México

Dónde está en México el graffiti que se le atribuye a Banksy, artista británico recién despojado de su anonimato

Un episodio poco conocido de arte y activismo une a un graffitero británico, una gira deportiva y la lucha zapatista en el sureste del país

Guardar
La reciente investigación de Reuters
La reciente investigación de Reuters relaciona a Banksy con Robin Gunningham, pero la identidad oficial del artista británico sigue sin confirmarse por fuentes cercanas (REUTERS/Brendan McDermid)

La viralización de un video en redes sociales reavivó la confusión sobre Banksy en México, al señalar incorrectamente al Palacio de Hierro en Orizaba como el lugar de un graffiti atribuido al artista británico.

Sin embargo, la única intervención confirmada de Banksy en el país se encuentra en Chiapas y está vinculada a un episodio poco difundido de su trayectoria con el equipo Easton Cowboys y Cowgirls y su relación con el EZLN, en medio del actual debate internacional tras la supuesta revelación de su identidad.

El único graffiti documentado de Banksy en México está ubicado en una pequeña construcción en el estado de Chiapas. Esta intervención fue realizada durante una visita en 2001 con el equipo Easton Cowboys y Cowgirls y ha sido revelada a través del libro “Freedom through Football” y registros fotográficos.

El graffiti de Banksy en Chiapas

A diferencia de la información errónea sobre Orizaba, la obra auténtica de Banksy en México estARÍA en Chiapas, como lo documenta el libro “Freedom through Football”, publicado en 2012.

En sus páginas se incluyen las únicas fotografías certificadas del artista durante su estancia en el país, aunque con el rostro cubierto para preservar su anonimato, tal como resalta la publicación.

El enigma sobre el verdadero
El enigma sobre el verdadero nombre y rostro de Banksy refuerza su legado e importancia en el arte urbano contemporáneo a nivel global (REUTERS/Toby Melville)

Las imágenes y relatos sitúan el mural en una pequeña edificación, decorada con la palabra “Resistencia” y una representación inspirada en la fotografía Las mujeres de X’oyep de Pedro Valtierra. Este graffiti refleja el vínculo de Banksy con la realidad social mexicana y su admiración por la resistencia indígena.

El equipo Easton Cowboys y Cowgirls habría viajado desde Inglaterra hasta Chiapas para disputar un partido amistoso contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Este encuentro habría servido de contexto para la intervención artística documentada.

Banksy, el EZLN y el arte de la resistencia en México

Durante esa gira, Banksy actuó como portero del equipo visitante. Según el libro citado, aprovechó la ocasión para transmitir mensajes políticos y sociales a través del arte urbano. Inspirado por la lucha del EZLN, empleó su estilo característico basado en plantillas y crítica social para plasmar conceptos ligados a la resistencia.

La pieza ubicada en el estado de Chiapas sigue siendo la única muestra presumiblemente verificada de Banksy en México.

La obra de Banksy en
La obra de Banksy en Chiapas, creada durante un viaje con el equipo Easton Cowboys y Cowgirls, refleja su vínculo con el EZLN y la resistencia indígena

La identidad de Banksy y su impacto en el arte urbano global

El interés mundial por la identidad de Banksy aumentó tras la reciente investigación de Reuters. El medio internacional indica, mediante análisis de documentos, registros migratorios y testimonios, que el artista podría ser Robin Gunningham, originario de Bristol y vinculado con la escena underground británica desde finales de los años noventa.

De acuerdo con Reuters, documentos judiciales estadounidenses y una confesión tras un arresto en Nueva York en 2000 avalarían esta hipótesis, junto con la firma de Gunningham en expedientes oficiales y el uso de alias afines al seudónimo “Banksy”.

Sin embargo, como señaló el abogado Mark Stephens al mismo medio, nadie cercano ha confirmado oficialmente la identidad y existen reservas sobre la difusión de estos datos.

