Receta de crepas de espinaca, ideal para un desayuno saludable

Las crepas de espinaca ofrecen una opción de desayuno saludable y vegetariana, ideales para quienes buscan recetas ligeras y sabrosas. (Yt: Recetas de casa LM light)

¿Buscas un desayuno diferente y saludable? Las crepas de espinaca son la opción perfecta: ligeras, suaves y con un relleno cremoso que combina lo vegetal con el toque irresistible del queso.

En muchos hogares de España y Latinoamérica, estas crepas se han convertido en un clásico para inauguraciones de brunch o desayunos especiales. Su color y sabor evocan frescura, y admiten variantes para maridar con zumos naturales, cafés o infusiones.

Receta de crepas de espinaca

Las crepas de espinaca consisten en finos discos de masa rellenos de espinaca cocida, salsa blanca y queso rallado. Se gratinan en el horno para conseguir una textura cremosa y un dorado irresistible. Esta receta es ideal tanto para desayunar como para una comida ligera.

El clásico desayuno con crepas de espinaca destaca en España y Latinoamérica por su color, sabor fresco y versatilidad para brunch y comidas ligeras. (Yt: Foodandglory)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 25 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

12 crepas finas (puedes prepararlas o usar compradas) 1 cebolla de verdeo picada 1 zanahoria rallada 1 taza de espinacas cocidas, escurridas y picadas 1 cebolla picada 1 diente de ajo picado 4 cucharadas de aceite de oliva 3 tazas de salsa blanca (bechamel) 1 taza de queso parmesano rallado ½ cucharadita de nuez moscada Sal y pimienta al gusto Mantequilla, cantidad necesaria

Cómo hacer crepas de espinaca, paso a paso

Precalienta el horno a 180°C y unta una fuente para horno con mantequilla. Calienta el aceite de oliva en una sartén. Sofríe la cebolla, el verdeo y el ajo hasta que estén transparentes. Añade la zanahoria rallada y cocina, removiendo, unos 4 minutos hasta que se ablande. Incorpora la espinaca picada y mezcla. Salpimenta y añade la nuez moscada. Retira del fuego y mezcla el relleno con ½ taza de salsa blanca y la mitad del queso parmesano. Extiende cada crepa, coloca una cucharada del relleno en el centro y enrolla. Coloca las crepas rellenas en la fuente. Cubre con el resto de la salsa blanca, unos trocitos de mantequilla y el queso parmesano restante. Gratina en el horno durante 20-25 minutos hasta que estén doradas y burbujeantes. Sirve calientes y, si quieres, acompaña con ensalada fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas (3 crepas por persona aproximadamente).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aprox. 350 kcal

Proteínas: 13 g

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 32 g

Fibra: 3 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 3 días cubiertas con film o en recipiente hermético. Para recalentar, mejor usar horno o microondas suave para conservar la textura.