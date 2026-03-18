México

Xóchitl Gálvez pide a Sheinbaum auditar obras de AMLO tras explosión en refinería Dos Bocas: “Se hizo a las prisas”

La excandidata presidencial acusó que la refinería Olmeca y el Tren Interoceánico fueron construidos por “gente incapaz y corrupta”

Guardar
Xóchitl Gálvez acusó que la
Xóchitl Gálvez acusó que la refinería se construyó "a las prisas" y con "gente corrupta". | Jovani Pérez

Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial y exsenadora de la oposición, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum auditar las obras de infraestructura que se realizaron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tras la explosión que ocurrió ayer en la refinería ‘Olmeca’, en Dos Bocas, Tabasco, la cual dejó un saldo de dos personas fallecidas.

En su cuenta de X, la exlegisladora y empresaria se refirió a los proyectos prioritarios de López Obrador como “obras faraónicas y corruptas”, acusando que se hicieron “a las prisas” y estuvieron a cargo de “gente incapaz”.

“Las obras faraónicas y corruptas de López Obrador han costados vidas humanas. Dos Bocas, al igual que el Tren Transístmico, se hizo a las prisas, con gente incapaz y corrupta”, escribió en la red social.

En la misma publicación, Gálvez Ruiz aseveró que “la incapacidad mata” y cuestionó a Sheinbaum Pardo sobre “cuántas víctimas más se necesitan” para someter dichas obras a una auditoria.

“La incapacidad mata. Presidenta Sheinbaum, ¿Cuántas víctimas más se necesitan para auditar las obras de su antecesor?“, aseveró.

Arremete contra AMLO por pedir donativos para Cuba

La excandidata presidencial reprochó que el expresidente López Obrador pidió que los mexicanos donen dinero para apoyar a los habitantes de Cuba, en medio de las tensiones por el bloqueo económico a la isla.

En un video, la exlegisladora del PAN calificó al gobierno de Cuba como “autoritario y violentador de derechos humanos”, por lo que criticó que el exmandatario lo apoye y pida recursos, criticando que no lo haga para ayudar a las madres buscadoras o a los niños con cáncer.

Finalmente, acusó que el gobierno del exmandatario morenista “dejó a su suerte” a estos sectores de la población, sin embargo, expresó su solidaridad al pueblo cubano, destacando su rechazo al “gobierno tirano”.

“¿Cómo ven la petición de López Obrador? Está pidiendo que los mexicanos aporten recursos para apoyar a un gobierno autoritario y violentador de derechos humanos, como es el régimen cubano.

“Qué mal que no lo haga para apoyar a padres con niños con cáncer o madres buscadoras que su gobierno abandonó a su suerte. Toda mi solidaridad con el pueblo cubano, no así con su gobierno tirano”, concluyó.

El 14 de marzo pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales para pedir donativos destinados a Cuba, solicitando transferencias a una cuenta de la asociación civil Humanidad con América Latina, creada hace solo 24 días.

En su cuenta de X, el exmandatario indicó que el objetivo de la colecta es financiar la compra de alimentos, medicinas y combustibles para la población cubana.

La reciente constitución de la asociación, sumado a que uno de sus registros está vinculado con un sobrino cercano a López Obrador, encendió críticas sobre la transparencia e independencia de la iniciativa.

El periodista Gildo Garza señaló que la operación no parece ajena al círculo íntimo del expresidente y cuestionó la opacidad del proceso.

Paralelamente, el gobierno de Claudia Sheinbaum ya envió ayuda humanitaria oficial a Cuba, lo que genera dudas sobre la necesidad de una colecta adicional a través de una organización recién creada y con rápida autorización fiscal.

Temas Relacionados

Xóchitl GálvezAMLOrefinería Dos Bocasincendiomexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Incrementan a 1,361 los mexicanos evacuados en Medio Oriente: no se reportan incidentes

La SRE indicó que el espacio aéreo en la mayoría de los países de la región permanece abierto solo de manera intermitente, lo que complica la movilidad de quienes buscan salir

Incrementan a 1,361 los mexicanos

Quién es Edwin Gabriel Rangel Luna, la tercera víctima del accidente donde murieron los hijos del CEO de BBVA y socio de AT&T

Alex ‘N’, conductor de una unidad de transporte federal implicada en el siniestro, permanece hospitalizado y se encuentra bajo investigación.

Quién es Edwin Gabriel Rangel

Alerta roja en Perú, México y Argentina: por qué los datos de salud y gobierno están en la mira de los hackers

Un informe demuestra que las amanezas se desplazan con rapidez entre países y afectando a toda la región

Alerta roja en Perú, México

Mexicable de las partes altas de Naucalpan a Toreo: esta sería la fecha que entraría en operación

Esta nueva línea reducirá los traslados en Naucalpan de más de una hora a solo 30 minutos, beneficiando diariamente a 40 mil usuarios

Mexicable de las partes altas

¿Poncho de Nigris creó Ring Royale por rechazo a Marcela Mistral? Esto es lo que se sabe

Comentarios en redes y una declaración encendieron la conversación sobre el posible origen del evento

¿Poncho de Nigris creó Ring
MÁS NOTICIAS

NARCO

Captura del “Lobo Menor” en

Captura del “Lobo Menor” en México: cómo se creó la alianza de “Los Lobos” y el CJNG

Tras muerte de El Mencho, Jalisco refuerza capacitación policial con expertos de Colombia: se preparan para el Mundial 2026

Harfuch destaca captura de El Lobo Menor, líder de Los Lobos y socios del CJNG

Violencia en Zamora: comando asesina a dos hermanos y dos mujeres que no han sido identificadas

Cárteles en México adaptan drones para entrega precisa de drogas en zonas fronterizas y cárceles, alerta Naciones Unidas

ENTRETENIMIENTO

¿Poncho de Nigris creó Ring

¿Poncho de Nigris creó Ring Royale por rechazo a Marcela Mistral? Esto es lo que se sabe

“No, de momento no”: Alana Flores rechaza Ring Royale y desata polémica rumbo al Supernova Génesis 2026

Esta es la millonaria cifra que cobraron Alfredo Adame y Carlos Trejo por su pelea en Ring Royale

Gobierno de México aclara la supuesta relación entre Sheinbaum y la ex actriz de Televisa Adela Noriega

Fans de Christina Aguilera analizan pedir un reembolso tras breve show en CDMX: “Britney Spears su patrona”

DEPORTES

Agustín Palavecino se lanza contra

Agustín Palavecino se lanza contra Pumas: “No mereció el empate”

El Satánico se despide del ring: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO Homenaje a Dos Leyendas del CMLL

Faitelson acepta combate contra Cuauhtémoc Blanco en Ring Royale 2026: esta sería la única condición

Inés Sainz revela acoso por parte de figura del AC Milán: “Quería forzarme a besarlo”

Figura de Bélgica podría perderse partido amistoso ante la Selección Mexicana tras sufrir lesión