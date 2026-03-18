Estos son los módulos del INVI para obtener una casa en 2026 en CDMX

(Imagen ilustrativa infobae)

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) mantiene activos dos programas clave para quienes buscan obtener una vivienda en la capital durante 2026.

Las personas interesadas deben acudir a alguno de los módulos distribuidos en las dieciséis alcaldías, donde se gestionan trámites y se resuelven dudas sobre el proceso.

La atención personalizada es un recurso fundamental para quienes desean ingresar a los programas de vivienda del INVI. Cada alcaldía cuenta con un espacio físico destinado a orientar a la ciudadanía sobre los pasos necesarios para acceder a una casa o mejorar su inmueble. El listado de módulos incluye direcciones precisas, lo que facilita la localización de cada oficina para quienes desean iniciar su trámite.

Dónde acudir para trámites de vivienda INVI en CDMX

El INVI ha dispuesto un módulo de atención en cada alcaldía de la Ciudad de México, permitiendo que la población pueda realizar consultas y formalizar solicitudes de manera presencial. Las ubicaciones comprenden desde calles principales en zonas céntricas hasta colonias de alta densidad, cubriendo así la totalidad del territorio capitalino.

Para las personas interesadas en postularse para una vivienda este 2026, basta con acudir al módulo correspondiente según su lugar de residencia. Allí, el personal del instituto informará sobre los requisitos, documentos y etapas del proceso.

Los módulos activos se encuentran en ubicaciones como Calle Canela 660 en Granjas México (Iztacalco), Calle Canarios s/n en Tolteca (Álvaro Obregón), y Avenida 16 de Septiembre 110 en San Martín Xochinahuac (Azcapotzalco), entre otras sedes distribuidas en las dieciséis demarcaciones.

A través de estos puntos de atención, los habitantes de la CDMX pueden recibir información oficial y asesoría directa para avanzar en su trámite de vivienda.

Programas activos del INVI para 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En este año, el INVI mantiene dos alternativas para quienes buscan adquirir o mejorar su inmueble: Mejoramiento de Vivienda y Vivienda en Conjunto. Ambos programas están disponibles para todas las personas residentes de la capital que cumplan con los requisitos establecidos.

El programa Vivienda en Conjunto proporciona financiamiento sin intereses para proyectos habitacionales colectivos, además de incluir ayudas de carácter social. Por su parte, Mejoramiento de Vivienda está enfocado en la rehabilitación de inmuebles ubicados tanto en áreas urbanas como rurales de baja densidad.

Cualquier persona interesada puede presentarse en uno de los módulos y solicitar información sobre el programa que mejor se adapte a sus necesidades. El personal del INVI detalla los pasos a seguir y orienta sobre los beneficios y alcances de cada modalidad.

Listado de módulos del INVI por alcaldía en 2026

En la ciudad, los dieciséis módulos activos del INVI se encuentran en las siguientes ubicaciones:

Iztacalco : Calle Canela 660, colonia Granjas México

Álvaro Obregón : Calle Canarios s/n, colonia Tolteca

Azcapotzalco : Avenida 16 de Septiembre 110, colonia San Martín Xochinahuac

Coyoacán : Calle Chichimecas, esquina Tepalcatzin, colonia Ajusco

Cuajimalpa : Avenida Juárez esquina Avenida México, colonia Cuajimalpa

Cuauhtémoc : Calle Luis Moya 87, colonia Centro (Área 1)

Gustavo A. Madero : Avenida Gran Canal 208, colonia El Coyol

Iztacalco : Calle Oriente 237 59, colonia Agrícola Oriental

Iztapalapa : Calle Villa Campa s/n Esquina Villa Feliche, colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl

Iztapalapa : Calle Josefa Ortiz de Domínguez s/n, colonia Santiago Acahualtepec 2a. Ampliación

Iztapalapa : Calle Vicente Guerrero Edif. B, PB, colonia Unidad Vicente Guerrero

Magdalena Contreras : Avenida Luis Cabrera 1, colonia San Jerónimo Lídice

Milpa Alta : Avenida México s/n, Barrio Los Ángeles, colonia Villa Milpa Alta Centro

Tláhuac : Calle Gioconda s/n esquina Francisco Peñaloza, colonia Miguel Hidalgo

Tlalpan : Avenida Yobain s/n, colonia Cultura Maya

Xochimilco: Avenida Francisco Goitia s/n, colonia Barrio San Pedro

En cada una de estas oficinas, los habitantes de la capital pueden conocer los detalles de los programas, presentar documentos y resolver sus dudas sobre el acceso a vivienda.

Detalles sobre las rentas de 2 mil pesos en CDMX

En meses recientes, surgieron dudas sobre la existencia de departamentos con rentas congeladas de 2 mil pesos al mes dentro del programa Vivienda Digna. El INVI ha aclarado que, si bien existen beneficios sociales en sus proyectos, los detalles específicos sobre los montos y condiciones pueden variar. Para información actualizada y precisa, se recomienda acudir directamente a los módulos oficiales.

Quienes buscan acceder a una vivienda o mejorar su hogar en la CDMX pueden consultar la página oficial del INVI y acudir a alguno de los módulos para recibir orientación adecuada, tanto sobre las cuotas de renta como sobre los requisitos de ingreso y las etapas del proceso.

En resumen, el INVI ofrece alternativas reales para quienes desean obtener una casa este 2026. El acceso a los módulos distribuidos en todas las alcaldías garantiza que la información y los trámites estén al alcance de toda la población de la Ciudad de México sin importar su ubicación.