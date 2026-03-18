Receta de crepas de espinaca, ideal para un desayuno saludable

¿Buscas un desayuno diferente y saludable? Las crepas de espinaca son la opción perfecta: ligeras, suaves y con un relleno cremoso que combina lo vegetal con el toque irresistible del queso.
En muchos hogares de España y Latinoamérica, estas crepas se han convertido en un clásico para inauguraciones de brunch o desayunos especiales. Su color y sabor evocan frescura, y admiten variantes para maridar con zumos naturales, cafés o infusiones.
Receta de crepas de espinaca
Las crepas de espinaca consisten en finos discos de masa rellenos de espinaca cocida, salsa blanca y queso rallado. Se gratinan en el horno para conseguir una textura cremosa y un dorado irresistible. Esta receta es ideal tanto para desayunar como para una comida ligera.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 25 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 12 crepas finas (puedes prepararlas o usar compradas)
- 1 cebolla de verdeo picada
- 1 zanahoria rallada
- 1 taza de espinacas cocidas, escurridas y picadas
- 1 cebolla picada
- 1 diente de ajo picado
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 3 tazas de salsa blanca (bechamel)
- 1 taza de queso parmesano rallado
- ½ cucharadita de nuez moscada
- Sal y pimienta al gusto
- Mantequilla, cantidad necesaria
Cómo hacer crepas de espinaca, paso a paso
- Precalienta el horno a 180°C y unta una fuente para horno con mantequilla.
- Calienta el aceite de oliva en una sartén. Sofríe la cebolla, el verdeo y el ajo hasta que estén transparentes.
- Añade la zanahoria rallada y cocina, removiendo, unos 4 minutos hasta que se ablande.
- Incorpora la espinaca picada y mezcla. Salpimenta y añade la nuez moscada.
- Retira del fuego y mezcla el relleno con ½ taza de salsa blanca y la mitad del queso parmesano.
- Extiende cada crepa, coloca una cucharada del relleno en el centro y enrolla.
- Coloca las crepas rellenas en la fuente. Cubre con el resto de la salsa blanca, unos trocitos de mantequilla y el queso parmesano restante.
- Gratina en el horno durante 20-25 minutos hasta que estén doradas y burbujeantes.
- Sirve calientes y, si quieres, acompaña con ensalada fresca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones generosas (3 crepas por persona aproximadamente).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aprox. 350 kcal
- Proteínas: 13 g
- Grasas: 18 g
- Hidratos de carbono: 32 g
- Fibra: 3 g
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En nevera, hasta 3 días cubiertas con film o en recipiente hermético. Para recalentar, mejor usar horno o microondas suave para conservar la textura.