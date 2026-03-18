Dónde está en México el graffiti que se le atribuye a Banksy, artista británico recién despojado de su anonimato

La reciente investigación de Reuters relaciona a Banksy con Robin Gunningham, pero la identidad oficial del artista británico sigue sin confirmarse por fuentes cercanas (REUTERS/Brendan McDermid)

La viralización de un video en redes sociales reavivó la confusión sobre Banksy en México, al señalar incorrectamente al Palacio de Hierro en Orizaba como el lugar de un graffiti atribuido al artista británico.

Sin embargo, la única intervención confirmada de Banksy en el país se encuentra en Chiapas y está vinculada a un episodio poco difundido de su trayectoria con el equipo Easton Cowboys y Cowgirls y su relación con el EZLN, en medio del actual debate internacional tras la supuesta revelación de su identidad.

El único graffiti documentado de Banksy en México está ubicado en una pequeña construcción en el estado de Chiapas. Esta intervención fue realizada durante una visita en 2001 con el equipo Easton Cowboys y Cowgirls y ha sido revelada a través del libro “Freedom through Football” y registros fotográficos.

El graffiti de Banksy en Chiapas

A diferencia de la información errónea sobre Orizaba, la obra auténtica de Banksy en México estARÍA en Chiapas, como lo documenta el libro “Freedom through Football”, publicado en 2012.

En sus páginas se incluyen las únicas fotografías certificadas del artista durante su estancia en el país, aunque con el rostro cubierto para preservar su anonimato, tal como resalta la publicación.

El enigma sobre el verdadero nombre y rostro de Banksy refuerza su legado e importancia en el arte urbano contemporáneo a nivel global (REUTERS/Toby Melville)

Las imágenes y relatos sitúan el mural en una pequeña edificación, decorada con la palabra “Resistencia” y una representación inspirada en la fotografía Las mujeres de X’oyep de Pedro Valtierra. Este graffiti refleja el vínculo de Banksy con la realidad social mexicana y su admiración por la resistencia indígena.

El equipo Easton Cowboys y Cowgirls habría viajado desde Inglaterra hasta Chiapas para disputar un partido amistoso contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Este encuentro habría servido de contexto para la intervención artística documentada.

Banksy, el EZLN y el arte de la resistencia en México

Durante esa gira, Banksy actuó como portero del equipo visitante. Según el libro citado, aprovechó la ocasión para transmitir mensajes políticos y sociales a través del arte urbano. Inspirado por la lucha del EZLN, empleó su estilo característico basado en plantillas y crítica social para plasmar conceptos ligados a la resistencia.

La pieza ubicada en el estado de Chiapas sigue siendo la única muestra presumiblemente verificada de Banksy en México.

La obra de Banksy en Chiapas, creada durante un viaje con el equipo Easton Cowboys y Cowgirls, refleja su vínculo con el EZLN y la resistencia indígena

La identidad de Banksy y su impacto en el arte urbano global

El interés mundial por la identidad de Banksy aumentó tras la reciente investigación de Reuters. El medio internacional indica, mediante análisis de documentos, registros migratorios y testimonios, que el artista podría ser Robin Gunningham, originario de Bristol y vinculado con la escena underground británica desde finales de los años noventa.

De acuerdo con Reuters, documentos judiciales estadounidenses y una confesión tras un arresto en Nueva York en 2000 avalarían esta hipótesis, junto con la firma de Gunningham en expedientes oficiales y el uso de alias afines al seudónimo “Banksy”.

Sin embargo, como señaló el abogado Mark Stephens al mismo medio, nadie cercano ha confirmado oficialmente la identidad y existen reservas sobre la difusión de estos datos.

Una obra de arte que representa la violencia contra las mujeres, pintada por el artista callejero Banksy con motivo del Día de San Valentín, se ve en una pared en Margate, Kent, Gran Bretaña, en esta imagen obtenida de las redes sociales. 14 de febrero de 2023. Máscara de San Valentín @banksy/via REUTERS/IMAGEN SUMINISTRADA POR TERCERO/CRÉDITO OBLIGATORIO/ NI REVENTAS NI ARCHIVOS

La revelación ha renovado el debate sobre el impacto y el alcance de un artista cuyo anonimato ha sido clave en su fenómeno global. Entre sus obras más conocidas figura “Niña con globo”, que en 2018 se autodestruyó parcialmente tras una subasta, generando uno de los episodios más discutidos en la historia reciente del arte contemporáneo.

A pesar de los avances en las investigaciones y las pruebas señaladas por la prensa internacional, el enigma sobre el verdadero nombre y rostro del artista permanece, fortaleciendo el aura mítica de su legado e impulsando su influencia en el arte urbano.