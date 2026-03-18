En plena revisión del T-MEC, Víctor Manuel Aguilar Pérez es ratificado como embajador de México ante la OMC

Aguilar Pérez asumirá la representación de México ante la OMC en un momento crítico de revisión del T-MEC y tensiones comerciales internacionales.

El Senado de la República ratificó el nombramiento de Víctor Manuel Aguilar Pérez como representante permanente de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), en un contexto marcado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La designación se concretó con 76 votos a favor, 18 en contra y una abstención, consolidando así el perfil técnico propuesto por el Ejecutivo federal.

Ratificación en el Senado: aval mayoritario al nuevo embajador ante la OMC

Durante la sesión del 18 de marzo, el pleno del Senado aprobó el nombramiento, destacando la trayectoria y capacidades del funcionario para representar a México en el ámbito del comercio internacional.

Tras la votación, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, le tomó protesta de ley.

El Senado reactivó su agenda con la aprobación del perfil enviado por Claudia Sheinbaum.

En el dictamen aprobado, los legisladores señalaron que Aguilar Pérez “reúne las cualidades y requisitos necesarios” para desempeñar el cargo, subrayando su experiencia en temas comerciales y su participación en organismos internacionales.

La OMC, con sede en Ginebra, es el organismo encargado de establecer las reglas del comercio global, incluyendo áreas como comercio digital, servicios y sostenibilidad.

Debate en el pleno: posturas a favor y críticas de la oposición

El nombramiento generó posturas encontradas entre las distintas fuerzas políticas. Desde comisiones legislativas, se respaldó el perfil del funcionario por su experiencia técnica y conocimiento en comercio internacional.

Voces de la oposición, como la del senador Marko Cortés Mendoza, cuestionaron que el Ejecutivo no haya propuesto a un integrante del Servicio Exterior Mexicano, al considerar que estos perfiles cuentan con formación diplomática especializada.

Marko Cortés Mendoza cuestionó que el Ejecutivo no haya propuesto a un integrante del Servicio Exterior Mexicano para el cargo. | PAN

A pesar de las críticas, legisladores de diferentes bancadas coincidieron en que la representación ante la OMC es estratégica para defender los intereses económicos del país frente a medidas comerciales internacionales.

Propuesta del Ejecutivo: Sheinbaum envió el nombramiento el 13 de marzo

El proceso inició el 13 de marzo, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado la propuesta para designar a Aguilar Pérez como embajador ante la OMC.

La presidenta del Senado informó en ese momento: “Recibimos de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum la propuesta de nombramiento en favor de Víctor Manuel Aguilar Pérez como embajador plenipotenciario de México ante la OMC”.

Claudia Sheinbaum envió al Senado la propuesta de nombramiento para fortalecer la representación de México en comercio internacional.

El documento fue turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis, donde se evaluó su perfil antes de ser sometido a votación en el pleno.

¿Quién es Víctor Manuel Aguilar Pérez?

Víctor Manuel Aguilar Pérez es un funcionario con trayectoria en la Secretaría de Economía, donde ha desarrollado su carrera en el área de prácticas comerciales internacionales.

Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, posición desde la cual ha participado en la defensa de los intereses comerciales del país.

Víctor Manuel Aguilar Pérez es un funcionario con trayectoria en la Secretaría de Economía, especializado en prácticas comerciales internacionales.

Entre los principales datos de su trayectoria destacan:

Licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Maestría en Economía por El Colegio de México (Colmex)

Jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía

Experiencia en la Misión de México ante la Unión Europea

Consejero económico en embajadas de México en Washington D.C. y Bruselas

Participación en organismos internacionales como la OMC, la OCDE y el G20

Además, ha trabajado desde 2011 en áreas relacionadas con negociaciones y prácticas comerciales, lo que fue considerado un elemento clave para su designación.

Un nombramiento clave en el contexto del comercio internacional

La ratificación ocurre en un momento relevante para México, ante la revisión del T-MEC y los retos del comercio global. La OMC es el espacio donde se negocian reglas que impactan directamente en la economía internacional, por lo que la representación mexicana cobra especial importancia.

Legisladores coincidieron en que el nuevo embajador tendrá la tarea de defender los intereses del país en temas como prácticas desleales, regulación digital y sostenibilidad, en un entorno internacional cada vez más complejo.