México

Gobierno de México aclara la supuesta relación entre Sheinbaum y la ex actriz de Televisa Adela Noriega

Las investigaciones de Infodemia detectan el uso de inteligencia artificial para crear noticias falsas virales sobre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

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Las plataformas de redes sociales
Las plataformas de redes sociales registran la viralización de videos AI que difunden información falsa sobre la mandataria y la exactriz. | (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

En redes sociales se viralizaron una serie de videos creados con inteligencia artificial (lA) donde se muestra a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presuntamente informando que “su hermana”, la exactriz Adela Noriega, “está en un manicomio desde hace 18 años”, o bien otros, donde la mandataria afirma que supuestamente será trasladada a una cárcel de máxima seguridad.

Por ello, este miércoles 18 de marzo, durante la conferencia del Pueblo, en la sección de Infodemia o mejor conocida como el Detector de Mentiras, coordinada por Miguel Ángel Eloarza Vázquez aclaró la información difundida.

¿Cuál es la relación de Sheinbaum y Adela Noriega?

De manera directa, ninguna, lo único que comparten Adela Noriega y Claudia Sheinbaum es su nacionalidad. Pues, ellas “no son hermanas”, contrario a lo que se ha viralizado en redes sociales.

“No comparten ningún vínculo familiar y la presidenta no la mandó a encarcelar”, asegura el gobierno de México.

En este caso, la desinformación fue difundida por la cuenta revoluciontve en la plataforma digital de Tik Tok. De acuerdo con las indagaciones de Infodemia, este canal se dedica a monetizar los videos que crea con inteligencia artificial “de historias de ficción con nombres reales” y son publicados.

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