Nezahualcóyotl prepara “La Carrera Más Perrona”: fecha para participar en esta competencia con tu mascota en el Edomex

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, anunció la realización de “La Carrera Más Perrona”. Foto: Cortesía Gobierno de Nezahualcóyotl.

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, anunció la realización de “La Carrera Más Perrona”, evento que tendrá lugar el próximo domingo 29 de marzo de 2026 a las 10:00 de la mañana.

La carrera partirá de Ciudad Jardín Bicentenario, ubicada entre Avenida Adolfo López Mateos y Avenida Nezahualcóyotl, e invita a la participación de familias acompañadas de sus perros en un recorrido de un kilómetro.

Inscripciones, requisitos y categorías para “La Carrera Más Perrona” en Nezahualcóyotl, Edomex

Las inscripciones para la competencia permanecen abiertas desde el 3 de febrero y hasta el 27 de marzo en diversas sedes municipales.

El costo de participación para todos los interesados en correr con su mascota en “La Carrera Más Perrona” es de 150 pesos y el cupo es limitado, según informó el gobierno local.

El costo de participación para todos los interesados en correr con su mascota en “La Carrera Más Perrona” es de 150 pesos y el cupo es limitado. Foto: Cortesía Gobierno de Nezahualcóyotl.

Detalles clave para participar

Las inscripciones pueden realizarse en IMCUFIDENE , la Explanada del Palacio Municipal , el Deportivo Ciudad Jardín , Deportivo Nezahualcóyotl , Deportivo La Perla , Alberca Olímpica Estado de México y Alberca Reforma .

Para completar el registro, las y los interesados deben entregar copia de identificación oficial , llenar la cédula de inscripción con carta responsiva, presentar a su mascota con collar y correa y portar la playera oficial durante la carrera.

El recorrido es de 1 kilómetro y se puede realizar corriendo o caminando, siempre en compañía del perro.

El evento contará con tres categorías de acuerdo con el tamaño del perro, de acuerdo con lo notificado por el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México:

Raza pequeña: hasta 30 centímetros.

Raza mediana: de 30 a 40 centímetros.

Raza grande: más de 40 centímetros.

Un video de TikTok muestra a tres perros ayudando a su dueño con las bolsas del súper, desatando millones de reacciones. Crédito: TikTok /@samanthagarciaa5

En cada categoría, los tres primeros lugares recibirán premios económicos: 2 mil pesos para el primer lugar, mil 500 pesos para el segundo y mil pesos para el tercero. Además, se otorgarán clases de adiestramiento canino y un regalo sorpresa.

Un espacio de convivencia y bienestar animal en “La Carrera Más Perrona” de Nezahualcóyotl, Edomex

De acuerdo con el comunicado, se reportó que el propósito de la “Carrera Más Perrona” es fomentar la convivencia familiar, la integración comunitaria y promover el bienestar animal en el municipio.

El ayuntamiento del Estado de México señaló que la actividad se desarrollará en un ambiente de respeto y sana convivencia, abierto a todas las familias de Nezahualcóyotl y sus mascotas.

La administración local enfatizó la importancia de este tipo de eventos para fortalecer el tejido social y motivar la participación vecinal en actividades deportivas y recreativas.

El propósito de la “Carrera Más Perrona” es fomentar la convivencia familiar, la integración comunitaria y promover el bienestar animal en el municipio. Foto: Cortesía Gobierno de Nezahualcóyotl.

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl busca incentivar la responsabilidad en el cuidado de los animales de compañía y crear espacios para la recreación conjunta de personas y mascotas.

Para más información sobre las inscripciones y requisitos de “La Carrera Más Perrona”, las autoridades municipales recomiendan consultar los canales oficiales del ayuntamiento.