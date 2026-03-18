México

Receta de crepas de espinaca, ideal para un desayuno saludable

Una propuesta ligera con vegetales y queso que conquista a quienes buscan algo diferente para iniciar la mañana

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Las crepas de espinaca ofrecen
Las crepas de espinaca ofrecen una opción de desayuno saludable y vegetariana, ideales para quienes buscan recetas ligeras y sabrosas. (Yt: Recetas de casa LM light)

¿Buscas un desayuno diferente y saludable? Las crepas de espinaca son la opción perfecta: ligeras, suaves y con un relleno cremoso que combina lo vegetal con el toque irresistible del queso.

En muchos hogares de España y Latinoamérica, estas crepas se han convertido en un clásico para inauguraciones de brunch o desayunos especiales. Su color y sabor evocan frescura, y admiten variantes para maridar con zumos naturales, cafés o infusiones.

Receta de crepas de espinaca

Las crepas de espinaca consisten en finos discos de masa rellenos de espinaca cocida, salsa blanca y queso rallado. Se gratinan en el horno para conseguir una textura cremosa y un dorado irresistible. Esta receta es ideal tanto para desayunar como para una comida ligera.

El clásico desayuno con crepas
El clásico desayuno con crepas de espinaca destaca en España y Latinoamérica por su color, sabor fresco y versatilidad para brunch y comidas ligeras. (Yt: Foodandglory)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  1. 12 crepas finas (puedes prepararlas o usar compradas)
  2. 1 cebolla de verdeo picada
  3. 1 zanahoria rallada
  4. 1 taza de espinacas cocidas, escurridas y picadas
  5. 1 cebolla picada
  6. 1 diente de ajo picado
  7. 4 cucharadas de aceite de oliva
  8. 3 tazas de salsa blanca (bechamel)
  9. 1 taza de queso parmesano rallado
  10. ½ cucharadita de nuez moscada
  11. Sal y pimienta al gusto
  12. Mantequilla, cantidad necesaria

Cómo hacer crepas de espinaca, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180°C y unta una fuente para horno con mantequilla.
  2. Calienta el aceite de oliva en una sartén. Sofríe la cebolla, el verdeo y el ajo hasta que estén transparentes.
  3. Añade la zanahoria rallada y cocina, removiendo, unos 4 minutos hasta que se ablande.
  4. Incorpora la espinaca picada y mezcla. Salpimenta y añade la nuez moscada.
  5. Retira del fuego y mezcla el relleno con ½ taza de salsa blanca y la mitad del queso parmesano.
  6. Extiende cada crepa, coloca una cucharada del relleno en el centro y enrolla.
  7. Coloca las crepas rellenas en la fuente. Cubre con el resto de la salsa blanca, unos trocitos de mantequilla y el queso parmesano restante.
  8. Gratina en el horno durante 20-25 minutos hasta que estén doradas y burbujeantes.
  9. Sirve calientes y, si quieres, acompaña con ensalada fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas (3 crepas por persona aproximadamente).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 350 kcal
  • Proteínas: 13 g
  • Grasas: 18 g
  • Hidratos de carbono: 32 g
  • Fibra: 3 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 3 días cubiertas con film o en recipiente hermético. Para recalentar, mejor usar horno o microondas suave para conservar la textura.

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