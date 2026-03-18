Supuestas nuevas fotos del hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula causan revuelo en TikTok

Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula, aparece por primera vez en imágenes difundidas por televisión mexicana (Infobae México / Jovani Pérez)

El entorno digital mexicano fue testigo de una inusual exposición mediática luego de que Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel, apareciera en un video difundido por el programa Ventaneando.

La difusión de estas imágenes no solo captó la atención del público, sino que reavivó el debate sobre la protección de la intimidad de los hijos de figuras públicas, una medida que la actriz ha defendido con determinación durante casi dos décadas.

En una secuencia poco habitual, pudo verse el rostro de Miguel Gallego Arámbula en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que marcó la primera aparición pública del joven, quien cumplió 19 años el 1 de enero de 2026.

Según informó el programa televisivo conducido por Pati Chapoy, esta exposición resultó inédita, ya que desde su infancia su imagen había permanecido resguardada tanto por decisiones legales como por acciones personales de su madre.

Las imágenes y perfiles atribuidos a Miguel Gallego Arámbula en TikTok son falsos y creados con inteligencia artificial

Ventaneando confirmó que, a diferencia de Daniel Gallego Arámbula —el hermano menor, de 17 años—, cuya identidad sigue protegida, las imágenes difundidas muestran claramente el parecido físico de Miguel con sus padres.

El misterioso supuesto nuevo perfil de Miguel Gallego Arámbula

En el contexto de esta aparición, surgieron en redes sociales, especialmente en TikTok, supuestos perfiles que atribuían la autoría de nuevas imágenes al propio joven. Uno de estos perfiles publicó dos fotografías que rápidamente acumularon comentarios de usuarios que señalaban el parecido de Miguel con Aracely Arámbula.

No obstante, el perfil como las imágenes carecen de autenticidad. Estas fotografías son falsas y no tienen nada que ver con el hijo de los dos artistas, pero desde su aparición en la televisión, han salido perfiles falsos o fotos hechas con inteligencia artificial.

Hasta la fecha, ni Miguel ni Daniel Gallego Arámbula cuentan con presencia en redes sociales públicas. La protección de su identidad sigue siendo prioritaria para Aracely Arámbula, quien no ha publicado imágenes de sus hijos en sus propios perfiles.

Las primeras fotos públicas de Miguel Gallego Arámbula destapan una ola de perfiles falsos en redes sociales

La reciente filtración y el auge de perfiles apócrifos han alertado sobre un fenómeno recurrente cada vez que la privacidad de hijos de celebridades se ve amenazada en plataformas sociales.

Luis Miguel, conocido como “El Sol”, tiene tres hijos: Michelle Salas, fruto de su relación con Stephanie Sañas, y los hermanos Miguel y Daniel Gallego Arámbula, nacidos de su vínculo con Aracely Arámbula.

Si bien la vida de Michelle Salas ha estado más expuesta al público, sus dos medio hermanos mantuvieron su anonimato hasta la aparición de las imágenes que los vinculan a un viaje reciente, aunque no se ha esclarecido si el motivo está relacionado con aspectos legales familiares o actividades personales.

El caso de Miguel Gallego Arámbula puso en evidencia la proliferación de material manipulado y perfiles apócrifos tras la exposición mediática

Las cadenas televisivas y empresas de entretenimiento han incluido filtros para proteger la identidad de Daniel Gallego Arámbula en toda clase de imágenes y grabaciones, cumpliendo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México. Esto ha evitado que su imagen circule de forma pública, a diferencia de su hermano.

El caso de Miguel Gallego Arámbula evidenció que, tras la publicación inicial, el interés mediático provocó la proliferación de material manipulado y perfiles falsos vinculados a su nombre.

La aparición de perfiles que incluso solo siguen dos cuentas —una a nombre de Daniel Gallego Arámbula— ha alimentado la especulación, pero no existen pruebas de que pertenezcan realmente a los hijos del cantante y la actriz.