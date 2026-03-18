México

Extranjero se vuelve viral al lograr que le regalen un Dr. Simi en CDMX gracias a su tatuaje

El influencer adoptó costumbres mexicanas para conseguir un obsequio

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El influencer adoptó costumbres mexicanas
El influencer adoptó costumbres mexicanas para conseguir un obsequio.

El personaje del Dr. Simi continúa consolidándose como uno de los íconos más reconocidos de la cultura popular en México, al grado de conquistar no solo a los habitantes del país, sino también a visitantes internacionales que encuentran en él un símbolo distintivo.

Un ejemplo reciente de este fenómeno lo protagonizó el creador de contenido Eddie Smiles Away, originario de Estados Unidos, quien durante su visita a la Ciudad de México decidió vivir una experiencia poco común: acudir a Similandia, un espacio temático dedicado al popular personaje, ubicado en el Centro Histórico.

El influencer documentó su recorrido en redes sociales, donde mostró cómo se propuso obtener un recuerdo sin costo alguno, utilizando como argumento un tatuaje del Dr. Simi que lleva en el hombro. De acuerdo con su relato, la idea surgió tras conocer la cercanía que muchos mexicanos tienen con el personaje, lo que lo motivó a interactuar con los trabajadores del lugar.

Mostró su tatuaje del Dr.
Mostró su tatuaje del Dr. Simi y logró obtener un regalo sin pagar.

Durante su visita, el tiktoker explicó que decidió adoptar una actitud inspirada en prácticas comunes dentro del comercio informal en el país, acercándose a distintos empleados para negociar algún obsequio. Este comportamiento, que él mismo describió como parte de su intento por integrarse a la cultura local, llamó la atención de quienes lo atendieron.

A lo largo del video, se observa cómo el extranjero muestra su tatuaje a diferentes colaboradores del establecimiento, intentando convencerlos de otorgarle algún artículo. La dinámica generó momentos de interacción que fueron bien recibidos tanto por los trabajadores como por los usuarios que posteriormente vieron el contenido en plataformas digitales.

Finalmente, su insistencia dio resultado. El visitante logró obtener un peluche del Dr. Simi con un atuendo especial, lo que marcó el momento más destacado de su experiencia en la tienda temática. La escena fue celebrada por el propio creador, quien no ocultó su entusiasmo por haber alcanzado su objetivo.

El video del tiktoker se volvió viral por su peculiar forma de pedir un regalo.

“¡Guau! Lo conseguimos con su pequeño disfraz de león. ¡Qué guay! Fue divertidísimo. Si estás en la Ciudad de México, definitivamente vale la pena ir a Similandia. Espero que hayas disfrutado del video. Sígueme para más locuras aquí en México”, contó el sujeto.

El caso ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios destacan la forma en que el personaje ha trascendido fronteras y se ha convertido en un elemento representativo del país. Además, pone en evidencia cómo la cultura mexicana puede influir en visitantes extranjeros, quienes adoptan tradiciones y costumbres durante su estancia.

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