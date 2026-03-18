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“México no se entrega”: Sheinbaum destaca la soberanía energética del país ante crisis de Medio Oriente

Ante el alza internacional del precio del crudo por el conflicto el conflicto bélico de EEUU, Israel e Irán, Hacienda reduce el IEPS en gasolinas y diésel

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México aún importa el 75%
México aún importa el 75% del gas natural que consume, un reto estratégico para la soberanía energética del país. | (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el país seguirá defendiendo su soberanía energética al asegurar que los recursos naturales pertenecen al pueblo mexicano.

“México seguirá siendo una nación libre y soberana. El petróleo, el gas, el viento, el sol y la riqueza de nuestra tierra tienen un solo dueño legítimo: el pueblo de México. México no se vende, México no se entrega, México se defiende”, declaró durante la conmemoración del 88.º aniversario de la Expropiación Petrolera, realizada en Veracruz.

Durante su discurso, la mandataria destacó el papel de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la consolidación energética del país y reconoció el trabajo de quienes forman parte de la empresa productiva del Estado.

“Detrás de cada refinería hay mujeres y hombres que trabajan con valentía, sosteniendo con su esfuerzo una industria que pertenece a la nación”, señaló.

Sheinbaum explicó que garantizar la producción de energía que requiere el país es fundamental para fortalecer la soberanía nacional. Indicó que en los últimos años México ha reducido significativamente la importación de gasolinas gracias a la construcción de la refinería Refinería Olmeca Dos Bocas, la adquisición de la refinería Deer Park Refinery y la rehabilitación de las seis refinerías del sistema nacional.

No obstante, reconoció que México todavía importa alrededor del 75% del gas natural que consume, combustible utilizado para la generación eléctrica y el funcionamiento de diversas industrias.

Ante este panorama, señaló que el siguiente objetivo del gobierno es incrementar la producción nacional de gas natural, además de continuar impulsando el desarrollo de energías renovables.

“México tiene uno de los mayores potenciales energéticos del planeta: la irradiación solar, la capacidad eólica, los recursos geotérmicos, además del petróleo y el gas natural. La soberanía energética del siglo XXI consiste en aprovechar todos nuestros recursos naturales, tecnológicos y humanos para garantizar el bienestar del pueblo”, afirmó.

Contexto internacional y precio de combustibles

Las declaraciones de la presidenta se dan en medio de la tensión por el conflicto en Medio Oriente, una región clave en la producción mundial de petróleo y donde la incertidumbre geopolítica ha presionado al alza los precios internacionales del crudo.

México aún importa el 75%
México aún importa el 75% del gas natural que consume, un reto estratégico para la soberanía energética del país.

Ante este escenario, el gobierno federal ha señalado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicará reducciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en gasolinas y diésel, con el objetivo de mitigar el impacto de las variaciones en el precio internacional del petróleo.

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