La Mañanera de Sheinbaum hoy jueves 19 de marzo de 2026 : Tarjetas Finabien, repatriaciones, CNTE, rey de España, entre lo relevante

Claudia Sheinbaum Pardo terminó su conferencia de prensa a las 9:00 horas porque viajará a Cancún para reunirse con su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier a las 13:00 en lasinstalaciones del Museo Maya.
Cuba
La presidenta afirmó que la reunión entre Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con
Luego de que se difundió la noticia donde presuntamente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó al rey de España, Felipe VI, a visitar México.
La mandataria aclaró la situación, pues, Gabriela Cuevas, encargada de la organización del Mundial 2026, “envió invitaciones a todos los países con los que México tiene relación”.
Tras ser cuestionada por la prensa acerca de qué representa la Conferencia del Pueblo. Claudia Sheinbaum Pardo expresó que “la mañanera es una comunicación directa con la presidenta, con la gente, el pueblo, con quien nos quiere escuchar”.
Destacó que algunos medios de comunicación y canales en redes sociales se dedican a desinformar a la ciudadanía; en este sentido, planteó que, de no existir la conferencia, estos continuarían “diciendo lo que quieren”.
Respecto a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen un paro de 72 horas, la mandataria señaló que su administración está abierta.
“Hay mesas de diálogo en sus estados con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública; en el pasado ni siquiera eso tenían en el período neoliberal”, afirmó Sheinbaum.
La presidenta contó que funcionarios públicos, principalmente de oposición, se han dedicado a hablar mal de las y los mexicanos en redes sociales o en eventos internacionales. Ante esta situación,
Sheinbaum Pardo subrayó que la población mexicana participa en la economía de Estados Unidos.