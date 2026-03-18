Xóchitl Gálvez pide a Sheinbaum auditar obras de AMLO tras explosión en refinería Dos Bocas: “Se hizo a las prisas”

Xóchitl Gálvez acusó que la refinería se construyó "a las prisas" y con "gente corrupta". | Jovani Pérez

Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial y exsenadora de la oposición, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum auditar las obras de infraestructura que se realizaron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tras la explosión que ocurrió ayer en la refinería ‘Olmeca’, en Dos Bocas, Tabasco, la cual dejó un saldo de dos personas fallecidas.

En su cuenta de X, la exlegisladora y empresaria se refirió a los proyectos prioritarios de López Obrador como “obras faraónicas y corruptas”, acusando que se hicieron “a las prisas” y estuvieron a cargo de “gente incapaz”.

“Las obras faraónicas y corruptas de López Obrador han costados vidas humanas. Dos Bocas, al igual que el Tren Transístmico, se hizo a las prisas, con gente incapaz y corrupta”, escribió en la red social.

En la misma publicación, Gálvez Ruiz aseveró que “la incapacidad mata” y cuestionó a Sheinbaum Pardo sobre “cuántas víctimas más se necesitan” para someter dichas obras a una auditoria.

“La incapacidad mata. Presidenta Sheinbaum, ¿Cuántas víctimas más se necesitan para auditar las obras de su antecesor?“, aseveró.

Arremete contra AMLO por pedir donativos para Cuba

La excandidata presidencial reprochó que el expresidente López Obrador pidió que los mexicanos donen dinero para apoyar a los habitantes de Cuba, en medio de las tensiones por el bloqueo económico a la isla.

En un video, la exlegisladora del PAN calificó al gobierno de Cuba como “autoritario y violentador de derechos humanos”, por lo que criticó que el exmandatario lo apoye y pida recursos, criticando que no lo haga para ayudar a las madres buscadoras o a los niños con cáncer.

Finalmente, acusó que el gobierno del exmandatario morenista “dejó a su suerte” a estos sectores de la población, sin embargo, expresó su solidaridad al pueblo cubano, destacando su rechazo al “gobierno tirano”.

“¿Cómo ven la petición de López Obrador? Está pidiendo que los mexicanos aporten recursos para apoyar a un gobierno autoritario y violentador de derechos humanos, como es el régimen cubano.

“Qué mal que no lo haga para apoyar a padres con niños con cáncer o madres buscadoras que su gobierno abandonó a su suerte. Toda mi solidaridad con el pueblo cubano, no así con su gobierno tirano”, concluyó.

El 14 de marzo pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales para pedir donativos destinados a Cuba, solicitando transferencias a una cuenta de la asociación civil Humanidad con América Latina, creada hace solo 24 días.

En su cuenta de X, el exmandatario indicó que el objetivo de la colecta es financiar la compra de alimentos, medicinas y combustibles para la población cubana.

La reciente constitución de la asociación, sumado a que uno de sus registros está vinculado con un sobrino cercano a López Obrador, encendió críticas sobre la transparencia e independencia de la iniciativa.

El periodista Gildo Garza señaló que la operación no parece ajena al círculo íntimo del expresidente y cuestionó la opacidad del proceso.

Paralelamente, el gobierno de Claudia Sheinbaum ya envió ayuda humanitaria oficial a Cuba, lo que genera dudas sobre la necesidad de una colecta adicional a través de una organización recién creada y con rápida autorización fiscal.