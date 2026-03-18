Plan B: Alito Moreno acusa retroceso histórico grave tras eliminación del principio de paridad

Alito Moreno también señaló la eliminación del criterio de paridad de género en el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. (X/@PRI_Nacional)

Luego de que Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, señalara que se eliminó el término de “paridad de género” en el proyecto de reforma electoral (Plan B) enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, señaló que esto representa “uno de los retrocesos más graves en la historia democrática reciente de México”.

Sin paridad, hay retroceso

El político también conocido como Alito Moreno, manifestó en su cuenta de X que el llamado “Plan B” de Morena busca eliminar el principio constitucional de paridad de género.

Moreno calificó esta acción como “uno de los retrocesos más graves en la historia democrática reciente de México”. Señaló que “la paridad no es una concesión ni una cuota improvisada”, sino que responde a “décadas de lucha de mujeres que exigieron lo más básico en cualquier democracia: Igualdad real en el acceso al poder”.

También subrayó que, a partir de la implementación del principio de paridad, México obtuvo “avances históricos en la representación política de las mujeres” y se convirtió en “referente internacional en igualdad sustantiva”.

Destacó que este avance fue resultado de “presión social, reformas constitucionales y una convicción clara de que la democracia solo es completa cuando participan todas y todos”.

Kenia López Rabadán criticó el Plan B de la reforma electoral de Sheinbaum, señalando que se elimina el criterio de paridad de género. (Foto: Cámara de Diputados/Presidencia)

Calificó como excluyente y el regreso de una concentración de poder en “una sola visión” con la implementación de esta medida, además de “negar la pluralidad y la justicia que exige una sociedad democrática”.

Alito Moreno señala puntos concretos en retroceso

Al enumerar los puntos de retroceso derivados de esta propuesta, Alito Moreno expuso:

“ Sin paridad, se debilita la democracia .”

“Se excluye sistemáticamente a más de la mitad de la población.”

Se obstruye “que las mujeres participen en la toma de decisiones que afectan todos los ámbitos de la vida pública.”

Constituye “un ataque directo a los avances constitucionales en materia de derechos humanos.”

Contradice el principio constitucional de progresividad de los derechos, pues “la paridad es un piso mínimo.”

Quitarla representa “institucionalizar la desigualdad.”

El priista acusó que “cualquier reforma que busque debilitarla es inaceptable y peligrosa para el presente y el futuro de México”.

Este es el “detalle” eliminado en el Plan B

El dato se encuentra en el artículo 115 de la Constitución, comparándolos quedan de la siguiente manera:

Texto vigente : Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad .

Texto reformado: Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal, una sindicatura y de siete hasta quince regidurías.

El principio de paridad en el Plan B no es abordado, según lo publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República.

Puntos clave sobre la paridad de género en México

La paridad de género en México es un mandato constitucional que exige la participación equilibrada de mujeres y hombres en la vida democrática.

Las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1955 , marcando el inicio de avances sostenidos en su representación pública.

Organizaciones de mujeres y colectivos feministas han impulsado reformas para asegurar derechos políticos y civiles , incluyendo la paridad en la legislación electoral desde 2014.

En 2019 , se reformó la Constitución para establecer la Paridad en Todo, obligando a garantizar igualdad en cargos de decisión en todos los niveles y órganos del Estado.

La paridad de género es un indicador clave de la calidad democrática, ya que promueve el acceso equitativo a espacios de poder y toma de decisiones.