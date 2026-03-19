México

La Mañanera de Sheinbaum hoy jueves 19 de marzo de 2026 : Tarjetas Finabien, repatriaciones, CNTE, rey de España, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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En pocas líneas:

15:01 hsHoy

Concluye conferencia de prensa

Claudia Sheinbaum Pardo terminó su conferencia de prensa a las 9:00 horas porque viajará a Cancún para reunirse con su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier a las 13:00 en lasinstalaciones del Museo Maya.

15:01 hsHoy

Sheinbaum ironiza el regreso de Rosario Robles al PRI: “Muy nuevos perfiles”

15:00 hsHoy

“No fue un derrame de Pemex” en Veracruz, afirma Sheinbaum

14:58 hsHoy

Cuba

14:52 hsHoy

La reunión de Harfuch con director del FBI “es parte de la cooperación en inteligencia”, sostiene Sheinbaum

La presidenta afirmó que la reunión entre Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con

14:48 hsHoy

Las 54 barreras arancelarias de EEUU: “Ya fueron aclaradas”, informa Sheinbaum

14:33 hsHoy

La carta al rey de España fue enviada por Gabriela Cuevas, informó Sheinbaum

Luego de que se difundió la noticia donde presuntamente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó al rey de España, Felipe VI, a visitar México.

La mandataria aclaró la situación, pues, Gabriela Cuevas, encargada de la organización del Mundial 2026, “envió invitaciones a todos los países con los que México tiene relación”.

14:30 hsHoy

Presidenta de México defiende su conferencia de prensa: “Es comunicación directa con la presidenta”

Tras ser cuestionada por la prensa acerca de qué representa la Conferencia del Pueblo. Claudia Sheinbaum Pardo expresó que “la mañanera es una comunicación directa con la presidenta, con la gente, el pueblo, con quien nos quiere escuchar”.

Destacó que algunos medios de comunicación y canales en redes sociales se dedican a desinformar a la ciudadanía; en este sentido, planteó que, de no existir la conferencia, estos continuarían “diciendo lo que quieren”.

14:24 hsHoy

Sheinbaum reitera que su gobierno mantiene diálogo con la CNTE; “Eso ni siquiera tenían con otros gobiernos”

Respecto a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen un paro de 72 horas, la mandataria señaló que su administración está abierta.

“Hay mesas de diálogo en sus estados con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública; en el pasado ni siquiera eso tenían en el período neoliberal”, afirmó Sheinbaum.

14:20 hsHoy

Sheinbaum arremete contra diputados que “hablan mal de México”

La presidenta contó que funcionarios públicos, principalmente de oposición, se han dedicado a hablar mal de las y los mexicanos en redes sociales o en eventos internacionales. Ante esta situación,

Sheinbaum Pardo subrayó que la población mexicana participa en la economía de Estados Unidos.

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