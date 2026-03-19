La Mañanera de Sheinbaum hoy jueves 19 de marzo de 2026 : Tarjetas Finabien, repatriaciones, CNTE, rey de España, entre lo relevante

Claudia Sheinbaum Pardo terminó su conferencia de prensa a las 9:00 horas porque viajará a Cancún para reunirse con su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier a las 13:00 en lasinstalaciones del Museo Maya.

“No fue un derrame de Pemex” en Veracruz, afirma Sheinbaum

La presidenta afirmó que la reunión entre Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con

La reunión de Harfuch con director del FBI “es parte de la cooperación en inteligencia”, sostiene Sheinbaum

La mandataria aclaró la situación, pues, Gabriela Cuevas, encargada de la organización del Mundial 2026, “envió invitaciones a todos los países con los que México tiene relación”.

Luego de que se difundió la noticia donde presuntamente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó al rey de España, Felipe VI, a visitar México.

La carta al rey de España fue enviada por Gabriela Cuevas, informó Sheinbaum

Destacó que algunos medios de comunicación y canales en redes sociales se dedican a desinformar a la ciudadanía; en este sentido, planteó que, de no existir la conferencia, estos continuarían “diciendo lo que quieren”.

Tras ser cuestionada por la prensa acerca de qué representa la Conferencia del Pueblo . Claudia Sheinbaum Pardo expresó que “la mañanera es una comunicación directa con la presidenta, con la gente, el pueblo, con quien nos quiere escuchar”.

Presidenta de México defiende su conferencia de prensa: “Es comunicación directa con la presidenta”

14:24 hs

Sheinbaum reitera que su gobierno mantiene diálogo con la CNTE; “Eso ni siquiera tenían con otros gobiernos”

Respecto a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen un paro de 72 horas, la mandataria señaló que su administración está abierta.