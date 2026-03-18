Expropiación petrolera: secretaria de Energía presume gasolina a 24 pesos y menor deuda de Pemex

La producción de petrolíferos de Pemex se duplicó respecto a 2018 y la de fertilizantes creció 21 % el último año, según la Secretaría de Energía. Crédito: X/@LuzElena_GE

En la conmemoración de los 88 años de la expropiación petrolera, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó ante figuras como la presidenta Claudia Sheinbaum el avance en la recuperación y modernización de Petróleos Mexicanos (Pemex), subrayando el fortalecimiento de la soberanía energética como motor de las recientes reformas estructurales del país.

Durante su alocución, González Escobar remarcó que el proceso de recuperación de Pemex atraviesa una etapa de resultados tangibles: la producción de petrolíferos se ha incrementado en 100% respecto a 2018, alcanzando un procesamiento promedio de 1.2 millones de barriles diarios en 2025, y la producción de fertilizantes aumentó en 21 % el año pasado.

Estos resultados, informó la funcionaria durante el acto oficial, son producto de la política energética impulsada desde la llegada del actual gobierno y de las reformas constitucionales aprobadas en 2024, que restituyeron el carácter público de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Luz Elena González destaca la caída y endeudamiento de Pemex del 2012 al 2018

Entre 2012 y 2018, la inversión pública en Pemex cayó 55 % y la producción de diésel y gasolina bajó más de la mitad, evidenciando el deterioro de la empresa. REUTERS/Henry Romero

Al analizar el periodo anterior, González Escobar detalló cifras que describen el deterioro de la industria petrolera nacional. Entre 2012 y 2018, sexenio de Enrique Peña Nieto, la inversión pública en exploración y producción de crudo disminuyó 55%. En ese mismo intervalo, la perforación de pozos petroleros cayó 87%; la producción de diésel y de gasolina descendió 61% y 51%, respectivamente.

La deuda de Pemex creció 130% en la década anterior, lo que la colocó como la petrolera más endeudada del mundo. En ese lapso, también se privatizaron 90 áreas petroleras, algunas con yacimientos ya descubiertos, bajo la promesa de que el sector privado aumentaría la inversión. Sin embargo, en la actualidad, la iniciativa privada aporta apenas 5% de la producción nacional de petróleo, según lo expuesto por la secretaria.

La Sener afirma que las reformas electorales han permitido el rescate de Pemex

La política de estabilización de precios mantiene la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro, protegiendo la economía familiar mexicana. Crédito: X/@LuzElena_GE

La Secretaría de Energía explicó que la reforma constitucional de 2024 y las leyes secundarias promulgadas un año antes permitieron consolidar lo iniciado desde la pasada administración de López Obrador.

Este nuevo marco legal integró nuevamente a las empresas estatales, después de haber sido fragmentadas en múltiples filiales en el periodo neoliberal, y reconoció por primera vez los conceptos de justicia y transición energética. Bajo este modelo, el concepto de monopolio deja de aplicarse, privilegiando el carácter estratégico de las actividades energéticas para la nación.

González Escobar destacó que, dentro de este esquema, la participación privada está considerada como complementaria, siempre bajo la rectoría firme del Estado. Este equilibrio, sostuvo, garantiza que la energía sea accesible a toda la población y a todas las actividades económicas, priorizando a quienes menos recursos tienen.

El proceso de fortalecimiento institucional y financiero de Pemex ha permitido reducir la deuda de la empresa en 19 % entre 2018 y 2025. Además, la política de estabilización de precios asegura que la gasolina regular se mantenga por debajo de los 24 pesos por litro, según lo anunciado por la Secretaría de Energía.