAN

Frente a este escenario, el partido busca iniciar una etapa de renovación política y organizativa para ampliar su base de apoyo y fortalecer su estructura rumbo a los próximos procesos electorales.

Romero adelantó que el mensaje del 21 de marzo incluirá una decisión que el partido considera la más relevante en más de dos décadas.

“Será un evento con todos los panistas y con mucha gente que incluso no es militante de nuestro partido, donde anunciaremos la decisión más importante que ha tomado Acción Nacional en más de 20 años para consolidar la ruta de nuestro crecimiento electoral”, afirmó.

PAN busca abrir afiliaciones para atraer más ciudadanos

Entre los cambios que se perfilan, la dirigencia panista planea abrir de manera más amplia el proceso de afiliación al partido para sumar a ciudadanos interesados en integrarse al proyecto político.

El PAN planea abrir de manera más amplia su proceso de afiliación para atraer a nuevos ciudadanos interesados en integrarse al partido. (Cuartoscuro)

Fuentes cercanas señalan que la intención es facilitar el ingreso de nuevos militantes y reducir los tiempos del procedimiento actual, con el objetivo de incrementar el número de afiliaciones rumbo a los procesos electorales de 2027 y 2030.

Actualmente, el procedimiento para integrarse al PAN contempla varias etapas administrativas antes de que la militancia sea aprobada.

Cómo funciona actualmente la afiliación al PAN:

El interesado debe realizar una solicitud en línea .

Posteriormente debe completar un taller de introducción al partido.

También debe presentar su credencial para votar en la sede panista más cercana.

El caso es analizado por el partido antes de aprobar la afiliación.

El nuevo esquema buscaría agilizar estos pasos para facilitar el ingreso de nuevos simpatizantes.

Militancia del PAN se mantiene cerca del mínimo legal

La estrategia de afiliación ocurre en un contexto en el que el PAN enfrenta retos en el tamaño de su militancia.

El Instituto Nacional Electoral establece que los partidos políticos deben contar con al menos 0.26% del padrón electoral federal para conservar su registro nacional. (Imagen Ilustrativa)

Datos del Instituto Nacional Electoral (INE) indican que los partidos políticos deben contar con al menos 0.26% del padrón electoral federal para conservar su registro nacional.

En la verificación de padrones realizada en 2023, el mínimo requerido era de 246,270 afiliados.

El PAN reportó 277,665 militantes válidos, cifra que lo ubica relativamente cerca del umbral legal.

Militancia de partidos políticos en México (verificación 2023):

PAN: 277,665 afiliados

PRI: 1,411,889 afiliados

PRD: 999,249 afiliados

PT: 457,624 afiliados

PVEM: 592,417 afiliados

Movimiento Ciudadano: 384,005 afiliados

Morena: 2,322,136 afiliados

El proceso de verificación de padrones se realiza cada tres años para confirmar que los partidos cumplen con los requisitos legales antes del inicio de un proceso electoral federal.

Un anuncio que podría redefinir la estrategia del PAN

La dirigencia panista ha invitado a militantes y simpatizantes a seguir el anuncio del 21 de marzo, que podría marcar una nueva etapa en la estrategia política del partido.

Entre los objetivos planteados se encuentran ampliar la militancia, fortalecer la estructura territorial y construir una plataforma electoral más competitiva de cara a los comicios federales y locales de los próximos años.