Una obra de arte que
Una obra de arte que representa la violencia contra las mujeres, pintada por el artista callejero Banksy con motivo del Día de San Valentín, se ve en una pared en Margate, Kent, Gran Bretaña, en esta imagen obtenida de las redes sociales. 14 de febrero de 2023. Máscara de San Valentín @banksy/via REUTERS/IMAGEN SUMINISTRADA POR TERCERO/CRÉDITO OBLIGATORIO/ NI REVENTAS NI ARCHIVOS

La revelación ha renovado el debate sobre el impacto y el alcance de un artista cuyo anonimato ha sido clave en su fenómeno global. Entre sus obras más conocidas figura “Niña con globo”, que en 2018 se autodestruyó parcialmente tras una subasta, generando uno de los episodios más discutidos en la historia reciente del arte contemporáneo.

A pesar de los avances en las investigaciones y las pruebas señaladas por la prensa internacional, el enigma sobre el verdadero nombre y rostro del artista permanece, fortaleciendo el aura mítica de su legado e impulsando su influencia en el arte urbano.

Temas Relacionados

BanksyChiapasArte UrbanoIdentidad Artísticamexico-entretenimiento

Más Noticias

No había producción fentanilo en inmuebles donde había 14 millones de dosis del opioide, asegura gobernadora de Colima

En Villa de Álvarez fueron hallados más de 200 kilos de la sustancia sintética, además de que fueron detenidas seis personas

No había producción fentanilo en

Incendian con bomba molotov vehículo de representante de Morena en Coahuila: Comité Nacional acusa intimidación

Dos sujetos encapuchados cometieron el ataque

Incendian con bomba molotov vehículo

Tras incendio mortal en Dos Bocas, autoridades reportan que la refinería Olmeca opera sin afectaciones

Tras el siniestro que dejó un saldo de cinco fallecidos, Pemex y Sener sostienen que la situación se encuentra bajo control

Tras incendio mortal en Dos

Granizada sorprende a Ecatepec, Edomex: vehículos arrastrados y caídas de techos desquiciaron el tránsito

La tarde de este martes 17 de marzo se registraron fuertes lluvias en el municipio del Estado de México

Granizada sorprende a Ecatepec, Edomex:

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Tijuana

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárate antes de salir: conoce
MÁS NOTICIAS

NARCO

De sedes logísticas a la

De sedes logísticas a la recuperación de ADN, por qué era relevante resguardar cabaña en Tapalpa donde estaba El Mencho

Con arsenal, equipo táctico y explosivos: así detuvieron a 20 sujetos tras un enfrentamiento en Nayarit

Procesan a implicado en el asesinato del hijo de la alcaldesa de Bacanora en Sonora

Cámaras de seguridad captaron persecución donde fueron detenidos 4 robacoches en Pachuca, Hidalgo

Aseguran armas, documentos de cobro de cuotas a pipas de agua y a tres sujetos tras cateos en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris revela las

Aldo de Nigris revela las dificultades que enfrentó su tío Poncho para lograr Ring Royale 2026

¿BTS gratis en el Zócalo? La declaración de Sheinbaum que emociona al ARMY mexicano

“Alguien te tiene que bajar del poni”: ella es la nueva rival de Alana Flores en Supernova Génesis 2026

Metronomy confirma regreso a México con gira: fechas, ciudades, venta y preventa de boletos

Exnovia de José Ángel Bichir reacciona a la caída del actor desde un tercer piso

DEPORTES

Panamá anuncia a sus 23

Panamá anuncia a sus 23 convocados para enfrentar a Sudáfrica en los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026

Esta es la estrella de Japón que no jugará el Mundial 2026 en México por lesión

¿Hay tiro?: Mauricio Sulaimán se lanza contra las peleas de influencers como el Supernova y Ring Royale 2026

Selección Mexicana suma otra baja: Santiago Giménez no será convocado para el México vs Portugal en el Azteca

Estas son las playeras más memorables de México en los mundiales